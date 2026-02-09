Horóscopo de hoy: día lunes 09 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tyson Houseman, 36; Mia Farrow, 81; Joe Pesci, 83; Carole King, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: emociones, junto con reflexión y entusiasmo adaptados a cualquier situación que encuentre, convertirán este año en una combinación ganadora de gratitud, actitud y paz mental. El cambio comienza con usted, y actuar según sus planes cambiará su perspectiva sobre la vida y cómo procede. Deje que su corazón y su conciencia guíen el camino y su paciencia, y las ideas innovadoras sacarán lo mejor de usted y de quienes conozca en el camino. Sus números son 7, 13, 24, 28, 30, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es diplomático, atento y preciso. Es cambiante e imaginativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): establezca un presupuesto estricto antes de hacer reformas en el hogar. Piense más en cómo puede usar su espacio eficientemente y crear entornos que le faciliten la vida y le ahorren dinero. Llame a quienes le deben favores, use su imaginación, y elaborará un plan que lo impulsará a una mayor libertad financiera. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si presiona a los demás encontrará oposición. Tómese su tiempo y piense en lo que es importante para usted antes de lanzarse a algo de lo que se arrepienta. Concéntrese más en llevarse bien, en construir relaciones sólidas con aquellos que más le importan y en hacer de su hogar un lugar seguro para reunirse. Aléjese de cualquiera que lo haga sentir incómodo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): recopile información y aprovéchela. Lo que aprenda puede marcar un antes y un después en su carrera o mejorar su reputación. No se limite para alcanzar sus expectativas ni limite sus posibilidades. El trabajo duro dará sus frutos y ampliará sus intereses hacia áreas de especialización que disfruta y en las que destaca. Tenga cuidado con quién comparte información personal. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): escuche con atención y asista a eventos que le ofrezcan nuevas posibilidades, pero no comparta información personal ni sea demasiado flexible con sus convicciones ni con sus planes. Lo mejor para usted es la observación. Lo que aprenda aumentará su confianza y le ayudará a evitar errores costosos. Recopile información, determine su próximo paso y sea reservado. El romance se ve favorecido. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome decisiones que lo beneficien. Ser complaciente hará que otros se aprovechen de usted. Concéntrese más en lo que disfruta y en cómo puede usar sus habilidades y experiencia para construir un futuro mejor. Preste atención a los detalles y a los plazos. Un enfoque rápido y eficiente le permitirá obtener aprobación y oportunidades. Evite compartir gastos o proyectos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): es mejor verificar la información que recibe antes de compartirla o dejarse guiar por ella. Es probable que salga a la luz información errónea. Manténgase alerta y no dude en decir que no a cualquier persona o cosa que no le parezca correcta. Preste atención a los detalles y haga lo que le parezca más sensato. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): el entretenimiento y las empresas conjuntas costarán más de lo que quiere pagar. Establezca un presupuesto y límites. Ganará más si dedica su tiempo, dinero y disciplina a la superación personal y a cultivar relaciones significativas. Elija comidas y hábitos que le ayuden a tener una mejor salud. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): piense antes de actuar. Planifique estratégicamente cada movimiento y aprenda observando cómo responden los demás. Tiene mucho que ganar si es perspicaz y está dispuesto a encontrar un punto medio. Deje de lado sus diferencias, encuentre puntos en común y haga todo lo posible por mantener el equilibrio y la equidad. Un cambio drástico resultará mejor de lo que espera. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a los costos. Esté dispuesto a hacer el trabajo usted mismo para ahorrar dinero. Lo que aprenda le ayudará a comprender cómo puede generar ingresos adicionales. Use su fuerza de voluntad e imaginación para elaborar un plan que lo conduzca a la oportunidad. Lo que importa es lo que hace, no lo que dice. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si no es cuidadoso, es probable que una estrategia forzada le cueste cara. Mantenga los ojos y los oídos abiertos y considere sus opciones. No crea todo lo que oye ni permita que los estafadores se aprovechen de usted. Establezca presupuestos y cíñase a lo que pueda permitirse. Una oportunidad para usar sus habilidades lo conducirá a un interesante cambio de estilo de vida. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija con sabiduría; la espontaneidad puede ser tentadora, pero lo más importante será tener un poco de reserva y darse tiempo para que las situaciones se desarrollen en su mente. En lo que respecta al dinero y a los objetivos profesionales o de vida saludable, la disciplina le ayudará a tomar mejores decisiones y a ganarse el respeto de quienes más le importan. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): calcule el costo de sus ideas y el embrollo que tendrá que afrontar para alcanzar sus objetivos. Persiga solo lo que vale la pena y deje lo imposible para otro día. Guarde en un lugar seguro su dinero y posesiones y busque la guía de quienes puedan ofrecerle datos, cifras y visión de futuro sobre lo que es posible. Evite correr riesgos físicos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.