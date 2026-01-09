Horóscopo de hoy
09 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 09 de enero para todos los signos

horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nina Dobrev, 37; Kate Middleton, 44; Dave Matthews, 59; Jimmy Page, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reivindique su posición o su camino antes de que alguien más intervenga y tome el control. Confíe en sus instintos y tome la iniciativa para revitalizar su estrategia y asegurarse de cumplir sus deseos. Tiene mucho que esperar si está listo para actuar. Aprender, viajar y comunicarse son características que lo llevarán a la satisfacción personal. Asuma el riesgo y sea quien haga que las cosas sucedan. Sus números son 6, 13, 19, 26, 32, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, considerado y complaciente. Es imaginativo y atractivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía donde sea útil. Ayude y ofrezca su tiempo y habilidades, pero no se exceda. Tenderá a gastar de más, reaccionar de manera exagerada y prometer más de lo que puede cumplir. Dé un paso atrás, evalúe cada situación que encuentre y reflexione antes de tomar una decisión que afectará su vida. Evite las decisiones precipitadas. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): acepte el cambio en lugar de huir de él. Obtendrá perspectivas y oportunidades que no querrá perder. Aplique sus conocimientos y experiencia a lo que se le presente y se convertirá en la persona de referencia en su círculo. La ayuda práctica impresionará a alguien que pueda ayudarle a hacer realidad sus sueños. El romance se ve favorecido. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los eventos sociales lo conmoverán. Las conversaciones que mantenga reflejarán su gestión del dinero, la salud y los asuntos contractuales. Un cambio de mentalidad le brindará una oportunidad inesperada. Mire el panorama general y modifique sus hábitos para adoptar una rutina que le ayude a alcanzar sus objetivos. Mantenga la mente abierta y la billetera cerrada. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una fuerzas con personas afines y ampliará sus intereses y amistades. Una relación le ayudará a alcanzar sus objetivos y lo posicionará para un cambio de estilo de vida largamente esperado. Aferrarse a algo que ya no necesita ni usa lo frenará. Dele a sus sueños la oportunidad de hacerse realidad. Los lazos emocionales nublarán su juicio. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la pereza y la manipulación emocional le traerán problemas. Aprenda algo nuevo, aplique sus habilidades y marque la diferencia. La oportunidad requiere que aporte. Una actitud de esperar y ver que pasa lo dejará atrás cuando quiera avanzar. Menos palabras y más acción serán su clave para prosperar. Si quiere impresionar a alguien persevere y haga su parte. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): explore nuevos intereses y descubrirá personas que pueden ofrecerle ideas sobre cómo usar sus habilidades para marcar la diferencia. Los eventos sociales cambiarán su forma de pensar y sentir sobre viajar, aprender y explorar diferentes estilos de vida. No tenga miedo de ser el centro de atención. El crecimiento personal, la superación y el amor se ven favorecidos. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): antes de proceder cuestione sus motivos. Si no es honesto consigo mismo y con los demás su apego emocional por alguien o algo le costará caro. Si quiere tener paz mental depende de usted hacer lo correcto. Los excesos lo agotarán. Cuando predomina la tentación es necesario tener disciplina. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe, haga preguntas y resuelva problemas. Cuanto más se sumerja en el meollo del asunto, mejor será el resultado. El cambio está a su alcance y le ayudará a generar oportunidades que lo entusiasmen. Los viajes, el aprendizaje y la comunicación se ven favorecidos, y conectar con personas que comparten sus ideales allanará el camino. El romance está escrito en las estrellas. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ate los cabos sueltos y relájese. Pase tiempo en casa o con alguien a quien ame. Reconsidere su actual situación financiera y de salud y los ajustes que puede implementar para mejorar su vida. Vivir una mentira o asumir responsabilidades que no le corresponden requiere introspección. Aborde proyectos conjuntos y gastos compartidos. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las emociones encontradas lo confundirán. Si quiere transmitir su mensaje sea directo. Concéntrese en lo que quiere lograr y busque una salida para algo que quiera desarrollar. Utilizar sus habilidades a su favor también le permitirá obtener dinero extra. Tenga cuidado de no asumir más de lo que puede manejar. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un tiempo para reflexionar y reformar cómo quiere gestionar de ahora en adelante las finanzas, la salud y los asuntos domésticos. Consulte las agencias y servicios gubernamentales disponibles. Las oportunidades llegan a quienes las piden. Vale la pena postularse para un puesto interesante. Inicie el cambio en lugar de esperar a que llegue. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): el cambio empieza con usted. Tome la iniciativa y aproveche sus contactos y habilidades para abordar los asuntos que le preocupan. Las personas que conozca y la información que recopile despertarán su imaginación y le darán una idea de cómo quiere invertir su tiempo. Sea parte de la solución y el crecimiento y la satisfacción personal serán suyos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.