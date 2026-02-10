Horóscopo de hoy
10 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 10 de febrero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chloe Grace Moretz, 29; Emma Roberts, 35; Elizabeth Banks, 52; Laura Dern, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome la iniciativa. Si está dispuesto a esforzarse para terminar lo que empieza tiene mucho que ganar. Confíe en sus instintos, emociones y capacidad de convencer a los demás de que lo apoyen. Nada se logra sin esfuerzo. Elija su camino y no mire atrás. No permita que un cambio de planes altere el logro de su objetivo final. La vida puede ser extraña a veces, pero no hay accidentes. Sus números son 6, 10, 18, 21, 27, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, sensible y progresista. Es proactivo y extrovertido.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): convierta en algo tangible sus habilidades, experiencia, conocimientos y motivación. Actúe con confianza, haga llamadas en frío y promuévase a usted mismo y lo que puede hacer. Ponga su energía en la superación y en el crecimiento personal. Diga no a la tentación y al exceso, y sí a una vida sana y a un presupuesto con el que pueda vivir. Elija el sentido común por encima de la negligencia. *****

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención, lea el ambiente y reconozca cuándo alguien está pasando por momentos difíciles. Una palabra amable puede cambiar el día o la actitud de alguien. Amplíe su consciencia y marcará la diferencia y se sentirá bien con su contribución. No permita que la ira se apodere de usted cuando lo necesario sea actuar. Los logros personales son evidentes y su encanto dará sus frutos. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los sentimientos pueden distorsionar su percepción y llevarlo por un camino equivocado. Deje atrás cualquier agitación emocional y dedique tiempo y atención a progresar. Piense con originalidad y elaborará un plan difícil de ignorar para los demás. Evite las interferencias, mantenga el rumbo y no se detenga hasta alcanzar sus objetivos. ***

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si cree todo lo que escucha la confusión se apoderará de usted. Tómese su tiempo para verificar la información y considerar la fuente. Use su intuición y encanto para superar cualquier retórica que pueda interponerse entre usted y sus objetivos, su pasión o su dinero. Proteja lo que tiene, crea en sí mismo y reclame lo que es suyo. El beneficio personal resulta de la educación y la investigación. ***

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): asista a eventos que le interesen. Reúnase, socialice y use su imaginación para impresionar a quienes se encuentre hoy. Su comprensión de las relaciones y las posibilidades lo guiará por un camino que puede ofrecerle grandes beneficios. Aprenda mediante la observación, la interacción, el cuestionamiento y el aporte de información. Dedique su energía a generar cambios positivos y estrechar lazos. *****

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte lo que la vida tiene para ofrecer. Viva, aprenda sobre la marcha y use sus habilidades, experiencia y perspicacia para alcanzar lo que desea. Preste atención a las personas con quienes comparte vínculos emocionales y esfuércese por mantener la paz utilizando la honestidad y la integridad para resolver problemas que, de lo contrario, podrían agravarse. No dude en comunicar sus intenciones. **

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aproveche cualquier oportunidad para infiltrarse en un puesto que le apasione. Cree contactos, actúe y demuestre lo que puede aportar, y no dude en presumir. Si es rápido para mostrar compasión y comprensión sin revelar secretos personales un enfoque dinámico, junto con una presentación brillante, marcarán la diferencia. ****

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tomar decisiones no será fácil. Aléjese de las situaciones que lo presionan para dar un paso antes de tiempo. Necesita tiempo para pensar, analizar y adaptarse antes de comprometerse con algo que no satisface sus deseos. Actuar por despecho será contraproducente. Elija usar el encanto y ser atento sin dejar que otros se aprovechen de usted. ***

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): vigile de cerca las acciones y palabras de los demás. Esto cambiará sustancialmente su rumbo y le ayudará a evitar un error costoso. Céntrese en el hogar, la familia y la comodidad. La forma en que vive y hace sentir a los demás determinará el desarrollo de las situaciones. Discutir es una pérdida de tiempo y no le ayudará a resolver problemas emocionales. Elija la paz en lugar de la confusión. ***

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la verdad es importante, y la honestidad le ayudará a aprovechar las oportunidades e impulsar la ambición y el éxito. Preste atención a los gastos. Elabore un presupuesto con el que pueda vivir y deje sus emociones al margen al decidir cómo ganar y distribuir su dinero. Intente solucionar alguna inquietud que tenga y marcará la diferencia. ***

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): se avecina un cambio, pero antes de dejar su destino al azar y lanzarse a algo desconocido, investigue a fondo. Conocer las posibilidades le ayudará a sobresalir y a navegar hacia el estrellato en lugar de hundirse en la tristeza. Al tratar asuntos económicos o profesionales piense fuera de la caja. Use su imaginación y prosperará. ****

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): planifique con cuidado. Cíñase a su presupuesto y no permita que otros interfieran en sus planes. Siga las reglas, busque ideas sensatas y observe el protocolo adecuado. Surgirán problemas emocionales por gastos compartidos o asuntos que pueden influir en el resultado de una relación o proyecto que esté considerando. En caso de duda, analice el resultado potencial. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.