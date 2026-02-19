Horóscopo de hoy: día jueves 19 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chappell Roan, 28; Benicio Del Toro, 59; Seal, 63; Jeff Daniels, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piénselo dos veces antes de actuar. Es fundamental analizar bien sus planes de principio a fin antes de iniciar un cambio. Logrará más si presta atención a cada detalle y estructura su vida para poder hacer las cosas bien a la primera vez. Este año la actitud, la sensibilidad hacia los demás y hacer lo correcto y lo mejor para usted y para todos los que lo rodean determinarán su éxito. Establezca estándares altos y prioridades. Sus números son 4, 18, 21, 27, 33, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, elocuente y conocedor. Es sociable y sincero.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): investigue posibles mejoras en el hogar, reduciendo sus gastos generales o solicitando subvenciones que favorezcan los cambios rentables que desea realizar. Mejorar sus habilidades lo animará a conseguir un puesto mejor remunerado. La forma en que utilice su experiencia y habilidades determinará cómo puede convertir sus cualidades en algo que pueda apreciar y disfrutar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de actuar estudie las situaciones. Si quiere cumplir con sus expectativas es necesario tener todo en su lugar. La oportunidad de explorar posibilidades le ayudará a determinar los cambios personales que necesita hacer antes de continuar. Tome precauciones y cumpla con el protocolo y las normas. Comparta sus sentimientos e intenciones con alguien a quien ame. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tómeselo con calma, observe, haga preguntas y obtenga la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Descarte las sugerencias que carezcan de continuidad o le hagan cuestionar su legitimidad. Dedique más energía a la especialización y a ser original. Aléjese de las masas y algo interesante e inesperado se presentará en su camino. Confíe en los hechos antes que en las exageraciones. Proteja su reputación. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): de usted depende crear oportunidades. Quedarse esperando a que las cosas sucedan lo dejará con las manos vacías. Diga lo que piensa, haga lo suyo y presuma un poco. Lo que promueva marcará la diferencia y lo colocará en una excelente posición. Una asociación u oferta interesante puede llevarlo a nuevos comienzos. La amistad y el romance se ven prometedores. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda sobre la marcha. Visite lugares que despierten su imaginación, tome cursos que le ayuden a construir un currículum sólido o asista a eventos que le permitan interactuar con personas de su interés. Dedique más tiempo y energía a asociarse con alguien que tenga tanto que ofrecer como usted. Establezca estándares altos y utilice sus habilidades para promover sus intereses. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase actualizado y dirija su energía hacia la riqueza personal, el bienestar emocional y la salud física. Demuestre disciplina para mantener un estilo de vida que satisfaga sus necesidades y lo haga feliz y agradecido por todo lo que tiene. Ponga mayor énfasis en el amor y en cultivar las relaciones más significativas. El romance y la superación personal se ven favorecidos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): está en una mejor posición de lo que cree. No se esconda; salga, y el establecimiento de contactos dará sus frutos. Alguien que conozca le ofrecerá una perspectiva original sobre cómo aprovechar su experiencia y conexiones para progresar. Comprender cómo otros interactúan estratégicamente le ayudará a elegir a quién contactar. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no pierda tiempo valioso en algo que debe dejar atrás. Aprenda la lección y siga adelante. Reciba con los brazos abiertos a quienes revitalizan el ambiente y lo inspiran a pensar de forma creativa y a dominar su estilo. Asista a eventos que ofrezcan interacción social y a personas que puedan enriquecer su vida. Actualice su apariencia y abrace el amor y el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): obtenga por escrito lo que quiere. Alguien le ofrecerá mucho más de lo que pretendía para captar su interés. Confíe en los hechos, no en los rumores. Dedique su energía a investigar, viajar, reconectar con viejos amigos y explorar las posibilidades, eliminando al mismo tiempo lo que ya no tiene valor para usted. El cambio requiere tiempo, energía y ganas. Proteja de los tramposos a su corazón y su bienestar emocional. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): extienda una mano amiga, ofrezca su perspectiva o apoyo a alguien, y la recompensa será una grata sorpresa. La actitud y la gratitud van de la mano y pueden convertir lo negativo en positivo. Dedique tiempo y dinero a mejorar su apariencia o currículum, y prepárese para promocionarse personal y profesionalmente. El amor está escrito en las estrellas. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una gran energía, confianza y fe en sus capacidades le darán la fuerza y el coraje para sobresalir. Lo que logre es para su propia felicidad, no para la de los demás. Por favor, no pague por los errores de los demás cuando se debe a si mismo velar por sus propios intereses. Desafíe a cualquiera que intente aprovecharse de usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): enorgullézcase de lo que hace y de lo que dice. La amabilidad y la consideración animarán a los demás a responder de manera similar, y juntos lograrán lo que se propongan. La vida se trata de hacer sacrificios para obtener el mejor resultado para todos. Salga de su zona de confort y se producirá una sensación de euforia y libertad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.