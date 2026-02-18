Horóscopo de hoy: día miércoles 18 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shane Lyons, 38; Molly Ringwald, 58; John Travolta, 72; Yoko Ono, 93.

FELIZ CUMPLEAÑOS: puede ser que este año tenga que ceder para llegar a donde quiere ir. No se encasille por miedo al fracaso o por la preocupación de lo que piensen los demás. Confíe en sus instintos, siga a su corazón y haga aquello que calme su mente, cuerpo y alma. El cambio empieza con usted; deje de ser un seguidor cuando el camino hacia el destino deseado sea tomar las riendas. El deseo requiere dirección y disciplina. Sus números son 9, 17, 20, 29, 33, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, cariñoso e intuitivo. Es de mente abierta y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): impulse cambios que ahorren tiempo y dinero. Mantenga un presupuesto asequible y un estilo de vida que le ofrezca pasatiempos más significativos y menos compras, excesos y caprichos. La decisión es suya, y el resultado reflejará lo que haga. La disciplina y el ingenio pueden convertir una vida mediocre en algo espectacular. Esté presente y sea amable. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque lo bueno en todo y en todos. La forma en que haga sentir a los demás determinará la reacción que reciba. La oportunidad surge de la interacción positiva y la disposición a ceder. Aléjese de las situaciones imposibles, diríjase hacia lo que le resulte más beneficioso y obtendrá ganancias sustanciales. Concéntrese en ser y dar lo mejor de si mismo. El romance se ve favorecido. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): su disciplina y trabajo duro no ayudarán si se rodea de personas que se aprovechan y abusan de usted. Mire a su alrededor e identifique a las personas, lugares y pasatiempos que ofrecen algo a cambio y vaya en esa dirección. El apoyo que reciba determinará el resultado. Deje atrás el orgullo y a quienes lo chantajean emocionalmente. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a sus responsabilidades y vaya más allá de lo que le corresponde. La competencia será feroz y la presentación marcará la diferencia. No deje nada al azar en lo que respecta a su reputación y sus oportunidades de ascenso. Alguien que conozca le ofrecerá más de lo que espera. Su encanto e inteligencia le ayudarán a cerrar un trato. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): establezca estándares altos y dé lo mejor de sí. Utilice sus recursos, amplíe sus conocimientos y experiencia, y avance con disciplina y determinación. La impresión que dé sentará las bases para lo que está por venir. Actúe como un profesional y los demás lo tratarán como tal. Lo que importa es lo que hace. Cumpla lo prometido en tiempo récord. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si es observador y está abierto a sugerencias descubrirá lo que es posible. Sea un canal de información y encontrará el equilibrio perfecto para guiarlo en la dirección que elija. Un evento de establecimiento de contactos le ofrecerá opciones interesantes que podrá adaptar a sus objetivos. El romance y las asociaciones están en auge. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): personas, profesiones y pasatiempos inusuales atraerán su atención y le ayudarán a ser más consciente. Una vez que vea cómo algo comienza a desarrollarse, comprenderá cómo aplicar lo que descubra para que se adapte a sus necesidades. La pereza será su perdición. No se quede corto al recorrer el camino, ya que marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda de la experiencia, inscríbase en cursos, pregunte, ponga a prueba la información y encuentre a quienes puedan ayudarlo a alcanzar sus objetivos. La oportunidad está al alcance de su mano; todo lo que tiene que hacer es utilizar sus habilidades, conocimientos y experiencia para crear una red de contactos que le ayude a ascender en la escala profesional. Las mejoras personales y del hogar, junto con la interacción social, le ayudarán a estructurar lo que sigue. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea quien toma las decisiones. No permita que nadie más establezca lo que sigue. Escuche su voz interior y avance en una dirección que le resulte cómoda y le permita usar más a su gusto sus habilidades. Aléjese de los juegos mentales emocionales y de las personas que le causan dolor. Tome el camino que le resulte más atractivo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio de ritmo y espacio hará maravillas para su bienestar emocional. Reflexione sobre la forma en que presupuesta y distribuye su dinero para adaptarla al estilo de vida que desea lograr. No permita que nadie lo limite ni lo desanime de esforzarse por lo que más le entusiasma. Haga una lista de deseos y persiga sus sueños. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una gran energía conduce a la satisfacción. Terminar lo que empieza será la recompensa que lo haga sentir bien consigo mismo y con lo que logra. Aléjese de quienes le hacen perder el tiempo o no apoyan lo que es significativo para usted. Es hora de expandir su libre albedrío a las áreas de la vida que le importan. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la compasión y la gratitud allanarán el camino hacia la victoria. Abra su corazón a quienes más le importan. La honestidad resolverá los problemas que le quitan el sueño. Es hora de aliviar el estrés, abordar los problemas y encaminarse en una dirección que lo anime a vivir la vida a su manera. Asuma la responsabilidad de su felicidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.