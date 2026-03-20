Horóscopo de hoy
20 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 20 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ruby Rose, 40; Holly Hunter, 68; Spike Lee, 69; Amy Aquino, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: simplifique su vida. No permita que nadie lo convenza de hacer algo excesivamente costoso, que le quite demasiado tiempo o resulte tedioso. Elija eventos y actividades que le ayuden a explorar posibilidades, amplíen su conciencia y lo animen a dedicar más tiempo y esfuerzo a la superación personal, a ocuparse de asuntos pendientes y a asegurarse de que quienes lo rodean comprendan su razonamiento y sus objetivos. Lidere el camino y no se preocupe por quienes no lo siguen. Sus números son 8, 14, 22, 29, 35, 43, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, divertido e interesante. Es obstinado y cauteloso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): pida un deseo y hágalo realidad. La forma en que responda a los demás determinará quién está de su lado y listo para darlo todo. Permitir que su orgullo lo domine lo conducirá a contratiempos emocionales. Ame con todo el corazón, hable con honestidad, cumpla sus promesas y todo saldrá bien. Haga del romance una prioridad. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una rutina diferente despertará su imaginación y lo incentivará a probar algo nuevo. Si conversa con personas progresistas, con un plan y la esperanza de un futuro mejor, surgirá una oportunidad. Participación es el nombre del juego. Póngase de pie y hágase notar, sus aportes lo convertirán en parte integral de lo que sucederá. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): antes de expresar su opinión, observe, concéntrese, y determine dónde sus esfuerzos tendrán el mayor impacto. Actúe con discreción, perfeccione sus planes, prepárese con precisión y lance su objetivo con un gesto poderoso y sensato que resuene con el éxito. Mantenga a sus aliados informados y a sus adversarios a la vista, pero sin que se den cuenta. Evite los excesos; la simplicidad produce mejores resultados. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): hágase a un lado y observe. Es mejor no participar en acciones agresivas. Sus mejores resultados provendrán de planes bien pensados y conversaciones con quienes puedan ayudarle a convertir sus palabras en realidad. La disciplina y el ingenio allanarán el camino hacia mayores recompensas. Ayudar a quienes no se ayudan a sí mismos será contraproducente. Elija la inteligencia en lugar de la fuerza bruta. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lea entre líneas, infórmese y tome decisiones basadas en hechos y cifras. Vuelque su energía en aprender y en considerar todos los ángulos antes de seguir adelante con sus planes. Haga sentir su presencia y sabiduría a quienes lo rodean y el apoyo que necesita llegará. Los eventos sociales y de establecimiento de contactos enriquecerán su vida. El romance se ve favorecido. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): lo atraerán las profesiones, las personas y los lugares que ofrecen diversidad y enriquecen su alma. Si utiliza sus habilidades para ayudar a que los demás participen en algo significativo fomentará su crecimiento personal y financiero. Una mirada más cercana a las dificultades globales lo incentivará a actuar. Tome el camino correcto y marque la diferencia. Una acción colectiva superará a una individual. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga en marcha sus planes domésticos. Ya sea que adapte sus necesidades personales o amplíe sus opciones para mejorar sus ingresos o su estilo de vida, el resultado lo favorecerá. Cultive sus relaciones, construya un vínculo sólido con quienes comparten dinero, emociones y pasatiempos, y enriquezca su vida creando recuerdos. Los logros personales, el amor y el romance están escritos en las estrellas. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la comunicación es la mejor vía de avance. Viva y aprenda de la experiencia y de la interacción con los demás y sabrá instintivamente cómo manejarse con las personas y las situaciones que encuentre. Vuelque su energía en crear un espacio que satisfaga sus necesidades. Ya sea un espacio de trabajo, una zona de relax o un mini gimnasio, el resultado será una persona más sabia y saludable. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): menos palabras y más acción conducirán a un cambio positivo. La forma en que trata a quienes viven con usted o están cerca será lo que hará su vida más difícil o más llevadera. Una habilidad creativa que posee vale más de lo que cree. Explore y desarrolle sus talentos, y experimente el arte de convertir algo que disfruta en una obra maestra. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aprecie las pequeñas alegrías de la vida. No permita que la negatividad anule lo que vale la pena agradecer. Elija permitir que una actitud positiva lo guíe y descubrirá las recompensas que vienen con la empatía, la amabilidad y un corazón generoso. No ahogue sus penas refugiándose en pequeños placeres; minimice aquello que lo aflige con acciones contundentes y gratitud. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): impulse sus propósitos con entusiasmo e ilumine el camino para que otros lo sigan. Tiene a su alcance una ganancia financiera, pero si permite que se instale la tentación y toma malas decisiones, la avaricia, la impaciencia y el comportamiento de excesos frenarán sus resultados. Exprese sus ideas y planes con pasión y escuche a quienes tienen experiencia antes de dar un paso. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga el impulso. Dé el ejemplo con su inteligencia, conexiones y acciones. Defender sus convicciones le ayudará a ganarse el respeto y a discernir quién es el adecuado para sus planes. Las acciones hablan más que las palabras, y seguir adelante con todo el corazón marcará la diferencia en el resultado. Confíe en sus instintos y avance con valentía. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.