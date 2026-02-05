Horóscopo de hoy: día jueves 05 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Darren Criss, 39; Michael Sheen, 57; Jennifer Jason Leigh, 64; Barbara Hershey, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: fije su mirada en la meta. Elabore un presupuesto y un plan. Planifique su camino hacia adelante y no mire atrás. Este año lo sorprenderá lo que pueda lograr y le ayudará a desarrollar la confianza necesaria para esforzarse por aquello que lo hace feliz. Encontrar la satisfacción a través de un estilo de vida sencillo y tranquilo, mediante la conciencia financiera y viviendo dentro de sus posibilidades, sentará las bases para un año productivo. Sus números son 5, 16, 23, 27, 32, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, sensible e inteligente. Es espontáneo e intuitivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): son evidentes las confusiones emocionales. Reúna la información, haga preguntas y sea precavido cuando su corazón, su salud o sus finanzas estén en riesgo. Confíe en su ingenio y en sus contactos más sólidos para obtener una segunda opinión. El cambio es evidente, pero cómo lo gestione determinará el resultado. Mantenga la calma; elija la paz sobre el caos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ate los cabos sueltos y prepárese a darse un tiempo de inactividad para revitalizarse. Una mentalidad positiva le ayudará a alejarse, a usted y a sus sentimientos de las personas y situaciones negativas. Sea abierto y audaz en sus declaraciones para asegurarse de dejarle pocas opciones a cualquiera que intente perturbar su vida o endosarle sus problemas. Mantenga su independencia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): respire la emoción que brinda el cambio y aférrese a aquello que le llame la atención y estimule su mente. Está adquiriendo comprensión sobre cómo construir la vida que desea. El cambio es evidente, pero depende de usted hacerlo realidad. Sea abierto y esté dispuesto a participar en actividades, eventos y relaciones. El romance se ve favorecido. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reflexione sobre su estilo de vida y cómo puede suavizar un camino financiero que le ofrezca más margen de maniobra para el entretenimiento. Tiene a su alcance unas mejoras en el hogar que reducirán sus gastos generales y le harán la vida más fácil o menos estresante. Explore sus opciones y no permita que nadie lo convenza de algo que no necesita. Se favorecen la simplicidad y el minimalismo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo tiene todo bajo control. Salga y haga lo suyo. No permita que nadie lo intimide ni lo desvíe. Tiene lo necesario; ahora cumpla con lo que puede hacer. Establezca estándares y límites altos, y lleve a cabo sus planes con precisión y detalle. Va por buen camino; ahora termine el trabajo. Las alianzas, el crecimiento personal y las ganancias están a su alcance. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la disciplina puede llevar a cambios positivos y a una gran cantidad de conocimiento y experiencia. Converse, exprese sus puntos de vista, debata su caso y reavive su interés por la vida, el amor, la gratitud y la satisfacción personal. No permita que otros le digan lo que puede hacer o cómo puede dar lo mejor de sí mismo, pero escuche al sentido común y a las ideas innovadoras, y ganará perspectiva e impulso. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea el centro de atención y enfoque su atención en el liderazgo, siguiendo a su corazón y expresando la vida que desea. Socialice, cree redes y concéntrese en verse, sentirse y ser la mejor versión de sí mismo, y atraerá atención, elogios y conexiones que le ayudarán a crecer mental, espiritual y financieramente. Tome el control de su día, domine la disciplina y construya el éxito. El romance se ve favorecido. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere y observe. Explore cómo otros han enfrentado situaciones similares a las suyas y diseñará un plan maestro que podrá ejecutar de manera oportuna y auspiciosa. No se tome a pecho las quejas ni las críticas. Reconozca de dónde proviene la negatividad y obtendrá perspectiva sobre la mejor manera de usar y gestionar lo que recibe. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): por el momento reprima sus emociones. El entablar una discusión con alguien abusivo o emocionalmente manipulador le quitará tiempo que podría aprovechar mejor. Concéntrese en comunicarse con personas afines que apoyen y contribuyan a su causa. Los viajes cortos, el aprendizaje y la asistencia a reuniones son lo mejor para usted. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga un perfil bajo, observe y reevalúe su próximo paso. Un cambio puede ser necesario, pero la forma en que vaya del punto A al punto B tiene importancia. La disciplina, la comprensión y el encanto son una combinación ganadora si quiere pasar desapercibido y aun así llegar a su destino. La oportunidad está cerca; reconozca sus fortalezas y tome lo que es suyo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome el camino correcto y cíñase a sus planes. No sienta que tiene que seguirles el ritmo a los demás. Establezca un presupuesto y un plan que se adapten a sus capacidades y evitará preocupaciones excesivas y posibles pérdidas. Si algo no le parece bien, sepa dejarlo pasar. Cuestione cómo reaccionan y lo tratan los demás. Evite las empresas conjuntas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no hay moros en la costa y puede concretar sus ideas. Manténgalo para sí mismo y concéntrese en lo que debe hacer. Si permite que otros intervengan perderá un tiempo valioso. Asegúrese de tener al día su documentación para evitar sanciones o contratiempos. No pierda el tiempo luchando una batalla perdida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.