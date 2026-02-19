Horóscopo de hoy
19 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 19 de febrero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chappell Roan, 28; Benicio Del Toro, 59; Seal, 63; Jeff Daniels, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piénselo dos veces antes de actuar. Es fundamental analizar bien sus planes de principio a fin antes de iniciar un cambio. Logrará más si presta atención a cada detalle y estructura su vida para poder hacer las cosas bien a la primera vez. Este año la actitud, la sensibilidad hacia los demás y hacer lo correcto y lo mejor para usted y para todos los que lo rodean determinarán su éxito. Establezca estándares altos y prioridades. Sus números son 4, 18, 21, 27, 33, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, elocuente y conocedor. Es sociable y sincero.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): investigue posibles mejoras en el hogar, reduciendo sus gastos generales o solicitando subvenciones que favorezcan los cambios rentables que desea realizar. Mejorar sus habilidades lo animará a conseguir un puesto mejor remunerado. La forma en que utilice su experiencia y habilidades determinará cómo puede convertir sus cualidades en algo que pueda apreciar y disfrutar. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de actuar estudie las situaciones. Si quiere cumplir con sus expectativas es necesario tener todo en su lugar. La oportunidad de explorar posibilidades le ayudará a determinar los cambios personales que necesita hacer antes de continuar. Tome precauciones y cumpla con el protocolo y las normas. Comparta sus sentimientos e intenciones con alguien a quien ame. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tómeselo con calma, observe, haga preguntas y obtenga la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Descarte las sugerencias que carezcan de continuidad o le hagan cuestionar su legitimidad. Dedique más energía a la especialización y a ser original. Aléjese de las masas y algo interesante e inesperado se presentará en su camino. Confíe en los hechos antes que en las exageraciones. Proteja su reputación. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): de usted depende crear oportunidades. Quedarse esperando a que las cosas sucedan lo dejará con las manos vacías. Diga lo que piensa, haga lo suyo y presuma un poco. Lo que promueva marcará la diferencia y lo colocará en una excelente posición. Una asociación u oferta interesante puede llevarlo a nuevos comienzos. La amistad y el romance se ven prometedores. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda sobre la marcha. Visite lugares que despierten su imaginación, tome cursos que le ayuden a construir un currículum sólido o asista a eventos que le permitan interactuar con personas de su interés. Dedique más tiempo y energía a asociarse con alguien que tenga tanto que ofrecer como usted. Establezca estándares altos y utilice sus habilidades para promover sus intereses. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase actualizado y dirija su energía hacia la riqueza personal, el bienestar emocional y la salud física. Demuestre disciplina para mantener un estilo de vida que satisfaga sus necesidades y lo haga feliz y agradecido por todo lo que tiene. Ponga mayor énfasis en el amor y en cultivar las relaciones más significativas. El romance y la superación personal se ven favorecidos. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): está en una mejor posición de lo que cree. No se esconda; salga, y el establecimiento de contactos dará sus frutos. Alguien que conozca le ofrecerá una perspectiva original sobre cómo aprovechar su experiencia y conexiones para progresar. Comprender cómo otros interactúan estratégicamente le ayudará a elegir a quién contactar. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no pierda tiempo valioso en algo que debe dejar atrás. Aprenda la lección y siga adelante. Reciba con los brazos abiertos a quienes revitalizan el ambiente y lo inspiran a pensar de forma creativa y a dominar su estilo. Asista a eventos que ofrezcan interacción social y a personas que puedan enriquecer su vida. Actualice su apariencia y abrace el amor y el romance. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): obtenga por escrito lo que quiere. Alguien le ofrecerá mucho más de lo que pretendía para captar su interés. Confíe en los hechos, no en los rumores. Dedique su energía a investigar, viajar, reconectar con viejos amigos y explorar las posibilidades, eliminando al mismo tiempo lo que ya no tiene valor para usted. El cambio requiere tiempo, energía y ganas. Proteja de los tramposos a su corazón y su bienestar emocional. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): extienda una mano amiga, ofrezca su perspectiva o apoyo a alguien, y la recompensa será una grata sorpresa. La actitud y la gratitud van de la mano y pueden convertir lo negativo en positivo. Dedique tiempo y dinero a mejorar su apariencia o currículum, y prepárese para promocionarse personal y profesionalmente. El amor está escrito en las estrellas. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una gran energía, confianza y fe en sus capacidades le darán la fuerza y el coraje para sobresalir. Lo que logre es para su propia felicidad, no para la de los demás. Por favor, no pague por los errores de los demás cuando se debe a si mismo velar por sus propios intereses. Desafíe a cualquiera que intente aprovecharse de usted. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): enorgullézcase de lo que hace y de lo que dice. La amabilidad y la consideración animarán a los demás a responder de manera similar, y juntos lograrán lo que se propongan. La vida se trata de hacer sacrificios para obtener el mejor resultado para todos. Salga de su zona de confort y se producirá una sensación de euforia y libertad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.