Horóscopo de hoy
07 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 07 de febrero para todos los signos

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ashton Kutcher, 48; Chris Rock, 61; Garth Brooks, 64; James Spader, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: concéntrese en sus perspectivas. Invierta en su rutina de salud y ejercicio, y revise los contratos pendientes antes de su vencimiento. Mantenerse a la vanguardia es su clave para unas transiciones fluidas y para aprovechar al máximo cualquier situación que se le presente. Es un buen año para inclinar la balanza a su favor. Esfuércese por superarse y hacer más, y se encontrará en una posición de liderazgo con la influencia necesaria para alcanzar sus metas. Sus números son 2, 18, 20, 26, 31, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es participativo, reflexivo y observador. Es impulsivo y divertido.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la estrategia y el encanto le permitirán conseguir lo que quiere y más. No pierda el tiempo extralimitándose ni prometiendo más de lo que puede cumplir, es momento de usar sus habilidades en su propio beneficio. Ganará si se concentra en lo que quiere y convierte sus deseos en realidad. No se contenga; diga lo que piensa y aproveche el momento. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): plantéese lo que quiere lograr y deje de lado todo lo demás. Dígale no a cualquiera que se aproveche de usted o le haga perder el tiempo. Decir que no, lo hace responsable de usted mismo y de su felicidad, no lo convierte en una mala persona. Preste atención, relájese, manténgase cerca de casa y consiéntase para variar. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga a un lado su orgullo y aprenderá mucho más al interactuar con los demás. Ser atento y saber escuchar le permitirá ganar tiempo, aportará perspectiva y le ayudará a tomar mejores decisiones. Evite correr riesgos que puedan causar problemas de salud o lesiones. Proteja su reputación y sus derechos de quienes intenten socavar su estilo de vida. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome el camino correcto, independientemente de lo que hagan los demás. Defienda a los vulnerables y ganará terreno y la atención de quien menos espera. Ofrezca su perspectiva y habilidades, y participe en eventos que lo acerquen a quienes lo necesitan. Sus acciones hablarán más que sus palabras y le ofrecerán más influencia que una donación en efectivo. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga a un lado sus emociones o no tendrá una visión clara de lo que sucede a su alrededor. Discutir es una pérdida de tiempo. Elija sus batallas y concéntrese en aquello que le dé sentido y propósito a su vida. Satisfacer su alma le ofrecerá los mayores beneficios. Preste atención a su salud y bienestar, y tómese un tiempo para reflexionar y revitalizarse. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): los pensamientos, seguidos de acciones, cambiarán su percepción y dirección. Confíe en sus instintos y comprenderá lo que es posible. Participe en algo que le interese y conectará con alguien que pueda ofrecerle alternativas positivas que influirán en su forma de vivir. Sea consciente de su entorno y tome precauciones para protegerse de enfermedades y lesiones. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): guarde su billetera y dígale no al entretenimiento costoso. La mejor opción es la que alivia el estrés, le ayuda a mantener su seguridad financiera y se centra en el cuidado personal, la superación y en una mayor conciencia sobre su bienestar y objetivos a largo plazo. Un pasatiempo tranquilo y económico lo revitalizará. El romance está escrito en las estrellas. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cierre la puerta y tómese un respiro. El tiempo que se tome para repensar lo que ha dejado atrás y lo que tiene por delante le ayudará a guiarlo en una dirección positiva. Una vez que evalúe sus opciones tendrá claridad sobre su próximo paso. Infórmese, investigue y considere dónde y cómo quiere vivir, y encontrará su camino. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): converse, tome decisiones y cíñase a un presupuesto que se adapte a sus necesidades. Su forma de avanzar y a quién incluya en sus planes determinará su próxima aventura y el resultado. Dedique más tiempo y energía a mantenerse solvente y seguro en lugar de lanzar su destino al viento y permitir que otros dicten su futuro. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las emociones encontradas lo dejarán en el limbo. No se apresure a tomar decisiones ni haga cambios imprevistos que puedan afectar sus finanzas, su situación familiar ni sus objetivos profesionales. El tiempo está de su lado, y con un poco de reflexión e ingenio descubrirá que lo que pensaba que quería y lo que es mejor para usted no son compatibles. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): los proyectos de superación personal física lo animarán. Participe en planes que le ayuden a ahorrar tiempo y dinero. Un compromiso sincero le hará cuestionar sus planes a largo plazo. En caso de duda, acepte solo lo necesario y posponga todo lo demás. Póngase en primer lugar y satisfaga sus necesidades físicas, mentales y emocionales. El romance se ve favorecido. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no saque conclusiones precipitadas; mantenga conversaciones abiertas y aborde cualquier discrepancia que le preocupe. Depende de usted crear sus propias oportunidades y proteger lo que ya tiene. Los eventos sociales pueden parecer atractivos, pero tenga cuidado con los costos ocultos y evite los comportamientos autocomplacientes. La libertad viene con la disciplina y la autosuficiencia. Céntrese en el crecimiento y las ganancias personales. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.