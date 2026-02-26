Horóscopo de hoy: día jueves 26 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Corinne Bailey Rae, 47; Erykah Badu, 55; Mark Dacascos, 62; Michael Bolton, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: abrace la vida, muestre entusiasmo y obtenga logros emocionales, financieros y personales. Aproveche las oportunidades, deshágase de la negatividad, descarte lo innecesario y concéntrese en alcanzar su máximo potencial. Depende de usted generar el cambio y demostrar lo que puede hacer. Conviértase en la persona que quiere ser y asuma la responsabilidad de su felicidad. Confíe en sus instintos, abrace la vida y siga adelante con sus planes. Sus números son 5, 16, 24, 26, 34, 40, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es participativo, ambicioso y atento. Es confiable y con sentido del humor.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tenga en cuenta qué lo hace feliz y ocúpese de los asuntos que se interponen entre usted y su bienestar emocional. Sea honesto consigo mismo y le será más fácil resolver los problemas que tenga con los demás. Mantenga las situaciones en perspectiva; si reacciona exageradamente encontrará reacciones negativas. Una mejora en el hogar, una mudanza o un cambio de estilo de vida se ven favorecidos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): compartir sus ideas promoverá el progreso. Una fuerzas con personas afines y marque la diferencia. Deje que sus acciones marquen el camino y su ira se desvanezca. El cambio y cómo lo implemente dependen de usted. Una actitud positiva combinada con encanto, incentivos y la disposición a colaborar desde el principio abrirán las puertas a nuevos comienzos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): use sus recursos. Enfrente las situaciones que le impiden avanzar. Confíe más en sus instintos que en las opiniones de otros. Ofrezca sugerencias, pero no se haga cargo de problemas ajenos. Preste atención a dónde va su dinero; no financie a nadie antes de atender sus necesidades y aspiraciones. Use su energía y elija sus palabras con sabiduría. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea honesto sobre lo que está dispuesto o es capaz de hacer. Prometer más de lo que puede cumplir dañará su reputación o cambiará la perspectiva de alguien sobre su capacidad o lealtad. Un enfoque directo, definir con precisión lo que hacer y terminar lo que empieza será el camino hacia el éxito. El romance está en auge. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche con atención, observe y cumpla sus promesas. No hay margen de maniobra al tratar con los demás. Analice, haga lo que pueda y siga adelante. Perder el tiempo en algo que no puede cambiar lo conducirá a la ira, la desconfianza o a contratiempos. Guarde sus ideas para sí mismo hasta decidir su próximo paso. Sea paciente y surgirá una oportunidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la participación es el camino hacia nuevos comienzos. Encuentre algo que le importe y emprenda un movimiento para marcar la diferencia. Sus acciones para mejorar el mundo cambiarán su vida para mejor. Ofrecer su tiempo como voluntario le ayudará a ver de primera mano qué es necesario y qué puede aportar. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): evite las confrontaciones, modere la retórica y preste atención a lo que puede lograr. Las mejoras en el hogar que aumenten su comodidad y tranquilidad le darán la oportunidad de replantear su situación doméstica o laboral y las alternativas que puede implementar. La dedicación y la lealtad son lo mejor para usted. Cíñase a un plan y haga lo correcto. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): arriésguese, pruebe algo nuevo, explore las posibilidades y prepárese para aprender algo o crecer a través de una experiencia o un encuentro casual. Surgirá una perspectiva personal interesante que le dará acceso a una gama más amplia de sentimientos y opciones. Comparta sus pensamientos con alguien con quien quiera pasar más tiempo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga el impulso. Céntrese en la funcionalidad, la fortaleza y la libertad para seguir un camino que tenga propósito y significado para usted. Aléjese de cualquiera que intente incitarlo o manipularlo para que adopte un estilo de vida o un compromiso que no le satisfaga. Elija poner su energía a su servicio, no al de los demás. Use su imaginación para burlar a los acosadores. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): concéntrese en lo que quiere lograr. Un enfoque enérgico lo conducirá sin demora a la meta. Use su experiencia y disciplina para superar a cualquiera que recurra a tácticas emocionales. Cree oportunidades en lugar de esperar a que alguien más dé el primer paso. Una empresa conjunta o sociedad parece prometedora. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): analice sus finanzas con más detenimiento y elabore un presupuesto y un plan que lo tranquilicen. Las mejoras en el hogar que reduzcan sus gastos generales determinarán su estilo de vida en el futuro. Una oportunidad de usar talento, perspicacia y el deseo de desarrollar algo creativo puede generar ingresos adicionales. Un cambio positivo está en camino. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): adapte su espacio a sus necesidades. La forma en que reorganice sus muebles o configure su espacio de trabajo contribuirá a su productividad y tranquilidad. Mantenga el impulso y sentará una base sólida para lo que desee incorporar a su vida. Apúntese a eventos o clases que fomenten una alimentación adecuada y una buena salud. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.