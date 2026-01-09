Horóscopo de hoy: día viernes 09 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nina Dobrev, 37; Kate Middleton, 44; Dave Matthews, 59; Jimmy Page, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reivindique su posición o su camino antes de que alguien más intervenga y tome el control. Confíe en sus instintos y tome la iniciativa para revitalizar su estrategia y asegurarse de cumplir sus deseos. Tiene mucho que esperar si está listo para actuar. Aprender, viajar y comunicarse son características que lo llevarán a la satisfacción personal. Asuma el riesgo y sea quien haga que las cosas sucedan. Sus números son 6, 13, 19, 26, 32, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, considerado y complaciente. Es imaginativo y atractivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía donde sea útil. Ayude y ofrezca su tiempo y habilidades, pero no se exceda. Tenderá a gastar de más, reaccionar de manera exagerada y prometer más de lo que puede cumplir. Dé un paso atrás, evalúe cada situación que encuentre y reflexione antes de tomar una decisión que afectará su vida. Evite las decisiones precipitadas. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): acepte el cambio en lugar de huir de él. Obtendrá perspectivas y oportunidades que no querrá perder. Aplique sus conocimientos y experiencia a lo que se le presente y se convertirá en la persona de referencia en su círculo. La ayuda práctica impresionará a alguien que pueda ayudarle a hacer realidad sus sueños. El romance se ve favorecido. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los eventos sociales lo conmoverán. Las conversaciones que mantenga reflejarán su gestión del dinero, la salud y los asuntos contractuales. Un cambio de mentalidad le brindará una oportunidad inesperada. Mire el panorama general y modifique sus hábitos para adoptar una rutina que le ayude a alcanzar sus objetivos. Mantenga la mente abierta y la billetera cerrada. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una fuerzas con personas afines y ampliará sus intereses y amistades. Una relación le ayudará a alcanzar sus objetivos y lo posicionará para un cambio de estilo de vida largamente esperado. Aferrarse a algo que ya no necesita ni usa lo frenará. Dele a sus sueños la oportunidad de hacerse realidad. Los lazos emocionales nublarán su juicio. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la pereza y la manipulación emocional le traerán problemas. Aprenda algo nuevo, aplique sus habilidades y marque la diferencia. La oportunidad requiere que aporte. Una actitud de esperar y ver que pasa lo dejará atrás cuando quiera avanzar. Menos palabras y más acción serán su clave para prosperar. Si quiere impresionar a alguien persevere y haga su parte. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): explore nuevos intereses y descubrirá personas que pueden ofrecerle ideas sobre cómo usar sus habilidades para marcar la diferencia. Los eventos sociales cambiarán su forma de pensar y sentir sobre viajar, aprender y explorar diferentes estilos de vida. No tenga miedo de ser el centro de atención. El crecimiento personal, la superación y el amor se ven favorecidos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): antes de proceder cuestione sus motivos. Si no es honesto consigo mismo y con los demás su apego emocional por alguien o algo le costará caro. Si quiere tener paz mental depende de usted hacer lo correcto. Los excesos lo agotarán. Cuando predomina la tentación es necesario tener disciplina. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe, haga preguntas y resuelva problemas. Cuanto más se sumerja en el meollo del asunto, mejor será el resultado. El cambio está a su alcance y le ayudará a generar oportunidades que lo entusiasmen. Los viajes, el aprendizaje y la comunicación se ven favorecidos, y conectar con personas que comparten sus ideales allanará el camino. El romance está escrito en las estrellas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ate los cabos sueltos y relájese. Pase tiempo en casa o con alguien a quien ame. Reconsidere su actual situación financiera y de salud y los ajustes que puede implementar para mejorar su vida. Vivir una mentira o asumir responsabilidades que no le corresponden requiere introspección. Aborde proyectos conjuntos y gastos compartidos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las emociones encontradas lo confundirán. Si quiere transmitir su mensaje sea directo. Concéntrese en lo que quiere lograr y busque una salida para algo que quiera desarrollar. Utilizar sus habilidades a su favor también le permitirá obtener dinero extra. Tenga cuidado de no asumir más de lo que puede manejar. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un tiempo para reflexionar y reformar cómo quiere gestionar de ahora en adelante las finanzas, la salud y los asuntos domésticos. Consulte las agencias y servicios gubernamentales disponibles. Las oportunidades llegan a quienes las piden. Vale la pena postularse para un puesto interesante. Inicie el cambio en lugar de esperar a que llegue. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): el cambio empieza con usted. Tome la iniciativa y aproveche sus contactos y habilidades para abordar los asuntos que le preocupan. Las personas que conozca y la información que recopile despertarán su imaginación y le darán una idea de cómo quiere invertir su tiempo. Sea parte de la solución y el crecimiento y la satisfacción personal serán suyos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.