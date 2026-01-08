Horóscopo de hoy: día miércoles 08 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cynthia Erivo, 39; Gaby Hoffmann, 44; Sarah Polley, 47; Shirley Bassey, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la precisión y el momento oportuno lo llevarán al círculo de los ganadores. Manténgase firme, sea audaz y sea quien dicte lo que quiere y cómo planea hacerlo realidad. El cambio empieza por usted: sin vacilaciones ni titubeos, solo pura determinación y fortaleza para alcanzar los resultados deseados. Ya sea jugar mejor al golf, emprender su propio negocio o pasar más tiempo con alguien a quien ama, lo logrará. Sus números son 2, 18, 23, 29, 36, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es organizado, apasionado y autosuficiente. Es preciso e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ocúpese primero de sus asuntos. No deje nada al azar ni sin terminar. Una vez que haya dejado atrás sus responsabilidades, liberará la tensión, lo que le facilitará elegir la paz y el amor por encima del caos y la ira. Las mejoras en el hogar, la redefinición del uso de sus habilidades y la consideración de un cambio de estilo de vida se aclararán mucho a medida que avance el día. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sus intenciones son buenas y si organiza reuniones y presenta ideas puede crear oportunidades. Se ve favorecido viajar, reunirse con viejos amigos o hacer planes que lo ilusionen. Actualizar su apariencia lo hará sentir bien y atraerá la atención de alguien especial. Se avecina un cambio positivo. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si participa en eventos sociales u ofrece su tiempo o habilidades como voluntario experimentará sentimientos encontrados. Sea un buen oyente y maneje con prontitud las responsabilidades. Lo que descubra sobre usted mismo y los demás cambiará su forma de responder la próxima vez que lo soliciten o le pidan algo. Es evidente la manipulación emocional. Aprenda a decir que no. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): hoy participe activamente en lo que decida hacer. Explore las posibilidades y utilice sus habilidades para satisfacer las demandas. Las personas con las que se encuentre le ofrecerán información útil para el futuro. Utilice su imaginación y se le ocurrirá algo único. Conocer gente nueva y desarrollar relaciones está escrito en las estrellas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): formule nuevas ideas, pero no se apresure a compartirlas. Lo mejor es esperar y definir qué quiere lograr. Por ahora, lo mejor es interactuar, escuchar, sacar conclusiones y formular un plan. No dé nada por sentado, mejore sus pensamientos e ideas, y espere su momento para brillar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): está en una excelente posición. Socialice, comparta sus ideas y establezca contactos dondequiera que vaya, ya sea con amigos, colegas o familiares. Lo que descubra le ayudará a formular un plan para avanzar. Se avecina un cambio positivo. Acepte lo que la vida tiene para ofrecer. El romance está escrito en las estrellas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): simplifique su vida. No permita que sus emociones lo dominen ni que sus reacciones lo pongan en una situación precaria. Observe y dese tiempo para analizar lo que sucede. Céntrese más en la superación personal que en intentar cambiar a los demás o manejar la situación. El crecimiento personal y tomarse un tiempo para relajarse lo beneficiarán. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): concéntrese en algo que quiera lograr y póngase en marcha. Aprenda algo nuevo, planifique un viaje u ofrezca su tiempo o servicios como voluntario para marcar la diferencia en algo que le interesa. Las personas que conozca y la información que reciba despertarán su imaginación y abrirán posibilidades interesantes. El romance se ve favorecido. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con lo que desea. Los problemas emocionales se intensificarán rápidamente si usted o alguien cercano no es abierto y honesto sobre cómo se siente o qué quiere hacer. Antes de hacer cambios en casa, haga los cálculos y asegúrese de que puede permitirse completar el proyecto. Los excesos son el enemigo. Evite ser indulgente. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga algo que le resulte entretenido. Explore las opciones disponibles en su comunidad o inscríbase en un curso o clase que le ayude a alcanzar su máximo potencial. La actividad es el pasaporte hacia una mejor salud y felicidad. Sonría, delo todo y disfrute de los beneficios. Cree la vida que desea. El romance y la superación personal se ven favorecidos. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe su situación en casa y cómo se siente con respecto a su relación con los demás. Es hora de replantearse cómo quiere avanzar y perseguir sus sueños. Calcule lo que implicará y lo que le costará poner en marcha sus planes. Mantenga en secreto sus intenciones hasta tener todo en su lugar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ocupe el asiento del conductor y avance en la dirección que le brinde mayor alegría. Pasar tiempo con alguien a quien ama o inscribirse en un evento que le interese fomentará un mayor contacto con personas que quiere conocer mejor. Utilice sus habilidades y experiencia para progresar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.