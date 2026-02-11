Horóscopo de hoy
11 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 11 de febrero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Lautner, 34; Kelly Rowland, 45; Jennifer Aniston, 57; Sheryl Crow, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año hable con el corazón y si es necesario agite la situación para que otros sean conscientes de sus preocupaciones. Sea el ancla, la persona que se preocupa, contribuye y ofrece un esfuerzo concertado para tener un impacto positivo en la vida, el amor y la felicidad general de los demás. Ya es hora de un cambio, y sus contribuciones lo pondrán en posición de marcar la diferencia. Sus números son 2, 14, 19, 22, 27, 34, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, demostrativo e impredecible. Es exigente y auténtico.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía donde haga algo bueno y sea edificante para usted y para aquellos a quienes ayuda. Ofrecer su tiempo o servicios como voluntario cambiará su percepción sobre sus finanzas y su administración. Dedique más tiempo y esfuerzo a informarse sobre subvenciones e inversiones que le permitan ahorrar dinero y reducir sus gastos. *****

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la disciplina le ayudará a eliminar el arrepentimiento y el fracaso. Céntrese en lo que más le importa y cultive relaciones que hagan su vida un poco más brillante. Preste atención a cómo se presenta a los demás mental, física y emocionalmente. Es esencial que sea fiel a sí mismo y a sus seres queridos. El romance está escrito en las estrellas. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): actúe con cautela. Sus palabras y acciones afectarán a quienes las reciban. Sea amable, no cortante, y ganará respeto y el apoyo que necesita para alcanzar sus objetivos. Ponga su energía a trabajar junto a los demás y a ceder cuando sea necesario para resolver los problemas. Evite arriesgar su salud y bienestar físico. ***

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a sus necesidades. Aprenda de los errores del pasado; evite descuidar los síntomas que no debe ignorar. Diga lo que piensa si algo le apasiona y haga que se escuche su voz. Su disciplina y dedicación a sus convicciones allanarán el camino para quienes lo admiran. La superación personal aumentará su confianza y reputación. ***

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje fluir su imaginación creativa y descubrirá cómo aprovechar al máximo sus talentos, habilidades, conexiones y sueños. Dedique más energía a relaciones que complementen sus cualidades y lo animen a dar lo mejor de sí mismo. No permita que los cambios que ocurren a su alrededor alteren sus planes ni lo desanimen de compartir sus convicciones. *****

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las personas, lugares y pasatiempos inusuales llamarán su atención. Acepte lo que se cruce en su camino con el corazón, los ojos y los oídos abiertos. Lo que descubra ampliará su consciencia y propósito, y lo animará a hacer su parte para ejercer una influencia positiva en aquello que le interesa. Viva la vida a su manera. **

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): permita que su imaginación guíe el camino y su energía le ayude a hacer los cambios de estilo de vida que lo animen a seguir aquello que lo hace sentir vivo y apasionado por lo que logra. De usted depende tomar la iniciativa y convertir sus sueños en realidad. Aproveche el momento y déjese llevar por sus instintos. ****

Escorpio
ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si permite que la ira prevalezca sobre su talento, encanto y capacidad de poner su magia a trabajar por usted resultará en un paso adelante y tres atrás. Ya es hora de un cambio, pero la procrastinación es el enemigo que puede arruinar su oportunidad de sobresalir. Deje de hablar y empiece a avanzar. Los cambios de estilo de vida, el amor y la superación personal se ven favorecidos. ***

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): establezca un plan y un presupuesto, y avance con vigor. No permita que un extraño influya, ahogue o descarríe sus planes cuando deba proyectar todo su potencial mental, físico y emocional para alcanzar sus objetivos. El tiempo es oro, y si lo canaliza correctamente, el resultado superará sus expectativas. ***

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea directo, haga preguntas y evite a cualquiera que no pueda darle una respuesta directa. La confusión es su enemigo, y los hechos y las cifras son su pasaporte al éxito. Ponga en marcha su plan y confíe en sus instintos, conocimientos y experiencia para que lo impulsen. Reconozca quién merece estar en su equipo y quién no. ***

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): su energía requiere dirección. Una vez que comprenda lo que es más importante para usted, nada le impedirá alcanzar sus objetivos. Hoy, la precisión, la paciencia y el propósito son los factores que contribuyen a su genialidad. No se detenga: el cielo es el límite. Use su dinero, su capacidad intelectual y su ingenio, y proceda con confianza, dirección y justicia. ****

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): observe, evalúe y persevere, y los resultados le ayudarán a superar el estrés y el esfuerzo que dedicó para lograr lo que quería. Confíe en sus instintos y permita que su intuición lo lleve hasta el final y encontrará paz mental en el resultado. El crecimiento personal que obtenga lo llevará mucho más allá de sus expectativas. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.