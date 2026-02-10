Horóscopo de hoy: día martes 10 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chloe Grace Moretz, 29; Emma Roberts, 35; Elizabeth Banks, 52; Laura Dern, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome la iniciativa. Si está dispuesto a esforzarse para terminar lo que empieza tiene mucho que ganar. Confíe en sus instintos, emociones y capacidad de convencer a los demás de que lo apoyen. Nada se logra sin esfuerzo. Elija su camino y no mire atrás. No permita que un cambio de planes altere el logro de su objetivo final. La vida puede ser extraña a veces, pero no hay accidentes. Sus números son 6, 10, 18, 21, 27, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, sensible y progresista. Es proactivo y extrovertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): convierta en algo tangible sus habilidades, experiencia, conocimientos y motivación. Actúe con confianza, haga llamadas en frío y promuévase a usted mismo y lo que puede hacer. Ponga su energía en la superación y en el crecimiento personal. Diga no a la tentación y al exceso, y sí a una vida sana y a un presupuesto con el que pueda vivir. Elija el sentido común por encima de la negligencia. *****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención, lea el ambiente y reconozca cuándo alguien está pasando por momentos difíciles. Una palabra amable puede cambiar el día o la actitud de alguien. Amplíe su consciencia y marcará la diferencia y se sentirá bien con su contribución. No permita que la ira se apodere de usted cuando lo necesario sea actuar. Los logros personales son evidentes y su encanto dará sus frutos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los sentimientos pueden distorsionar su percepción y llevarlo por un camino equivocado. Deje atrás cualquier agitación emocional y dedique tiempo y atención a progresar. Piense con originalidad y elaborará un plan difícil de ignorar para los demás. Evite las interferencias, mantenga el rumbo y no se detenga hasta alcanzar sus objetivos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si cree todo lo que escucha la confusión se apoderará de usted. Tómese su tiempo para verificar la información y considerar la fuente. Use su intuición y encanto para superar cualquier retórica que pueda interponerse entre usted y sus objetivos, su pasión o su dinero. Proteja lo que tiene, crea en sí mismo y reclame lo que es suyo. El beneficio personal resulta de la educación y la investigación. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): asista a eventos que le interesen. Reúnase, socialice y use su imaginación para impresionar a quienes se encuentre hoy. Su comprensión de las relaciones y las posibilidades lo guiará por un camino que puede ofrecerle grandes beneficios. Aprenda mediante la observación, la interacción, el cuestionamiento y el aporte de información. Dedique su energía a generar cambios positivos y estrechar lazos. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte lo que la vida tiene para ofrecer. Viva, aprenda sobre la marcha y use sus habilidades, experiencia y perspicacia para alcanzar lo que desea. Preste atención a las personas con quienes comparte vínculos emocionales y esfuércese por mantener la paz utilizando la honestidad y la integridad para resolver problemas que, de lo contrario, podrían agravarse. No dude en comunicar sus intenciones. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aproveche cualquier oportunidad para infiltrarse en un puesto que le apasione. Cree contactos, actúe y demuestre lo que puede aportar, y no dude en presumir. Si es rápido para mostrar compasión y comprensión sin revelar secretos personales un enfoque dinámico, junto con una presentación brillante, marcarán la diferencia. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tomar decisiones no será fácil. Aléjese de las situaciones que lo presionan para dar un paso antes de tiempo. Necesita tiempo para pensar, analizar y adaptarse antes de comprometerse con algo que no satisface sus deseos. Actuar por despecho será contraproducente. Elija usar el encanto y ser atento sin dejar que otros se aprovechen de usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): vigile de cerca las acciones y palabras de los demás. Esto cambiará sustancialmente su rumbo y le ayudará a evitar un error costoso. Céntrese en el hogar, la familia y la comodidad. La forma en que vive y hace sentir a los demás determinará el desarrollo de las situaciones. Discutir es una pérdida de tiempo y no le ayudará a resolver problemas emocionales. Elija la paz en lugar de la confusión. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la verdad es importante, y la honestidad le ayudará a aprovechar las oportunidades e impulsar la ambición y el éxito. Preste atención a los gastos. Elabore un presupuesto con el que pueda vivir y deje sus emociones al margen al decidir cómo ganar y distribuir su dinero. Intente solucionar alguna inquietud que tenga y marcará la diferencia. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): se avecina un cambio, pero antes de dejar su destino al azar y lanzarse a algo desconocido, investigue a fondo. Conocer las posibilidades le ayudará a sobresalir y a navegar hacia el estrellato en lugar de hundirse en la tristeza. Al tratar asuntos económicos o profesionales piense fuera de la caja. Use su imaginación y prosperará. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): planifique con cuidado. Cíñase a su presupuesto y no permita que otros interfieran en sus planes. Siga las reglas, busque ideas sensatas y observe el protocolo adecuado. Surgirán problemas emocionales por gastos compartidos o asuntos que pueden influir en el resultado de una relación o proyecto que esté considerando. En caso de duda, analice el resultado potencial. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.