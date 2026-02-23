Horóscopo de hoy: día lunes 23 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dakota Fanning, 32; Emily Blunt, 43; Kristin Davis, 61; Patricia Richardson, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: concéntrese en lo verdaderamente importante y obtendrá resultados positivos. No permita que la ira ni la venganza prevalezcan sobre las posibilidades que pueden marcar la diferencia para usted y sus seres queridos. Enfóquese en retribuir, ayudar a los demás y participar para hacer del mundo un lugar mejor. Sus aportes lo conducirán a personas y lugares que enriquecerán su vida. Sea quien dé el primer paso y refuerce lo correcto. Sus números son 4, 16, 21, 27, 38, 44, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, generoso y complaciente. Es perspicaz y perseverante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si no puede justificar el precio de algo, no se comprometa ni lo compre. Sepa decir que no en lugar de intentar complacer a todos. Su máxima prioridad es su bienestar mental, físico y emocional. Los excesos y el comportamiento permisivo le traerán problemas. La disciplina y el uso de su imaginación le brindarán resultados positivos. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): monitoree las situaciones, sopese los pros y los contras, y cambie solo lo necesario. Haga preguntas, confíe en los expertos y siga los canales adecuados para asegurarse de obtener exactamente lo que quiere. Sus objetivos personales están a su alcance, y las mejoras físicas y mentales cumplirán sus expectativas. Aproveche cualquier oferta u oportunidad que se le presente. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase ocupado. Lo que logre es lo que hará que su día valga la pena. Evite conversaciones que puedan generar malestar o incertidumbre. Una oferta tendrá costos ocultos o intenciones que lo dejarán perplejo. Piénselo dos veces antes de aceptar participar en algo que requiera tiempo o dinero. Cuide sus intereses ante todo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): fije su mirada en lo que desea lograr. La disciplina y un plan bien pensado le ayudarán a alcanzar su meta con tiempo de sobra. Su experiencia será reconocida y respetada. Contáctese con aquellas personas con las que quiera vincularse personal o profesionalmente. El éxito personal está a su alcance, y una mayor confianza le ayudará a tener éxito. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ocúpese de sus asuntos. Trace un plan y establezca metas. No permita que las influencias externas socaven su progreso. Ofrezca sugerencias, pero evite hacerse cargo de los problemas ajenos. Ponga su energía en la superación personal y en mejorar su juego. Una gran energía y saber lo que quiere lo conducirá a descubrir información valiosa y a usarla para progresar. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aborde los problemas que le preocupan. La honestidad le ayudará a comprender mejor las cosas y a hacer concesiones que fomenten mejores relaciones. Un cambio en su forma o lugar de trabajo le abrirá posibilidades y conexiones interesantes. Participar en eventos fomentará presentaciones que pueden influir positivamente en sus decisiones. El romance se ve favorecido. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): analice las posibilidades y elimine lo innecesario para alcanzar su destino. El viaje con mayor repercusión será aquel que incluya a las personas con las que mejor se conecte. Aprenda de quienes tienen más experiencia y eleve su perfil participando activamente y poniendo de su parte. Aléjese de situaciones y personas cuando cuyos objetivos finales difieran de los suyos. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de salir por la puerta tenga un propósito en mente. Canalice sabiamente su energía para evitar incidentes desagradables. Cambie solo lo necesario y evite la discordia con sus socios y personas en las que confía. Lo que más le conviene es el crecimiento personal, una mayor conciencia y la expansión de sus conocimientos, cualificaciones y conexiones. Actualizar su imagen aumentará su confianza. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siéntase orgulloso de lo que hace y detenga rápidamente a cualquiera que interfiera en su progreso. Pagar por los errores ajenos o no alcanzar sus objetivos por beneficiar a alguien más lo dejará agotado. Es necesario priorizarse si quiere progresar. Diga no a la manipulación emocional. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evalúe el costo de participar en algo que le intriga o que le ofrezca oportunidades de acercarse a alguien o algo que quiera lograr. Cuestione cualquier cosa que suene sospechosa. No limite lo que puede hacer. Confiar en que otros hagan las cosas según sus especificaciones lo conducirá a la decepción. Hay a su alcance una oportunidad de ganar dinero. Supervise cada detalle. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aléjese de los procrastinadores y de aquellos que buscan aprovecharse de usted. Céntrese en lo que hace mejor y en cómo puede aprovechar su experiencia para mejorar sus finanzas, estilo de vida y perspectivas. No se deje llevar por modas pasajeras, anuncios promocionales ni productos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Un cambio de aires cambiará su perspectiva. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): persevere, saque partido de las oportunidades y aproveche al máximo su tiempo. Comparta sus pensamientos y convierta sus ideas en algo que le ayude a ahorrar y a desarrollar mayor seguridad y confianza en usted mismo. Elija ser único y permítase el privilegio de seguir a su corazón y disfrutar de lo que la vida le ofrezca. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.