Horóscopo de hoy
05 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 05 de febrero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Darren Criss, 39; Michael Sheen, 57; Jennifer Jason Leigh, 64; Barbara Hershey, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: fije su mirada en la meta. Elabore un presupuesto y un plan. Planifique su camino hacia adelante y no mire atrás. Este año lo sorprenderá lo que pueda lograr y le ayudará a desarrollar la confianza necesaria para esforzarse por aquello que lo hace feliz. Encontrar la satisfacción a través de un estilo de vida sencillo y tranquilo, mediante la conciencia financiera y viviendo dentro de sus posibilidades, sentará las bases para un año productivo. Sus números son 5, 16, 23, 27, 32, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, sensible e inteligente. Es espontáneo e intuitivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): son evidentes las confusiones emocionales. Reúna la información, haga preguntas y sea precavido cuando su corazón, su salud o sus finanzas estén en riesgo. Confíe en su ingenio y en sus contactos más sólidos para obtener una segunda opinión. El cambio es evidente, pero cómo lo gestione determinará el resultado. Mantenga la calma; elija la paz sobre el caos. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ate los cabos sueltos y prepárese a darse un tiempo de inactividad para revitalizarse. Una mentalidad positiva le ayudará a alejarse, a usted y a sus sentimientos de las personas y situaciones negativas. Sea abierto y audaz en sus declaraciones para asegurarse de dejarle pocas opciones a cualquiera que intente perturbar su vida o endosarle sus problemas. Mantenga su independencia. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): respire la emoción que brinda el cambio y aférrese a aquello que le llame la atención y estimule su mente. Está adquiriendo comprensión sobre cómo construir la vida que desea. El cambio es evidente, pero depende de usted hacerlo realidad. Sea abierto y esté dispuesto a participar en actividades, eventos y relaciones. El romance se ve favorecido. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reflexione sobre su estilo de vida y cómo puede suavizar un camino financiero que le ofrezca más margen de maniobra para el entretenimiento. Tiene a su alcance unas mejoras en el hogar que reducirán sus gastos generales y le harán la vida más fácil o menos estresante. Explore sus opciones y no permita que nadie lo convenza de algo que no necesita. Se favorecen la simplicidad y el minimalismo. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo tiene todo bajo control. Salga y haga lo suyo. No permita que nadie lo intimide ni lo desvíe. Tiene lo necesario; ahora cumpla con lo que puede hacer. Establezca estándares y límites altos, y lleve a cabo sus planes con precisión y detalle. Va por buen camino; ahora termine el trabajo. Las alianzas, el crecimiento personal y las ganancias están a su alcance. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la disciplina puede llevar a cambios positivos y a una gran cantidad de conocimiento y experiencia. Converse, exprese sus puntos de vista, debata su caso y reavive su interés por la vida, el amor, la gratitud y la satisfacción personal. No permita que otros le digan lo que puede hacer o cómo puede dar lo mejor de sí mismo, pero escuche al sentido común y a las ideas innovadoras, y ganará perspectiva e impulso. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea el centro de atención y enfoque su atención en el liderazgo, siguiendo a su corazón y expresando la vida que desea. Socialice, cree redes y concéntrese en verse, sentirse y ser la mejor versión de sí mismo, y atraerá atención, elogios y conexiones que le ayudarán a crecer mental, espiritual y financieramente. Tome el control de su día, domine la disciplina y construya el éxito. El romance se ve favorecido. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere y observe. Explore cómo otros han enfrentado situaciones similares a las suyas y diseñará un plan maestro que podrá ejecutar de manera oportuna y auspiciosa. No se tome a pecho las quejas ni las críticas. Reconozca de dónde proviene la negatividad y obtendrá perspectiva sobre la mejor manera de usar y gestionar lo que recibe. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): por el momento reprima sus emociones. El entablar una discusión con alguien abusivo o emocionalmente manipulador le quitará tiempo que podría aprovechar mejor. Concéntrese en comunicarse con personas afines que apoyen y contribuyan a su causa. Los viajes cortos, el aprendizaje y la asistencia a reuniones son lo mejor para usted. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga un perfil bajo, observe y reevalúe su próximo paso. Un cambio puede ser necesario, pero la forma en que vaya del punto A al punto B tiene importancia. La disciplina, la comprensión y el encanto son una combinación ganadora si quiere pasar desapercibido y aun así llegar a su destino. La oportunidad está cerca; reconozca sus fortalezas y tome lo que es suyo. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome el camino correcto y cíñase a sus planes. No sienta que tiene que seguirles el ritmo a los demás. Establezca un presupuesto y un plan que se adapten a sus capacidades y evitará preocupaciones excesivas y posibles pérdidas. Si algo no le parece bien, sepa dejarlo pasar. Cuestione cómo reaccionan y lo tratan los demás. Evite las empresas conjuntas. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no hay moros en la costa y puede concretar sus ideas. Manténgalo para sí mismo y concéntrese en lo que debe hacer. Si permite que otros intervengan perderá un tiempo valioso. Asegúrese de tener al día su documentación para evitar sanciones o contratiempos. No pierda el tiempo luchando una batalla perdida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.