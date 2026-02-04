Horóscopo de hoy
04 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 04 para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Oscar De La Hoya, 53; Gabrielle Anwar, 56; Clint Black, 64; Alice Cooper, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque oportunidades y aproveche cada posibilidad que encuentre de hacer algo que lo entusiasme. Las personas que conozca este año le ayudarán a forjar su futuro. Las asociaciones, las empresas conjuntas y las lecciones que aprenda cambiarán su perspectiva sobre la vida, el amor y su propósito. Confíe en sus instintos y cuestione lo que los demás esperan de usted. Busque el equilibrio y la integridad, y descubrirá su felicidad. Sus números son 6, 10, 22, 25, 34, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es astuto, perceptivo y carismático. Es constante y minucioso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): abarque menos, baje el ritmo y haga su vida menos estresante. No se cargue con más cosas ni haga promesas de las que se arrepienta. Concéntrese en lo que es importante para usted y en cómo puede tranquilizarse sin decepcionar a sus seres queridos. Es hora de revisar su rutina y accionar el botón de reinicio. Permita que su inteligencia y sentido común lo guíen. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un momento para respirar y deshacerse de aquello que lo agobia. Inicie planes, permita que otros contribuyan y organice cómo usar sus habilidades para obtener el máximo provecho. Sea usted quien decida qué hará y qué no. La vida se trata de decisiones, y ya es hora de hacer lo mejor para usted. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dé rienda suelta a su imaginación y encontrará una situación ganadora. Actúe con rapidez y por usted mismo. El cambio que inicie ahora le ayudará a ampliar sus habilidades, perspectiva y conexiones. Deje que lo que haga preceda a lo que promete y captará la atención de alguien que le ayudará a progresar. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la disciplina y concretar cosas son lo más importante. Renueve su día para asegurarse de alcanzar sus objetivos. Las mejoras en el hogar y enfrentar los problemas domésticos le ayudarán a resolver los problemas que lo frenan. La honestidad fomentará mejores relaciones y le ayudará a abordar lo que falta en su estilo de vida. Cuando sea necesario ser práctico no permita que sus emociones lo dominen. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea consciente de lo que sabe y de sus deficiencias. Nunca es tarde para aprender algo nuevo o aventurarse por un camino que enriquezca su vida. Las asociaciones pueden no ser lo que parecen; lea la letra pequeña y sepa cuándo alejarse. La comunicación es la clave para resolver asuntos pendientes. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): guarde su dinero y sus posesiones en un lugar seguro. No permita que nadie juegue con sus emociones ni lo engañe para que haga algo de lo que se arrepienta. Analice qué es real y qué es un engaño de quienes buscan ayuda financiera. Proteja sus bienes. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): interactuar con personas que lo estimulen o le enseñen algo nuevo le ayudará a trazar su camino. Viva y aprenda sobre la marcha, y algo mágico se manifestará. Es necesario un cambio en su estilo de vida, y depende de usted iniciar lo que venga después. Deje de procrastinar y empiece a hacer lo que más le importe. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómese su tiempo; sea el testigo, no el instigador. Observe, aprenda y reconozca las posibilidades que le esperan. Aprenda todo lo que pueda y ganará la comprensión y el respeto de quienes le anteceden. La vida se trata de tomar decisiones, de saber qué es importante para usted y perseverar cuando sea el momento adecuado. Deténgase, observe, aprenda y escuche. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga el impulso, la vista puesta en sus objetivos y su energía en la acción física y en concretar cosas. Deje que su mente considere alternativas únicas y encontrará una forma nueva y emocionante de usar sus conocimientos, experiencia y habilidades para encaminarse en una dirección que lo apasione. La comunicación, los viajes y el aprendizaje pasan a primer plano, y el romance se ve favorecido. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuando la oportunidad llame a su puerta, reconozca lo que tiene disponible y actúe. Tiene mucho que ganar si está dispuesto a adoptar cambios en su estilo de vida. Reconsidere su situación financiera y cómo puede usar sus habilidades para compensar los gastos. Puede ser que lo tiente una oportunidad de asociación, pero primero sopese los pros y los contras, y asegúrese de obtener por escrito lo que quiere. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero):manténgase abierto a las sugerencias, pero verifique la información antes de iniciar el cambio. Las precauciones que tome lo tranquilizarán y lo animarán a confiar en sus instintos. La preparación será valiosa cuando se trate de dinero. Incremente sus esfuerzos para llevar a cabo los pagos, venda lo que no usa o no necesita, o entrégueselo a alguien que tenga algo que ofrecer a cambio. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un momento para evaluar cada ángulo de las situaciones delicadas. Las relaciones requerirán especial atención y reflexión para mantener el equilibrio. El cambio positivo requiere acción; cumpla sus promesas y espere lo mismo a cambio. Un buen amigo iluminará su vida. Preste atención a lo que se dice, pero solo cambie lo necesario. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.