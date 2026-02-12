Horóscopo de hoy
12 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 12 de febrero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christina Ricci, 46; Darren Aronofsky, 57; Josh Brolin, 58; Arsenio Hall, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el camino correcto. Este año no importa con quién trate ni lo que intente lograr, se beneficiará si es directo y completa sus planes. Es posible tener la capacidad de crear y manifestar el equilibrio adecuado en su vida si mantiene la disciplina y no permite que nadie lo desvíe del objetivo. Piense en grande, pero ganará terreno si filtra y separa lo necesario de lo que no lo es. Sus números son 3, 11, 23, 29, 32, 34, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es impredecible, divertido y generoso. Es extrovertido y entretenido.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): verifique los hechos. La confusión es frecuente y si ignora la investigación puede ser costosa emocional y financieramente. Contáctese, hable con expertos e infórmese antes de dar un paso que pueda afectar su estilo vida o su sustento. Los excesos lo harán retroceder. Elija la modestia, la sencillez y el minimalismo. *****

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evite la impulsividad. Los mejores resultados se obtienen con trabajo duro, tiempo, paciencia, dedicación y deseo. Si desea alcanzar sus objetivos, hágalo en un entorno propicio para el logro, no en uno que lo distraiga. Sus cualidades mentales y físicas brillarán, atrayendo la opinión tanto de quienes lo apoyan como de quienes lo perturban. Elija con cuidado a quién escucha y con quién trata. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el dinero manda. Si busca financiación o permiso para completar su misión prepárese para dedicar su tiempo al presupuesto y a una guía paso a paso para poner en marcha sus planes. Evite perder tiempo en cosas que prometan lo imposible. Reconozca cuándo alguien se está aprovechando de usted y absténgase de compartir información privada. ***

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): contemple el panorama general y las posibilidades, y no descarte nada por no comprender la idea del cambio. Es hora de crecer y probar algo nuevo y emocionante. Programe reuniones, visite personas o acuda a lugares que lo orienten y satisfagan sus expectativas y necesidades. Asuma la tarea de crecer física y emocionalmente. ***

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): recibirá emociones encontradas de quienes intente obtener información. Investigue en línea y verifique lo que descubra antes de seguir adelante con sus planes. Actuar con prisa le acarreará contratiempos. Es mejor llegar tarde y estar completamente preparado que llegar temprano sin tener ni idea de lo que los demás esperan de usted. ***

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): evalúe las situaciones, lo que hay disponible y lo que está dentro de su presupuesto. No mezcle dinero con emociones. Gastar de más para ganar favores no le dará buenos resultados. Céntrese en conexiones que busquen la equidad y le resultará más fácil obtener ayuda para alcanzar sus metas, a la vez que le brindan apoyo. Los eventos sociales lo acercarán a alguien a quien quiere. *****

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga su energía en algo que disfrute. El tiempo que dedique a perfeccionar algo que goza lo animará a reorganizar su agenda para incluir más tiempo de diversión. Los eventos sociales, la actividad física y dedicar tiempo a reorganizar su espacio para albergar algo que disfrute son lo mejor para usted. Deje de soñar y empiece a actuar. **

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómese un descanso, reconsidere sus planes y dirija su energía en consecuencia. Permita que su intuición, inteligencia e imaginación lo guíen. Es hora de explorar lo que más lo mueve y motiva, y de descartar aquello que lo deprime. Reinicie su vida y déjese llevar. Deje que sus pensamientos se conviertan en acción. ****

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): equilibre su presupuesto y vea qué le queda. Una vez que establezca un presupuesto para algo que desea, este moldeará su perspectiva y le ayudará a avanzar con sus planes. No permita que las malas intenciones de alguien más anulen sus planes. Aprenda a decir que no y aléjese de quienes intentan dictar lo que puede o no puede hacer. ***

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): fíjese metas que lo entusiasmen. Ya sea dinero, salud o entretenimiento, le darán un objetivo por el que esforzarse. Viajar, estudiar y reencontrarse con personas con las que disfruta estar lo motivarán a participar activamente en el cambio de su vida y la realización de sus sueños. El crecimiento personal, el compromiso y el romance están en auge. ***

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dirija su energía hacia lo positivo y obtendrá resultados satisfactorios. Una respuesta genuina o una mano amiga le darán el tiempo y la ventaja que necesita para alcanzar sus objetivos. Juegue con honestidad, integridad y apertura para alcanzar la victoria. Recibirá el doble de lo que ofrece a los demás. ****

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un momento para reflexionar antes de actuar. Las emociones pueden distorsionar su percepción, dejándolo vulnerable si actúa con prisa. Mire hacia adentro y trabaje en su superación en lugar de intentar cambiar a los demás. El crecimiento personal atraerá la atención de quienes quiere impresionar. El amor tendrá un impacto positivo en su entorno familiar y sus relaciones íntimas. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.