Horóscopo de hoy: día domingo 01 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Harry Styles, 32; Ronda Rousey, 39; Big Boi, 51; Michael C. Hall, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no deje pasar oportunidades por inseguridad o falta de organización. Llene su corazón de posibilidades y aumente su confianza ofreciendo su conocimiento, habilidades, tiempo y esfuerzo para hacer algo significativo. Si este año pone alma y corazón en todo lo que se proponga puede marcar la diferencia y avanzar. Dé un paso adelante y haga lo que mejor sabe hacer. La perseverancia tiene poder cuando se combina con el impulso emocional. Sus números son 9, 15, 22, 29, 33, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, curioso y servicial. Es perspicaz y amable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): permita que sus emociones lo lleven en un viaje mágico. Recuerde quién es, qué puede hacer y qué quiere lograr a continuación. Manténgase abierto a las sugerencias y a la ayuda de quienes quieran formar parte de su viaje. El cambio está en el horizonte. No se subestime; influya positivamente sobre su vida y el mundo que lo rodea. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase cerca de casa y ocúpese de sus responsabilidades y asuntos pendientes que si no se atienden puedan resultar en costos adicionales. Acepte el cambio y descubrirá cómo aprovechar las situaciones a medida que se presenten. Haga algo que lo estimule emocionalmente y lo motive a participar en actividades físicas y aventuras que requieran fuerza y resiliencia. Domine su ámbito. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si no ha planeado lo suficiente para llenar su día lo invadirá el aburrimiento. Ya sea que esté trabajando por algo que espera con ilusión o haciendo cambios positivos en su espacio o vivienda, mantenerse ocupado será satisfactorio y gratificante. Sea quien anime a los demás manteniendo el impulso. El beneficio personal está a su alcance y el romance se ve favorecido. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si quiere lograr terminar las cosas o dominar algo que le interesa necesitará combinar disciplina con ingenio. Hay una oportunidad a su alcance, pero terminar lo que empieza depende de su bienestar emocional y estado de ánimo. Si se apresura, le costará física o económicamente, pero si se queda quieto, se perderá algo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): permita que sus emociones lo guíen. Comparta sus intenciones con alguien cercano. Las posibilidades son infinitas si se concentra en su cuidado personal y en verse y sentirse lo mejor posible. Pasar tiempo con alguien a quien ama los acercará más y dará lugar a planes a largo plazo que estarán deseando poner en marcha. El romance está escrito en las estrellas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): se sentirá atraído por el cambio: un nuevo entorno, reorganizar su espacio o disfrutar de un pasatiempo novedoso y emocionante. Lo que encuentre le dará un impulso positivo a su percepción, ayudándole a reconocer qué quiere conservar en su vida y qué debería descartar. Pensamientos y acciones positivos equivalen a ganancias positivas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): socialice, participe y comparta con amigos y familiares, pero tenga cuidado de no exceder su presupuesto de entretenimiento. Haga de la simplicidad y el minimalismo las bases sobre las que construir, y se sentirá bien con las perspectivas que se despliegan. La libertad es estar en paz con usted mismo, con su estilo de vida y con su situación financiera. Ofrecer tiempo, esfuerzo y apoyo será gratificante. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómese un tiempo para observar, evaluar sus opciones y considerar qué lo hace feliz. No ponga en riesgo su integridad, su hogar, ni la relación con sus seres queridos. Observe cómo reaccionan los demás y adapte en consecuencia su tiempo y esfuerzo. Cuide en primer lugar su bienestar mental, emocional y físico. La disciplina traerá cambios positivos. Dígale no a las tentaciones. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): se abren puertas y la luz comienza a brillar a su favor. Puede predicar con el ejemplo y disfrutar generando entusiasmo y esperanza dondequiera que vaya. Aproveche las situaciones que le ofrezcan información sobre ganancias financieras y una mejor salud. La comunicación es el camino hacia un futuro mejor. El romance se ve favorecido. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a lo que hacen los demás. Las señales que reciba lo guiarán hacia adelante sin conflictos. Mostrar compasión y comprensión romperá las barreras que pueden desmantelar su relación. La honestidad y la integridad, junto con la confianza y el juego limpio fomentarán una mejor comprensión de lo que es posible. Mantenga la mente abierta, pero no pague por errores ajenos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dirija su energía emocional en una dirección que le ofrezca satisfacción, propósito y efectos duraderos. Concerte reuniones, negocie y genere cambios positivos que profundicen sus objetivos. Use su inteligencia y sus conexiones para derribar los obstáculos que le impiden avanzar. Haga planes románticos que mejoren su vida y su futuro. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la disciplina dará sus frutos. Aborde los problemas persistentes que lo atormentan. Busque lo necesario para generar más alegría y menos angustia en su rutina diaria. Haga que su hogar sea más acogedor. Rodéese de personas que pongan una sonrisa en su rostro y alegría en su corazón. El éxito personal, la superación y el romance están a su alcance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.