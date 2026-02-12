Horóscopo de hoy: día jueves 12 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christina Ricci, 46; Darren Aronofsky, 57; Josh Brolin, 58; Arsenio Hall, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el camino correcto. Este año no importa con quién trate ni lo que intente lograr, se beneficiará si es directo y completa sus planes. Es posible tener la capacidad de crear y manifestar el equilibrio adecuado en su vida si mantiene la disciplina y no permite que nadie lo desvíe del objetivo. Piense en grande, pero ganará terreno si filtra y separa lo necesario de lo que no lo es. Sus números son 3, 11, 23, 29, 32, 34, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es impredecible, divertido y generoso. Es extrovertido y entretenido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): verifique los hechos. La confusión es frecuente y si ignora la investigación puede ser costosa emocional y financieramente. Contáctese, hable con expertos e infórmese antes de dar un paso que pueda afectar su estilo vida o su sustento. Los excesos lo harán retroceder. Elija la modestia, la sencillez y el minimalismo. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evite la impulsividad. Los mejores resultados se obtienen con trabajo duro, tiempo, paciencia, dedicación y deseo. Si desea alcanzar sus objetivos, hágalo en un entorno propicio para el logro, no en uno que lo distraiga. Sus cualidades mentales y físicas brillarán, atrayendo la opinión tanto de quienes lo apoyan como de quienes lo perturban. Elija con cuidado a quién escucha y con quién trata. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el dinero manda. Si busca financiación o permiso para completar su misión prepárese para dedicar su tiempo al presupuesto y a una guía paso a paso para poner en marcha sus planes. Evite perder tiempo en cosas que prometan lo imposible. Reconozca cuándo alguien se está aprovechando de usted y absténgase de compartir información privada. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): contemple el panorama general y las posibilidades, y no descarte nada por no comprender la idea del cambio. Es hora de crecer y probar algo nuevo y emocionante. Programe reuniones, visite personas o acuda a lugares que lo orienten y satisfagan sus expectativas y necesidades. Asuma la tarea de crecer física y emocionalmente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): recibirá emociones encontradas de quienes intente obtener información. Investigue en línea y verifique lo que descubra antes de seguir adelante con sus planes. Actuar con prisa le acarreará contratiempos. Es mejor llegar tarde y estar completamente preparado que llegar temprano sin tener ni idea de lo que los demás esperan de usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): evalúe las situaciones, lo que hay disponible y lo que está dentro de su presupuesto. No mezcle dinero con emociones. Gastar de más para ganar favores no le dará buenos resultados. Céntrese en conexiones que busquen la equidad y le resultará más fácil obtener ayuda para alcanzar sus metas, a la vez que le brindan apoyo. Los eventos sociales lo acercarán a alguien a quien quiere. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga su energía en algo que disfrute. El tiempo que dedique a perfeccionar algo que goza lo animará a reorganizar su agenda para incluir más tiempo de diversión. Los eventos sociales, la actividad física y dedicar tiempo a reorganizar su espacio para albergar algo que disfrute son lo mejor para usted. Deje de soñar y empiece a actuar. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómese un descanso, reconsidere sus planes y dirija su energía en consecuencia. Permita que su intuición, inteligencia e imaginación lo guíen. Es hora de explorar lo que más lo mueve y motiva, y de descartar aquello que lo deprime. Reinicie su vida y déjese llevar. Deje que sus pensamientos se conviertan en acción. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): equilibre su presupuesto y vea qué le queda. Una vez que establezca un presupuesto para algo que desea, este moldeará su perspectiva y le ayudará a avanzar con sus planes. No permita que las malas intenciones de alguien más anulen sus planes. Aprenda a decir que no y aléjese de quienes intentan dictar lo que puede o no puede hacer. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): fíjese metas que lo entusiasmen. Ya sea dinero, salud o entretenimiento, le darán un objetivo por el que esforzarse. Viajar, estudiar y reencontrarse con personas con las que disfruta estar lo motivarán a participar activamente en el cambio de su vida y la realización de sus sueños. El crecimiento personal, el compromiso y el romance están en auge. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dirija su energía hacia lo positivo y obtendrá resultados satisfactorios. Una respuesta genuina o una mano amiga le darán el tiempo y la ventaja que necesita para alcanzar sus objetivos. Juegue con honestidad, integridad y apertura para alcanzar la victoria. Recibirá el doble de lo que ofrece a los demás. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un momento para reflexionar antes de actuar. Las emociones pueden distorsionar su percepción, dejándolo vulnerable si actúa con prisa. Mire hacia adentro y trabaje en su superación en lugar de intentar cambiar a los demás. El crecimiento personal atraerá la atención de quienes quiere impresionar. El amor tendrá un impacto positivo en su entorno familiar y sus relaciones íntimas. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.