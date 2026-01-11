Horóscopo de hoy: día domingo 11 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aja Naomi King, 41; Amanda Peet, 54; Mary J. Blige, 55; Kim Coles, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: relájese, infórmese e investigue cada aspecto de una situación o propuesta antes de participar. Confíe en su inteligencia, conocimientos y experiencia por encima de lo que otros quieren que crea. El tiempo está de su lado, y si controla sus intereses saldrá ganando. Hay dinero a su alcance si es paciente, disciplinado y usa su ingenio para idear un plan único que pueda llamar suyo. Sus números son 3, 15, 21, 24, 32, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, posesivo y cautivador. Es talentoso y reservado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): son necesarios equilibrio, gratitud e integridad. No espere favores y tenga cuidado con quienes intentan estafarlo o tentarlo. Los excesos lo arruinarán y lo conducirán a una posición incómoda. Una actitud de “comprador precavido” le ayudará a evitar que se aprovechen de usted o lo traten injustamente. Cuestiónelo todo y diga que no con seguridad. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concentre su tiempo y energía en lo que más le importa, así creará exactamente lo que desea y alcanzará la comodidad que merece. La oportunidad de compartir sus sueños, esperanzas y deseos con alguien especial lo conducirá a nuevos comienzos. Solicite algo que desee y recibirá una respuesta positiva. El romance se ve favorecido. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): espere el momento oportuno e investigue antes de dar un paso que pueda afectarlo emocional o financieramente. Haga lo necesario para asegurarse de no verse involucrado en un escándalo o estafa que pueda dañar su reputación o sus perspectivas. Puede ser que desee un cambio, pero tanto el rumbo que tome como su motivación deben valer la pena. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ejerza sus derechos. Participe en algo que le importe. Usar un evento como plataforma para compartir sus opiniones, enfrentar sus inquietudes y proponer soluciones le dará tranquilidad. Si comparte sus sentimientos e intenciones, una relación con alguien especial se convertirá en algo más sustancial. El romance se ve favorecido. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si no aborda los problemas directamente, los problemas emocionales se intensificarán. Si está dispuesto a comunicarse y a llegar a acuerdos, los problemas serán mucho más fáciles de resolver. Participar en una causa que le preocupa lo colmará de energía y lo animará a forjar amistades con personas que comparten sus convicciones. Sea un líder; busque una posición de influencia. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio le alegrará el día. Volver a lo básico, como la naturaleza o a una actividad que disfrute, lo animará y le hará reconsiderar su estilo de vida. Visite a un amigo o participe en un evento que amplíe su conciencia y genere un cambio positivo. Los eventos sociales o pasar tiempo con alguien especial enriquecerán su vida amorosa. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un tiempo para revitalizar su mente, cuerpo y alma. Permítase reflexionar sobre cómo quiere avanzar. El tiempo que dedique a contemplar lo que es significativo para usted y con quién quiere estar le ayudará a cuidar de usted mismo y lo motivará a planificar su próximo paso. Lo mejor para usted es la superación personal. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comparta sus ideas, socialice y participe en los cambios que apoya. La oportunidad de hacer algo significativo lo conectará con quienes pueden hacer realidad sus sugerencias. Lo que ofrezca al universo tendrá una respuesta positiva. Manténgase firme; es hora de dejar su huella y hacer una reverencia. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea observador y evitará conflictos. No puede complacer a todos, pero puede facilitarse la vida minimizando su participación en los dilemas de los demás. Un enfoque menos reactivo ante lo que sucede a su alrededor le dará la oportunidad de considerar sus opciones y hacer lo mejor para usted. Evite las empresas conjuntas y los gastos compartidos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): recopile información, verifique los hechos y no deje que la ira se filtre en sus conversaciones. Sea un buen oyente y un amigo genuino, y construirá relaciones sólidas con personas en las que puede confiar cuando necesite a alguien que le refleje. Los eventos sociales lo llevarán a conexiones valiosas. El romance está escrito en las estrellas y un compromiso parece sólido. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reflexione sobre hechos, cifras y formalidades que requieren su atención. Cuando algo lo esté hundiendo, es hora de implementar cambios que reflejen cómo se siente y lo que quiere. Concéntrese en sus fortalezas y en cómo aprovechar al máximo su tiempo y su dinero. Construya una base sólida y todo lo demás encajará. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si socializa o participa en un evento que lo entusiasma, una oportunidad captará su atención. Formar parte de un movimiento que mejora su comunidad o cumpla un propósito será gratificante y lo conectará con personas con las que disfruta estar. Se favorecen una mayor conciencia, el deseo de un cambio positivo y pasar tiempo con alguien a quien ama. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.