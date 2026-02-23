Horóscopo de hoy
23 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 23 de febrero para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dakota Fanning, 32; Emily Blunt, 43; Kristin Davis, 61; Patricia Richardson, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: concéntrese en lo verdaderamente importante y obtendrá resultados positivos. No permita que la ira ni la venganza prevalezcan sobre las posibilidades que pueden marcar la diferencia para usted y sus seres queridos. Enfóquese en retribuir, ayudar a los demás y participar para hacer del mundo un lugar mejor. Sus aportes lo conducirán a personas y lugares que enriquecerán su vida. Sea quien dé el primer paso y refuerce lo correcto. Sus números son 4, 16, 21, 27, 38, 44, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, generoso y complaciente. Es perspicaz y perseverante.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si no puede justificar el precio de algo, no se comprometa ni lo compre. Sepa decir que no en lugar de intentar complacer a todos. Su máxima prioridad es su bienestar mental, físico y emocional. Los excesos y el comportamiento permisivo le traerán problemas. La disciplina y el uso de su imaginación le brindarán resultados positivos. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): monitoree las situaciones, sopese los pros y los contras, y cambie solo lo necesario. Haga preguntas, confíe en los expertos y siga los canales adecuados para asegurarse de obtener exactamente lo que quiere. Sus objetivos personales están a su alcance, y las mejoras físicas y mentales cumplirán sus expectativas. Aproveche cualquier oferta u oportunidad que se le presente. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase ocupado. Lo que logre es lo que hará que su día valga la pena. Evite conversaciones que puedan generar malestar o incertidumbre. Una oferta tendrá costos ocultos o intenciones que lo dejarán perplejo. Piénselo dos veces antes de aceptar participar en algo que requiera tiempo o dinero. Cuide sus intereses ante todo. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): fije su mirada en lo que desea lograr. La disciplina y un plan bien pensado le ayudarán a alcanzar su meta con tiempo de sobra. Su experiencia será reconocida y respetada. Contáctese con aquellas personas con las que quiera vincularse personal o profesionalmente. El éxito personal está a su alcance, y una mayor confianza le ayudará a tener éxito. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ocúpese de sus asuntos. Trace un plan y establezca metas. No permita que las influencias externas socaven su progreso. Ofrezca sugerencias, pero evite hacerse cargo de los problemas ajenos. Ponga su energía en la superación personal y en mejorar su juego. Una gran energía y saber lo que quiere lo conducirá a descubrir información valiosa y a usarla para progresar. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aborde los problemas que le preocupan. La honestidad le ayudará a comprender mejor las cosas y a hacer concesiones que fomenten mejores relaciones. Un cambio en su forma o lugar de trabajo le abrirá posibilidades y conexiones interesantes. Participar en eventos fomentará presentaciones que pueden influir positivamente en sus decisiones. El romance se ve favorecido. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): analice las posibilidades y elimine lo innecesario para alcanzar su destino. El viaje con mayor repercusión será aquel que incluya a las personas con las que mejor se conecte. Aprenda de quienes tienen más experiencia y eleve su perfil participando activamente y poniendo de su parte. Aléjese de situaciones y personas cuando cuyos objetivos finales difieran de los suyos. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de salir por la puerta tenga un propósito en mente. Canalice sabiamente su energía para evitar incidentes desagradables. Cambie solo lo necesario y evite la discordia con sus socios y personas en las que confía. Lo que más le conviene es el crecimiento personal, una mayor conciencia y la expansión de sus conocimientos, cualificaciones y conexiones. Actualizar su imagen aumentará su confianza. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siéntase orgulloso de lo que hace y detenga rápidamente a cualquiera que interfiera en su progreso. Pagar por los errores ajenos o no alcanzar sus objetivos por beneficiar a alguien más lo dejará agotado. Es necesario priorizarse si quiere progresar. Diga no a la manipulación emocional. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evalúe el costo de participar en algo que le intriga o que le ofrezca oportunidades de acercarse a alguien o algo que quiera lograr. Cuestione cualquier cosa que suene sospechosa. No limite lo que puede hacer. Confiar en que otros hagan las cosas según sus especificaciones lo conducirá a la decepción. Hay a su alcance una oportunidad de ganar dinero. Supervise cada detalle. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aléjese de los procrastinadores y de aquellos que buscan aprovecharse de usted. Céntrese en lo que hace mejor y en cómo puede aprovechar su experiencia para mejorar sus finanzas, estilo de vida y perspectivas. No se deje llevar por modas pasajeras, anuncios promocionales ni productos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Un cambio de aires cambiará su perspectiva. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): persevere, saque partido de las oportunidades y aproveche al máximo su tiempo. Comparta sus pensamientos y convierta sus ideas en algo que le ayude a ahorrar y a desarrollar mayor seguridad y confianza en usted mismo. Elija ser único y permítase el privilegio de seguir a su corazón y disfrutar de lo que la vida le ofrezca. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.