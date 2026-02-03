Horóscopo de hoy
03 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 03 de febrero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Isla Fisher, 50; Nathan Lane, 70; Morgan Fairchild, 76; Blythe Danner, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo; antes de actuar analice cada perspectiva de las situaciones que enfrenta. Tener la perspicacia y la disciplina para reducir el ritmo y vivir el momento con el tiempo lo beneficiará. Preste atención a sus finanzas y descubrirá cómo recortar gastos y ahorrar. Un cambio en su opinión sobre alguno de sus asociados determinará cómo procederá con su rutina diaria. Sea fiel a usted mismo. Sus números son 8, 14, 19, 28, 31, 34, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, progresista y ambicioso. Es único y audaz.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense antes de actuar, especialmente cuando estén en juego el dinero o su carrera. Escuche su voz interior y tenga en cuenta todas sus opciones antes de tomar una decisión que pueda influir en su estilo de vida o sus intereses. Dedique más energía a ayudar a los demás y a encontrar maneras de hacer su vida más eficiente. Dígale no a la tentación y a los comportamientos permisivos. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga las reglas y preste atención a los detalles, y progresará. Desconfíe de cualquiera que use tácticas de manipulación para empujarlo en una dirección cuestionable. Reúna información y tómese su tiempo para decidir. Concéntrese en actividades que le ayuden a ponerse en forma y a verse y sentirse lo mejor posible. Se ve favorecido un cambio positivo en su estilo de vida. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dé lo mejor de sí mismo y asuma cualquier tarea que requiera toda su atención. Lo que logre hoy marcará el tenor de lo que vendrá. Sea audaz, dé lo mejor y no permita que la negatividad ni el orgullo de alguien más apaguen su gloria. Confíe en usted mismo, olvídese de la competencia y avance con entusiasmo. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase abierto a sugerencias y dispuesto a probar cosas nuevas. Lo que aprenda le abrirá las puertas a todo tipo de pasatiempos y a personas nuevas y emocionantes. Participar, y usar sus talentos de una forma única, son sus boletos para avanzar. Un honor, reconocimiento o cumplido lo motivará a dar lo mejor de sí mismo. Haga que su espacio sea cómodo. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una situación forzada requiere atención. No permita que nadie le imponga exigencias. Haga preguntas, comuníquese y cambie aquello que no le funciona. Sea su propio defensor y exprese con claridad sus pensamientos y sentimientos. Las alianzas pueden ser ventajosas, pero solo si se mantiene la equidad. Dé lo mejor de usted y espere lo mismo a cambio. El crecimiento personal se ve favorecido. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): controle sus emociones y concéntrese en lo que desea lograr. Sea emprendedor, el que hace preguntas y pone todo en su lugar. Tiene mucho que ganar siendo directo y honesto sobre lo que quiere y espera de los demás. Cuanto más audaz sea, más respeto y ayuda recibirá. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede participar y lograr algo, o permitir que le gane la tentación y perder el protagonismo. No permita que triunfen el comportamiento de excesos y la procrastinación cuando tiene tanto que ganar participando y marcando la diferencia. Socializar y establecer contactos puede brindarle oportunidades prometedoras para convertirse en la mejor versión de usted mismo. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda observando y no tenga miedo de preguntar ni de alejarse. Un cambio de actitud lo animará a encontrar un camino que se adapte mejor a sus preferencias y presupuesto. Depende de usted velar por sus intereses y proteger sus posesiones, reputación y corazón de cualquiera que no lo trate bien. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique su energía a aprovechar oportunidades de generar dinero e invertir en usted mismo y en su futuro. Relaciónese con personas tan vibrantes y entusiastas como usted. El amor y el romance están en auge, y combinar negocios con placer le ayudará a tomar decisiones estratégicas que pueden mejorar su estilo de vida. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise sus inversiones, documentos financieros y legales, y cualquier problema médico que requiera atención. Un par de cambios saludables en su estilo de vida pueden marcar la diferencia en su movilidad, claridad mental o longevidad. Las actividades que lo motiven a poner a prueba su fuerza y a desarrollar su resistencia tendrán un impacto positivo en cómo se ve y se siente. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea un líder, no un seguidor. Busque la seguridad y mantenga lo que ya tiene. Centre su energía en el detalle, la precisión y la perfección a medida que avanza. La comunicación será confusa, y lo que pase por alto puede costarle caro si no cuestiona lo que los demás quieren o planean hacer. Concéntrese en los cambios que sí puede controlar. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): espere y deje que lo que suceda a su alrededor se desarrolle con naturalidad. Si fuerza las cosas, se encontrará con obstáculos o cometerá errores que le consumirán tiempo. Concéntrese en su interior y preste atención a las relaciones y a cómo conectar a niveles que le ayuden a llevarse mejor. Mantenga la mente abierta, pero no se subestime. Busque la equidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.