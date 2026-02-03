Horóscopo de hoy: día martes 03 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Isla Fisher, 50; Nathan Lane, 70; Morgan Fairchild, 76; Blythe Danner, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo; antes de actuar analice cada perspectiva de las situaciones que enfrenta. Tener la perspicacia y la disciplina para reducir el ritmo y vivir el momento con el tiempo lo beneficiará. Preste atención a sus finanzas y descubrirá cómo recortar gastos y ahorrar. Un cambio en su opinión sobre alguno de sus asociados determinará cómo procederá con su rutina diaria. Sea fiel a usted mismo. Sus números son 8, 14, 19, 28, 31, 34, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, progresista y ambicioso. Es único y audaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense antes de actuar, especialmente cuando estén en juego el dinero o su carrera. Escuche su voz interior y tenga en cuenta todas sus opciones antes de tomar una decisión que pueda influir en su estilo de vida o sus intereses. Dedique más energía a ayudar a los demás y a encontrar maneras de hacer su vida más eficiente. Dígale no a la tentación y a los comportamientos permisivos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga las reglas y preste atención a los detalles, y progresará. Desconfíe de cualquiera que use tácticas de manipulación para empujarlo en una dirección cuestionable. Reúna información y tómese su tiempo para decidir. Concéntrese en actividades que le ayuden a ponerse en forma y a verse y sentirse lo mejor posible. Se ve favorecido un cambio positivo en su estilo de vida. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dé lo mejor de sí mismo y asuma cualquier tarea que requiera toda su atención. Lo que logre hoy marcará el tenor de lo que vendrá. Sea audaz, dé lo mejor y no permita que la negatividad ni el orgullo de alguien más apaguen su gloria. Confíe en usted mismo, olvídese de la competencia y avance con entusiasmo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase abierto a sugerencias y dispuesto a probar cosas nuevas. Lo que aprenda le abrirá las puertas a todo tipo de pasatiempos y a personas nuevas y emocionantes. Participar, y usar sus talentos de una forma única, son sus boletos para avanzar. Un honor, reconocimiento o cumplido lo motivará a dar lo mejor de sí mismo. Haga que su espacio sea cómodo. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una situación forzada requiere atención. No permita que nadie le imponga exigencias. Haga preguntas, comuníquese y cambie aquello que no le funciona. Sea su propio defensor y exprese con claridad sus pensamientos y sentimientos. Las alianzas pueden ser ventajosas, pero solo si se mantiene la equidad. Dé lo mejor de usted y espere lo mismo a cambio. El crecimiento personal se ve favorecido. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): controle sus emociones y concéntrese en lo que desea lograr. Sea emprendedor, el que hace preguntas y pone todo en su lugar. Tiene mucho que ganar siendo directo y honesto sobre lo que quiere y espera de los demás. Cuanto más audaz sea, más respeto y ayuda recibirá. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede participar y lograr algo, o permitir que le gane la tentación y perder el protagonismo. No permita que triunfen el comportamiento de excesos y la procrastinación cuando tiene tanto que ganar participando y marcando la diferencia. Socializar y establecer contactos puede brindarle oportunidades prometedoras para convertirse en la mejor versión de usted mismo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda observando y no tenga miedo de preguntar ni de alejarse. Un cambio de actitud lo animará a encontrar un camino que se adapte mejor a sus preferencias y presupuesto. Depende de usted velar por sus intereses y proteger sus posesiones, reputación y corazón de cualquiera que no lo trate bien. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique su energía a aprovechar oportunidades de generar dinero e invertir en usted mismo y en su futuro. Relaciónese con personas tan vibrantes y entusiastas como usted. El amor y el romance están en auge, y combinar negocios con placer le ayudará a tomar decisiones estratégicas que pueden mejorar su estilo de vida. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise sus inversiones, documentos financieros y legales, y cualquier problema médico que requiera atención. Un par de cambios saludables en su estilo de vida pueden marcar la diferencia en su movilidad, claridad mental o longevidad. Las actividades que lo motiven a poner a prueba su fuerza y a desarrollar su resistencia tendrán un impacto positivo en cómo se ve y se siente. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea un líder, no un seguidor. Busque la seguridad y mantenga lo que ya tiene. Centre su energía en el detalle, la precisión y la perfección a medida que avanza. La comunicación será confusa, y lo que pase por alto puede costarle caro si no cuestiona lo que los demás quieren o planean hacer. Concéntrese en los cambios que sí puede controlar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): espere y deje que lo que suceda a su alrededor se desarrolle con naturalidad. Si fuerza las cosas, se encontrará con obstáculos o cometerá errores que le consumirán tiempo. Concéntrese en su interior y preste atención a las relaciones y a cómo conectar a niveles que le ayuden a llevarse mejor. Mantenga la mente abierta, pero no se subestime. Busque la equidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.