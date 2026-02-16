Horóscopo de hoy: día lunes 16 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: The Weeknd, 36; Elizabeth Olsen, 37; Ice-T, 68; LeVar Burton, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año concéntrese en lo que es importante y le da sentido a su vida. Amplíe sus intereses para incluir lo que más disfruta hacer y descubra cómo puede convertir su pasión en algo lucrativo, meditativo o satisfactorio. Las decisiones de vida determinarán su desempeño y lo bien que se sienta consigo mismo. El cambio requiere energía, refuerzo positivo y rodearse de las personas adecuadas. Sus números son 7, 15, 19, 27, 31, 33, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dinámico, entretenido e innovador. Es inteligente y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dedique tiempo y energía a ayudar a los demás. No done dinero; ofrezca su tiempo, habilidades y paciencia a quienes lo necesitan, y las recompensas serán más gratificantes de lo que imagina. Controle sus gastos al lidiar con reformas en el hogar y con personas exageradas o que intentan aprovecharse de su amabilidad y generosidad. ****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que el orgullo se interponga en su camino. Obtendrá ganancias si pone su energía y habilidades a trabajar. Averigüe qué opciones pueden facilitarle la vida o ayudarlo económicamente. Consulte las subvenciones e incentivos que ofrecen instituciones o agencias gubernamentales. Sus esfuerzos le brindarán mayor seguridad y una mejor calidad de vida. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): obtenga la información, preste atención a los detalles y cumpla con su palabra y las promesas que haga. Un cambio de ubicación o de intereses ampliará su visión sobre lo que quiere hacer a continuación, con quién quiere asociarse y de quién quiere aprender. Obtendrá conocimiento ayudando a los demás y aprendiendo mediante la investigación, los viajes y las actividades educativas. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cíñase a lo que conoce. Actúe en su propio beneficio. Aprenda sobre la marcha, manténgase abierto al cambio y sobresaldrá mental, emocional y financieramente. La forma en que responda a los demás afectará la cantidad de información que se comparta. Avive el fuego con amabilidad y consideración, y aportando lo que tiene para ofrecer. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): está bien soñar, pero no deje de cumplir sus promesas. Ofrezca solo lo que sea factible. Puede ser que anhele un cambio, pero si el momento no es el adecuado, es mejor esperar. La falta de practicidad con el dinero, las deudas y la distribución de sus ingresos traerá complicaciones. Replantéese su estilo de vida, reduzca sus gastos generales y accione el botón de reinicio. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención, cultive relaciones significativas y replantee su relación entre trabajo y ocio. Participe en eventos que le resulten mentalmente estimulantes. Interactuar con personas que ofrecen una perspectiva original sobre diferentes estilos de vida lo impactará. Una alianza le ayudará a generar un cambio positivo en su vida o a marcar la diferencia en una causa o asunto que le importa. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): hable con la gente; socialice, observe y demuestre su pasión por la vida, el amor y los asuntos que le preocupan. Esfuércese por hacer que su hogar sea cómodo y le resultará más fácil alcanzar sus metas. Evalúe las situaciones, qué puede hacer para mejorarlas y cuánto le costará completar su misión. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): piense bien las cosas antes de implementar cambios. No todos estarán de acuerdo con usted. Antes de empezar obtenga el permiso, la aprobación y el apoyo que necesita para alcanzar sus objetivos. El crecimiento personal, las mejoras físicas y conectar con personas que enriquecen su vida fomentarán la confianza en si mismo. El romance está escrito en las estrellas. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique más tiempo a actuar y menos a exagerar sobre lo que piensa hacer. Las acciones hablan más que las palabras y ayudan a mantener a raya las críticas. Concéntrese en cómo usa su dinero para mejorar su vida. Las mejoras en el hogar que reducen sus gastos generales también aliviarán el estrés y lo animarán a tomar mejores decisiones. Siga sus instintos, no los de los demás. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): calcule sus gastos y establezca un presupuesto y un plazo razonables. No permita que nadie lo convenza de algo que no necesita o que no puede permitirse. Un cambio bien pensado y la preparación por su cuenta darán sus frutos y le abrirán nuevas y emocionantes oportunidades. Adapte la forma en que utiliza sus habilidades y experiencia para satisfacer la demanda. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija un camino que abra su mente a un sinfín de nuevas ideas y oportunidades. Ponga su fuerza, valentía y disciplina a trabajar para usted. Sueñe, ponga a punto y dirija su energía hacia donde más importa. Los cambios positivos, sinceros y valiosos, lo conducirán adonde quiere ir. La superación personal fomentará nuevos comienzos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): antes de empezar algo nuevo ocúpese de los asuntos pendientes. Si está libre para dedicar toda su atención a lo que sigue obtendrá una visión de lo que es posible. El encanto, el amor y la consciencia captarán la atención y dejarán que su imaginación tome el control y sus acciones completen su misión. El romance se ve favorecido. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.