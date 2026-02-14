Horóscopo de hoy: día sábado 14 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Drew Bledsoe, 54; Simon Pegg, 56; Meg Tilly, 66; Terry Gross, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la simplicidad, la organización y saber cuándo decir no le ayudarán a evitar tentaciones y errores costosos. Sea fiel a usted mismo y a quienes siempre han estado ahí para usted. Las decisiones de vida volarán hacia usted a mil por hora, y ser capaz de reflexionar sobre el resultado y tomar decisiones sabias será una señal reveladora de lo que está por venir. La disciplina, un plan original y mucha energía lo llevarán a algo concreto. Sus números son 9, 17, 23, 27, 30, 34, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es caprichoso, divertido y entretenido. Es único y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija su actividad física preferida, le ayudará a calmar la ansiedad emocional que se está gestando. Al final la autocomplacencia, las reacciones exageradas y los gastos excesivos le pesarán mucho. La disciplina, la fuerza de voluntad y el uso de sus fortalezas para avanzar lo beneficiarán al máximo. En caso de duda o confusión, diga que no. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un momento de descanso acogedor invitará a entablar conversaciones que ofrecerán algo que esperar con ilusión. Un cambio en la forma en que combina sus rutinas personales y profesionales lo tranquilizará y lo inspirará a empezar a planificar su futuro en esta etapa de su vida. Las oportunidades están más al alcance de la mano de lo que cree. Una sugerencia despertará su imaginación. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en algo que le resulte gratificante. Ayude, ofrezca sus habilidades o done a una fundación que financie algo en lo que crea. Si alguien le interesa no se contenga; dé el primer paso. Una oferta que reciba lo tomará por sorpresa, pero primero sopese los pros y los contras. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): encontrará engañoso lo que dicen o hacen los demás. No dude en ser audaz y hacer preguntas directas. Su carisma y amabilidad romperán el hielo y le ayudarán a compartir sus expectativas y deseos con quienquiera con que esté tratando. Las conexiones personales, el amor y el romance se ven favorecidos, así que profundice y observe qué sucede. Una nueva apariencia llamará la atención. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una reunión despertará la chispa romántica. Explore las posibilidades, participe en eventos sociales que le interesen y algo mágico se desarrollará. Si ya tiene una relación, hable sobre sus sueños y planes; esto los acercará más y los llevará a un destino común. Una mayor muestra de afecto jugará a su favor. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): resuelva sus sentimientos encontrados mediante una comunicación honesta. Reunirse con alguien a quien ama para hablar de sus sentimientos y aspiraciones le ayudará a discernir qué sigue para usted. Necesita un cambio, un compromiso o algo que lo inspire a seguir adelante con su vida y sus planes a largo plazo. El romance está escrito en las estrellas. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): póngase de buen humor, socialice y lleve su chispa a la fiesta. Participe en conversaciones, haga sus jugadas y disfrute de la magia de la noche. Es importante darse la oportunidad de explorar caminos que le inspiren curiosidad y de entablar conversaciones divertidas con personas que le interesen. Viva el momento y observe qué sucede. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la negatividad provocará cambios no deseados. Muestre su lado más amable en cualquier conversación que surja y evitará sentirse vulnerable. Es un momento para ser considerado, no impetuoso ni exigente. La paciencia lo beneficiará más de lo que cree, permitiéndole ver las posibilidades de primera mano. El romance está en auge. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se sobrecargue con promesas que nunca cumplirá. Considere cómo se siente alguien respecto de usted y viceversa antes de dar un paso que pueda dañar su reputación. Está bien pasar a segundo plano y dejar que alguien más dé el primer paso. Sea agradable y todos querrán estar con usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si recibe gente o participa en actividades que disfruta su encanto cautivará y llamará la atención. Exprésese y comparta sus sentimientos, y la respuesta que recibirá será mejor de lo esperado. Concéntrese en lo que quiere y disfrute de lo que se le presente. El amor y el romance se avecinan. Viva el momento y disfrute. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase al tanto y no perderá de vista sus objetivos. Ponga a prueba sus límites y piense cómo avanzar con el mínimo caos. Si necesita aceptación, ayuda o financiación externa el equilibrio y la equidad son sus mejores opciones. Una mente abierta y una visión de futuro le ayudarán a obtener buenos resultados. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): para marcar la diferencia, persevere. Establezca contactos, socialice y comparta sus ideas con personas que puedan contribuir a lo que intenta lograr. Deje fluir su encanto y atraiga a quienes quiere a su lado. La vida es tan complicada o simple como usted la haga; elija su propósito, dé lo mejor de sí mismo y no se arrepienta. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.