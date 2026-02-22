Horóscopo de hoy: día domingo 22 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Drew Barrymore, 51; Thomas Jane, 57; Jeri Ryan, 58; Kyle MacLachlan, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: permita que la amabilidad y la consideración marquen el camino. Su forma de abordar a los demás, las situaciones y las preocupaciones determinará el resultado. Si no participa en hacer que las cosas sucedan, pierde el derecho a quejarse. Tómese el tiempo de recopilar información, acercarse a las autoridades y emprender una estrategia clara para generar un cambio positivo. Los proyectos de superación personal, el crecimiento interior, el aprendizaje de algo nuevo, el amor y el romance están escritos en las estrellas. Sus números son 6, 17, 24, 27, 32, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, demostrativo y divertido. Sabe aprovechar las oportunidades y es ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las conexiones pueden marcar la diferencia en sus resultados financieros. Esfuércese, use su imaginación y aproveche su experiencia para desarrollar un plan lucrativo. Si es asertivo un cambio en la forma en que gana o administra su dinero o posesiones dará sus frutos. La ayuda que ofrece a los demás le brindará oportunidades inesperadas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los desafíos emocionales requieren reflexión antes de hacer promesas que no puede cumplir. Controle cuidadosamente su tiempo, energía y dinero para evitar contratiempos. Replantee y redirija sus planes para satisfacer sus necesidades. No tiene que impresionar a nadie, pero debe responsabilizarse de su felicidad y bienestar. El cambio conducirá al crecimiento interior y a tomar decisiones de vida más inteligentes. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si quiere lograr lo que se propone, trabaje en silencio y no llame innecesariamente la atención. Planifique su día y sus acciones, y no permita que las influencias externas le traigan dramas y disputas emocionales no deseados. Concéntrese en usar su disciplina e imaginación para ayudar a los menos afortunados y marcar la diferencia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase abierto y asertivo, diga lo que piensa y muestre a los demás cómo se siente con gestos amables. La impresión que dé influirá en cómo lo traten. Sea audaz, tome la iniciativa, y los resultados serán excelentes. Si ama a alguien, hágaselo saber. Si es sugerente el romance es evidente. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga los pies en la tierra y observe con realismo su entorno. Lo que descubra determinará lo que sigue. La falta de reflexión y planificación lo meterá en problemas. No deje nada al azar ni en manos de alguien que no esté cualificado para asumir la tarea. Confíe en sus instintos y, en caso de duda, absténgase. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si no pierde el tiempo puede lograr resultados. Entable charlas directas y sinceras, e inicie conversaciones que resuelvan problemas. Las alianzas parecen atractivas, y un cambio positivo en su bienestar financiero, emocional o físico será el impulso que necesita para atar cabos sueltos. Participar en eventos que aborden sus inquietudes lo conducirá a encuentros interesantes. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): establezca límites antes de involucrarse en algo que pueda costarle financiera, emocional o físicamente. Un comportamiento indulgente lo llevará al arrepentimiento y puede afectar su reputación. Obtendrá un mejor resultado siendo disciplinado, usando su creatividad para inspirar a otros y llevando a cabo cambios en su entorno o rutina que valgan la pena. Elija la cautela y la paciencia antes que el riesgo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): elija la compasión y la comprensión antes que la ira y la confrontación. Los eventos sociales darán lugar a encuentros y conversaciones interesantes. Escuche y responda con atención, y esto cambiará su forma de pensar sobre las relaciones y con quién quiere interactuar a medida que avanza. El hogar y la superación personal resultarán mejor de lo que espera. Si ama a alguien, dígaselo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese en casa. Evite conversaciones con charlatanes estafadores. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, sepa alejarse. Proteja sus bienes y su bienestar emocional, y concéntrese en hacer su entorno y estilo de vida más fácil, tanto financiera como físicamente. Establezca estándares que se adapten a sus necesidades. Deje de intentar complacer a quienes no puede satisfacer y haga lo que sea mejor para usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la oportunidad está a su alcance. Calcule su tiempo y apúntese a eventos que le ofrezcan la oportunidad de conocer gente que pueda ayudarle a avanzar en sus propósitos. No limite sus posibilidades a las compañías que frecuenta. Salga y descubra lo que hay disponible en su comunidad y red de contactos y aproveche al máximo cualquier situación que se le presente. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): arriésguese y lleve adelante sus ideas. Si puede cambiar lo que no le gusta o aquello que lo aburre por algo que le brinde alegría, hágalo. La vida es demasiado corta para perder el tiempo estresándose por cosas que no puede arreglar. Aplique presión donde sea necesario y sea quien marque la diferencia. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los eventos sociales conducirán a nuevos comienzos. Se le abrirán puertas gracias a conexiones que haga. Considere aquello que lo motiva y disfrute de actividades que lo animen a compartir sus historias con personas afines. El amor, el romance y la exploración de nuevas posibilidades están en auge. De usted depende que las cosas sucedan. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.