Horóscopo de hoy
12 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 12 de enero para todos los signos

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zayn Malik, 33; Issa Rae, 41; Oliver Platt, 66; Howard Stern, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: aproveche cada oportunidad para expresar sus opiniones y sus inquietudes. La diferencia que marque también le ayudará a convertir en algo significativo para usted sus habilidades, experiencia y deseos y le dará la esperanza de un futuro mejor. Confíe en sus instintos y ofrezca disciplina y lealtad a las personas y proyectos que le atraen. Un cambio de estilo de vida influirá positivamente en su salud y bienestar. Sus números son 3, 12, 22, 31, 34, 40, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, leal y ambicioso. Es compasivo y considerado.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): revise cada detalle con cuidado. Una oportunidad puede tener costos ocultos o no ofrecer lo que realmente quiere o espera a cambio de su tiempo, dinero o aportes. Es mejor que haga el trabajo usted mismo en lugar de depender de otros. Proteja su reputación, evite las reacciones exageradas y consentirse en exceso. ***

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): está en una buena posición. Solo tiene que perseverar. Inicie los cambios que más lo beneficien y no dude en remodelar su entorno para adaptarlo a sus necesidades. Tanto las relaciones personales como las profesionales se ven prometedoras. La honestidad es el mejor camino para mejorar su vida. Se favorece el crecimiento personal. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): actuar con desesperación o iniciar cambios sin un plan adecuado lo retrasará o le costará caro. Tómese su tiempo, observe y trabaje en los detalles que puedan marcar la diferencia en el resultado. No crea todo lo que escucha y verifique los hechos antes de dar el paso. Confíe en sus instintos antes que en influencias externas. ***

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la procrastinación es su enemigo. Evalúe las situaciones y haga cambios sin dudarlo. Tienes posibilidades de ganar terreno ya sea que trate con relaciones, grupos de interés, trabajo, instituciones o agencias gubernamentales. Deje atrás aquello que le preocupa para disfrutar de las ventajas de nuevas y emocionantes oportunidades. El romance se ve favorecido. *****

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la ansiedad acumulada lo desgastará. Es mejor abordar los problemas emocionales a medida que surgen en lugar de obsesionarse con ellos. La comunicación es clave para que todo funcione a la perfección, tanto en casa como en el trabajo. Afrontar los problemas y cambiar las situaciones que le causan estrés excesivo le ayudará a mejorar sus relaciones y a sentirse mejor. **

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las conversaciones lo llevarán a un cambio positivo. Busque, investigue y participe en actividades o eventos de establecimiento de contactos que lo animen a interactuar con personas que disfrutan de lo mismo que usted. Viajar, aprender y ampliar su círculo de amigos le permitirá formar un grupo de apoyo más fuerte. Siga a su corazón, esfuércese por ser y dar lo mejor de usted mismo y disfrute de la vida. ****

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese su tiempo, relájese, replantee su próximo paso y vierta toda su energía en crear un espacio propicio para las cosas que más disfruta. Evite a quienes intenten empujarlo en una dirección que no quiere tomar o que lo presionen para que asuma más de lo que puede manejar. Dese la oportunidad de renovarse. ***

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): acepte el cambio. Investigue, comuníquese, posiciónese y tome la iniciativa para que las cosas sucedan. Controle cualquier situación y aplique su enfoque preferido. No deje nada al azar ni en manos de otros. Si el cambio comienza y termina con su satisfacción, el crecimiento personal será suyo para disfrutarlo. La superación y el amor están escritos en las estrellas. ***

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): elija con cuidado sus batallas. Infórmese bien antes de aceptar cambios en su vida doméstica. A menos que una sugerencia le ahorre dinero, mejor no la tome. Concentre su energía en mejoras que pueda hacer usted mismo y que reduzcan sus gastos generales. Céntrese en la superación personal. Invierta en usted mismo y en su futuro. ***

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acérquese a alguien que tenga algo que ofrecerle a cambio. Las alianzas valen la pena y pueden darle ideas interesantes para usar sus habilidades y experiencia. Los eventos de establecimiento de contactos cambiarán su perspectiva y lo animarán a dirigir su energía con la precisión y el detalle necesarios para terminar lo que empieza. ****

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): antes de opinar profundice y llegue al fondo de cualquier problema que surja. Es mejor tener claros los costos financieros o emocionales ocultos antes de hablar de asuntos que puedan alterar su estilo de vida o su situación familiar. Reconsidere sus planes a largo plazo y los posibles resultados antes de dar un paso o acceder a las peticiones de otra persona. **

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): atrévase y pruebe algo nuevo. Una actitud positiva le dará ventaja en situaciones competitivas. Procure agradar y obtener buenos resultados en todo lo que se proponga. La confianza, junto con dedicación y disciplina, le ayudarán a generar cambios positivos y a impulsar el progreso cuando intente marcar la diferencia. Una oferta parece tener beneficios económicos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.