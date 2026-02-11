Horóscopo de hoy: día miércoles 11 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Lautner, 34; Kelly Rowland, 45; Jennifer Aniston, 57; Sheryl Crow, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año hable con el corazón y si es necesario agite la situación para que otros sean conscientes de sus preocupaciones. Sea el ancla, la persona que se preocupa, contribuye y ofrece un esfuerzo concertado para tener un impacto positivo en la vida, el amor y la felicidad general de los demás. Ya es hora de un cambio, y sus contribuciones lo pondrán en posición de marcar la diferencia. Sus números son 2, 14, 19, 22, 27, 34, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, demostrativo e impredecible. Es exigente y auténtico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía donde haga algo bueno y sea edificante para usted y para aquellos a quienes ayuda. Ofrecer su tiempo o servicios como voluntario cambiará su percepción sobre sus finanzas y su administración. Dedique más tiempo y esfuerzo a informarse sobre subvenciones e inversiones que le permitan ahorrar dinero y reducir sus gastos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la disciplina le ayudará a eliminar el arrepentimiento y el fracaso. Céntrese en lo que más le importa y cultive relaciones que hagan su vida un poco más brillante. Preste atención a cómo se presenta a los demás mental, física y emocionalmente. Es esencial que sea fiel a sí mismo y a sus seres queridos. El romance está escrito en las estrellas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): actúe con cautela. Sus palabras y acciones afectarán a quienes las reciban. Sea amable, no cortante, y ganará respeto y el apoyo que necesita para alcanzar sus objetivos. Ponga su energía a trabajar junto a los demás y a ceder cuando sea necesario para resolver los problemas. Evite arriesgar su salud y bienestar físico. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a sus necesidades. Aprenda de los errores del pasado; evite descuidar los síntomas que no debe ignorar. Diga lo que piensa si algo le apasiona y haga que se escuche su voz. Su disciplina y dedicación a sus convicciones allanarán el camino para quienes lo admiran. La superación personal aumentará su confianza y reputación. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje fluir su imaginación creativa y descubrirá cómo aprovechar al máximo sus talentos, habilidades, conexiones y sueños. Dedique más energía a relaciones que complementen sus cualidades y lo animen a dar lo mejor de sí mismo. No permita que los cambios que ocurren a su alrededor alteren sus planes ni lo desanimen de compartir sus convicciones. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las personas, lugares y pasatiempos inusuales llamarán su atención. Acepte lo que se cruce en su camino con el corazón, los ojos y los oídos abiertos. Lo que descubra ampliará su consciencia y propósito, y lo animará a hacer su parte para ejercer una influencia positiva en aquello que le interesa. Viva la vida a su manera. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): permita que su imaginación guíe el camino y su energía le ayude a hacer los cambios de estilo de vida que lo animen a seguir aquello que lo hace sentir vivo y apasionado por lo que logra. De usted depende tomar la iniciativa y convertir sus sueños en realidad. Aproveche el momento y déjese llevar por sus instintos. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si permite que la ira prevalezca sobre su talento, encanto y capacidad de poner su magia a trabajar por usted resultará en un paso adelante y tres atrás. Ya es hora de un cambio, pero la procrastinación es el enemigo que puede arruinar su oportunidad de sobresalir. Deje de hablar y empiece a avanzar. Los cambios de estilo de vida, el amor y la superación personal se ven favorecidos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): establezca un plan y un presupuesto, y avance con vigor. No permita que un extraño influya, ahogue o descarríe sus planes cuando deba proyectar todo su potencial mental, físico y emocional para alcanzar sus objetivos. El tiempo es oro, y si lo canaliza correctamente, el resultado superará sus expectativas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea directo, haga preguntas y evite a cualquiera que no pueda darle una respuesta directa. La confusión es su enemigo, y los hechos y las cifras son su pasaporte al éxito. Ponga en marcha su plan y confíe en sus instintos, conocimientos y experiencia para que lo impulsen. Reconozca quién merece estar en su equipo y quién no. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): su energía requiere dirección. Una vez que comprenda lo que es más importante para usted, nada le impedirá alcanzar sus objetivos. Hoy, la precisión, la paciencia y el propósito son los factores que contribuyen a su genialidad. No se detenga: el cielo es el límite. Use su dinero, su capacidad intelectual y su ingenio, y proceda con confianza, dirección y justicia. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): observe, evalúe y persevere, y los resultados le ayudarán a superar el estrés y el esfuerzo que dedicó para lograr lo que quería. Confíe en sus instintos y permita que su intuición lo lleve hasta el final y encontrará paz mental en el resultado. El crecimiento personal que obtenga lo llevará mucho más allá de sus expectativas. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.