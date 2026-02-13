Horóscopo de hoy: día viernes 13 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mena Suvari, 47; Kelly Hu, 58; Peter Gabriel, 76; Stockard Channing, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año céntrese en lo que sabe y hace mejor. Deje que lo desconocido o el entusiasmo de alguien más llamen su atención. Escuche su voz interior y su sentido común, y haga lo que le parezca correcto y significativo. Si adapta sus expectativas a su presupuesto, tiempo y capacidad puede soñar en grande. Se está produciendo un cambio, pero se requiere buen juicio, detalle y una evaluación honesta de lo que es correcto y de lo que no lo es. Sus números son 5, 16, 21, 24, 30, 37, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, cariñoso y generoso. Es encantador y optimista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reflexione sobre lo hecho, revele los hallazgos y revise para optimizar. Necesita una renovación. Considere qué lo deprime y qué tipo de estímulo necesita para reavivar su entusiasmo. Pilotee el avión hacia el destino que elija. La vida es simple; es usted quien puede complicarla. La actitud de “debería, habría, podría” lo conducirá al arrepentimiento. **

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la amabilidad le ayudará a que otros se unan a su causa. Si quiere usar la fuerza bruta, hágalo para completar un trabajo o cumplir sus promesas. El cambio positivo viene con la habilidad de hacer lo correcto en el momento oportuno. La oportunidad está al alcance; sea amable y podrá cosechar recompensas. El romance se ve favorecido. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija canalizar su energía hacia los vencimientos, el aprendizaje y el uso de su experiencia y conexiones para hacer las cosas a tiempo. Un cambio no siempre es la solución. Antes de seguir adelante, es mejor que ate los cabos sueltos. Cargar con el peso del pasado le impedirá darlo todo por algo nuevo y emocionante. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): recopile información hasta estar seguro de poder tomar la mejor decisión posible para usted y sus seres queridos. Manténgase abierto a sugerencias, pero no sobrepase sus límites financieros, físicos o emocionales para complacer a los demás. Haga lo que más le funcione y no sienta que tiene que compensar las malas decisiones de los demás. Se ve favorecido el crecimiento personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las personas influyentes atraerán su atención. Intente no dejarse llevar por las ideas poco realistas de los demás. La emoción puede llevarlo a prestar dinero o posesiones que nunca volverá a ver. Puede ser entusiasta sin contribuir. Invierta su tiempo y dinero en algo que lo beneficie a usted, no a nadie más. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para reflexionar sobre lo que quiere, cómo lo conseguirá y cuándo dar el paso. La socialización, el amor y el romance están en auge, y si usa su imaginación puede convertir algo que haga en un recuerdo mágico. Los cambios personales y de estilo de vida enriquecerán su vida. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): surgirán sentimientos encontrados sobre su vivienda. Ponga su energía en arreglar su casa o en mudarse. No se endeude más de lo que pueda manejar ni confíe en alguien más para que administre su dinero o sus posesiones. Un evento que le permita promocionar lo que puede hacer lo conducirá a algo inesperado. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga la calma, quédese cerca de casa, relájese y revitalícese. El tiempo que dedique a analizar el pasado y el presente le ayudará a tomar mejores decisiones de cara al futuro. Preste atención a cómo se ve y se siente, y busque la opinión sincera de alguien de confianza. Vale la pena considerar un cambio, una sociedad o una empresa conjunta. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): gaste en necesidades básicas. Niéguese a pagar por alguien más o a derrochar en caprichos innecesarios. Una decisión impulsiva conducirá al arrepentimiento. La comunicación requiere honestidad, y las promesas exigen compromiso y cumplimiento. Cumpla con su palabra y evite las reacciones negativas. Dedique tiempo y energía a progresar, desarrollar sus habilidades y avanzar profesionalmente. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comparta sus ideas y sentimientos, y descubrirá dónde está parado. Los aportes que reciba serán muy reveladores sobre lo que otros creen que usted puede hacer. Un cambio en su forma de presentarse puede ser decisivo para sus perspectivas. Escuche, aprenda y adopte las sugerencias que lo guían en la dirección en la que desea ir. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): entre en ritmo y haga que las cosas sucedan. Si quiere algo, haga su parte para asegurarse de lograrlo. Tómese la libertad de iniciar el cambio y demostrar cómo puede marcar la diferencia en su vida y en la de los demás. Permita que la compasión marque el ambiente. Un corazón abierto y una mano amiga pueden hacer maravillas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la calma y concéntrese en sus objetivos. Una mente abierta y una idea clara de lo que quiere lograr le ayudarán a completar sus planes. No dude; diga lo que piensa y conectará con alguien con quien quiera pasar más tiempo. Los desafíos de la vida disminuirán con honestidad y juego limpio. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.