Horóscopo de hoy: día sábado 24 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mischa Barton, 40; Tatyana Ali, 47; Ed Helms, 52; Neil Diamond, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año mantener el ritmo puede ser agotador pero gratificante. Tiene muchísima energía a su alrededor y si la canaliza correctamente el límite es el cielo. Defina lo que es importante para usted para asegurarse de aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente. Si asume demasiadas responsabilidades se convertirá en un aprendiz de todo y maestro de nada. Enfóquese en lo que sea más importante y monte la ola. Sus números son 8, 13, 18, 27, 30, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es vanguardista, introspectivo y cambiante. Es vivaz y considerado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): apúntese a algo que lo conmueva y cambiará su percepción de la vida y su rumbo. Participar en un evento que pueda marcar la diferencia en una causa que le importa conducirá a nuevas posibilidades. Póngase en contacto, ofrezca sus habilidades como voluntario y presente su currículum para un puesto que lo motive. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): quizá quiera tomarse un descanso. Replantee su estrategia, su situación laboral y familiar actual, y considere cómo mejorar su status quo. Consulte los cursos, servicios, subvenciones o incentivos que ofrecen instituciones y agencias gubernamentales y encontrará algo interesante que lo beneficie. La oportunidad de mejorar su situación de vida parece prometedora. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): necesita un cambio positivo. Es hora de evaluar y redirigir su energía hacia algo que lo inspire. Reconozca en quién puede confiar y comparta solo con quienes le ofrecen buenos consejos y opiniones honestas, y se esfuerzan por guiarlo en una dirección positiva. Los viajes, la comunicación y el romance se ven favorecidos. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): intercambiar ideas con alguien familiarizado con las normas, regulaciones, protocolos o costos le ayudará a no pagar de más por algo o a no ceder a una tentación que puede dañar su reputación o situación financiera. Revise sus documentos e inversiones para evitar cargos o multas por pagos atrasados. Concéntrese en la superación personal, la salud y la creatividad. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea su propio defensor. Entre en el centro de atención y conquiste con su encanto los corazones de todos aquellos con quienes se encuentre hoy. Su actitud, gratitud y generosidad atraerá a otros hacia usted. Un cambio en la dinámica de una relación significativa conducirá a compromisos que favorecen nuevos comienzos. El amor y el crecimiento personal se ven favorecidos. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): eche un vistazo a lo que sucede en su comunidad. Participe en eventos que ofrezcan perspectivas y presentaciones que puedan enriquecer su vida. Los proyectos de superación personal, explorar un nuevo pasatiempo o esforzarse al máximo para tener un efecto positivo en los demás o en el entorno que lo rodea serán más gratificantes de lo que espera. El romance está en auge. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio de estilo de vida lo impulsará en una dirección positiva. Concéntrese en vivir una vida saludable e invierta más tiempo en desarrollar nuevas habilidades. Una mudanza o mejoras en su vivienda le ayudarán a ahorrar dinero que podrá añadir a su fondo para viajes o entretenimiento. Socializar o recibir invitados le ofrecerá cumplidos y gestos inesperados. El romance se ve favorecido. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): su forma de actuar, responder y tratar a los demás sobresaldrá y determinará el destino de cada relación. La honestidad jugará un papel importante, junto con su capacidad de mostrar compasión y comprensión. No deje que la ira marque el tono de lo que está por venir. Use los viajes y el aprendizaje como una válvula de escape para cualquier frustración que encuentre. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): fije su objetivo en aquello que puede cambiar, no en lo que no puede. Concéntrese en cómo gestiona su dinero y cancele suscripciones y servicios innecesarios. Revise su currículum para asegurarse de que se adapte al trabajo o sector que le interese. Una reunión le recordará sus aspiraciones. El romance se ve favorecido. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite mezclar dinero y sentimientos. Intentar comprar favores o levantarse el ánimo haciendo compras innecesarias conducirá al arrepentimiento. Logrará efectos positivos al ocuparse de asuntos pendientes, siendo responsable e implementando un estilo de vida saludable que le ayude a verse y sentirse lo mejor posible. Elija invertir en usted mismo y en su futuro. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si es preciso y detallista para llevar a cabo las cosas a tiempo estará bien encaminado para alcanzar cualquier objetivo que se proponga. La oportunidad de cambiar su estilo de vida, aumentar sus ingresos o invertir sabiamente le brindará tranquilidad. Diríjase en una dirección que capture su imaginación y nutra su mente, cuerpo y alma. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga preguntas, tome notas y repase la información. La fórmula que elabore para asegurarse de aprovechar al máximo su día, evento o proyecto dará sus frutos. Tendrá mayor disciplina y una visión única para aplicar sus conocimientos y habilidades a la superación y el crecimiento personales. Explore sus opciones e inicie un cambio positivo. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.