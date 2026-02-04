Horóscopo de hoy: día miércoles 04 para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Oscar De La Hoya, 53; Gabrielle Anwar, 56; Clint Black, 64; Alice Cooper, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque oportunidades y aproveche cada posibilidad que encuentre de hacer algo que lo entusiasme. Las personas que conozca este año le ayudarán a forjar su futuro. Las asociaciones, las empresas conjuntas y las lecciones que aprenda cambiarán su perspectiva sobre la vida, el amor y su propósito. Confíe en sus instintos y cuestione lo que los demás esperan de usted. Busque el equilibrio y la integridad, y descubrirá su felicidad. Sus números son 6, 10, 22, 25, 34, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es astuto, perceptivo y carismático. Es constante y minucioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): abarque menos, baje el ritmo y haga su vida menos estresante. No se cargue con más cosas ni haga promesas de las que se arrepienta. Concéntrese en lo que es importante para usted y en cómo puede tranquilizarse sin decepcionar a sus seres queridos. Es hora de revisar su rutina y accionar el botón de reinicio. Permita que su inteligencia y sentido común lo guíen. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un momento para respirar y deshacerse de aquello que lo agobia. Inicie planes, permita que otros contribuyan y organice cómo usar sus habilidades para obtener el máximo provecho. Sea usted quien decida qué hará y qué no. La vida se trata de decisiones, y ya es hora de hacer lo mejor para usted. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dé rienda suelta a su imaginación y encontrará una situación ganadora. Actúe con rapidez y por usted mismo. El cambio que inicie ahora le ayudará a ampliar sus habilidades, perspectiva y conexiones. Deje que lo que haga preceda a lo que promete y captará la atención de alguien que le ayudará a progresar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la disciplina y concretar cosas son lo más importante. Renueve su día para asegurarse de alcanzar sus objetivos. Las mejoras en el hogar y enfrentar los problemas domésticos le ayudarán a resolver los problemas que lo frenan. La honestidad fomentará mejores relaciones y le ayudará a abordar lo que falta en su estilo de vida. Cuando sea necesario ser práctico no permita que sus emociones lo dominen. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea consciente de lo que sabe y de sus deficiencias. Nunca es tarde para aprender algo nuevo o aventurarse por un camino que enriquezca su vida. Las asociaciones pueden no ser lo que parecen; lea la letra pequeña y sepa cuándo alejarse. La comunicación es la clave para resolver asuntos pendientes. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): guarde su dinero y sus posesiones en un lugar seguro. No permita que nadie juegue con sus emociones ni lo engañe para que haga algo de lo que se arrepienta. Analice qué es real y qué es un engaño de quienes buscan ayuda financiera. Proteja sus bienes. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): interactuar con personas que lo estimulen o le enseñen algo nuevo le ayudará a trazar su camino. Viva y aprenda sobre la marcha, y algo mágico se manifestará. Es necesario un cambio en su estilo de vida, y depende de usted iniciar lo que venga después. Deje de procrastinar y empiece a hacer lo que más le importe. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómese su tiempo; sea el testigo, no el instigador. Observe, aprenda y reconozca las posibilidades que le esperan. Aprenda todo lo que pueda y ganará la comprensión y el respeto de quienes le anteceden. La vida se trata de tomar decisiones, de saber qué es importante para usted y perseverar cuando sea el momento adecuado. Deténgase, observe, aprenda y escuche. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga el impulso, la vista puesta en sus objetivos y su energía en la acción física y en concretar cosas. Deje que su mente considere alternativas únicas y encontrará una forma nueva y emocionante de usar sus conocimientos, experiencia y habilidades para encaminarse en una dirección que lo apasione. La comunicación, los viajes y el aprendizaje pasan a primer plano, y el romance se ve favorecido. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuando la oportunidad llame a su puerta, reconozca lo que tiene disponible y actúe. Tiene mucho que ganar si está dispuesto a adoptar cambios en su estilo de vida. Reconsidere su situación financiera y cómo puede usar sus habilidades para compensar los gastos. Puede ser que lo tiente una oportunidad de asociación, pero primero sopese los pros y los contras, y asegúrese de obtener por escrito lo que quiere. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero):manténgase abierto a las sugerencias, pero verifique la información antes de iniciar el cambio. Las precauciones que tome lo tranquilizarán y lo animarán a confiar en sus instintos. La preparación será valiosa cuando se trate de dinero. Incremente sus esfuerzos para llevar a cabo los pagos, venda lo que no usa o no necesita, o entrégueselo a alguien que tenga algo que ofrecer a cambio. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un momento para evaluar cada ángulo de las situaciones delicadas. Las relaciones requerirán especial atención y reflexión para mantener el equilibrio. El cambio positivo requiere acción; cumpla sus promesas y espere lo mismo a cambio. Un buen amigo iluminará su vida. Preste atención a lo que se dice, pero solo cambie lo necesario. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.