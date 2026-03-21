Horóscopo de hoy: día sábado 21 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jace Norman, 26; Matthew Broderick, 64; Rosie O’Donnell, 64; Gary Oldman, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe rápidamente los gastos domésticos y evite multas. Concéntrese en cómo puede contribuir a su comunidad o aproveche los incentivos que ayudan con el mantenimiento de la propiedad, el crecimiento personal y las ganancias financieras. Contáctese con organizaciones y personas que puedan ofrecerle ideas sobre cómo usar sus habilidades para protegerse a sí mismo y a sus posesiones. Un cambio positivo comienza con información precisa y expertos que le ayuden a alcanzar sus objetivos. Sus números son 2, 14, 20, 27, 31, 35, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es competitivo, servicial y posesivo. Es persistente y autoritario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): póngase cómodo, refuerce su disciplina y no deje que la tentación lo lleve por mal camino. Concéntrese en contribuir y en poner su energía en algo que lo conduzca a un estilo de vida positivo. Replantee sus estrategias financieras y de salud y adapte su rutina a sus necesidades. El cambio empieza con usted. Busque la paz mental y la alegría. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese en serio sus obligaciones financieras, médicas y contractuales. Exigirse demasiado en cualquier aspecto de la vida le traerá problemas con las instituciones. Reducir gastos, incorporar el minimalismo y decir no a la tentación y a la autocomplacencia tendrá un impacto positivo en su vida y marcará su rumbo. Use la perspicacia, la fuerza de voluntad y las palabras para allanar el camino hacia un futuro mejor. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): siga adelante con sus acciones y tendrá un impacto que marcará la diferencia. Las promesas vacías le costarán su reputación. Está bien ser diferente, pero no está bien establecer para los demás estándares altos que usted no pueda cumplir. La equidad y el equilibrio son necesarios, y controlar los hábitos y ser frugal lo encaminará hacia la libertad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deténgase, espere, escuche, reflexione y deje que el polvo se asiente. Actuar con prisas o permitir que el orgullo o el deseo lo tienten a hacer cosas que no debería, provocará arrepentimiento. Elija hacer su tarea, diseñar un plan y discutir sus opciones con aquellos que caen en su órbita. Evite los excesos y hacer sugerencias que no pueda cumplir. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje de lado sus diferencias y dedique su energía a investigar y a hacer una contribución original. La forma en que se presente a sí mismo y a sus objetivos determinará lo que reciba a cambio. Dirija su atención al presupuesto, los protocolos y el cumplimiento de las normas. Antes de bajar la guardia y relajarse ocúpese de sus asuntos. Elija la disciplina en lugar de permitirse demasiadas concesiones. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): puede ser que anhele un cambio, pero antes piense todo muy bien y tenga en cuenta las consecuencias. Revise su currículum, su documentación personal y las posibilidades, y elaborará un plan que se adapte a su situación actual. Concentre su energía en lo que se necesita y en cómo puede contribuir a un resultado positivo. Muestre compasión al posicionarse. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje volar su imaginación y disfrute de la creatividad que surge. Preste atención a los detalles y use su energía y fuerza de voluntad para ampliar sus propósitos y aprovechar las oportunidades. Tenga cuidado de no reaccionar exageradamente ni malinterpretar la situación cuando estén en juego sus sentimientos, su orgullo y asuntos personales. Proteja su reputación y su corazón. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): explore las posibilidades, desarrolle sus ideas y ponga en marcha sus planes. Los pensamientos, seguidos de acciones, lo conducirán a nuevos comienzos y oportunidades. Controle sus emociones, canalizándolas para alcanzar su meta y disfrutar de lo que logra. Protéjase de los estafadores y de la tentación y no permita que nadie use la manipulación emocional para disminuir su poder. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): guarde sus pensamientos para sí mismo y deje que sus acciones marquen el camino. Renueve su espacio para reflejar sus necesidades personales y planee socializar con personas que saquen lo mejor de usted. Un cambio de ritmo, escenario o entretenimiento le ayudará a revisar cómo maneja o gana su dinero. El romance está en auge. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si usa su inteligencia y capacidad para aprovechar una oportunidad puede negociar, crear empresas conjuntas y obtener ganancias sustanciales, pero protéjase de cualquiera que use tácticas inescrupulosas para tentarlo a asumir demasiado. Sobre todo, mantenga el equilibrio y la equidad. Evite arriesgar su salud. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reaccionar de forma exagerada será contraproducente. Controle sus emociones, cíñase a un presupuesto y a un plan, y niéguese a correr riesgos financieros o físicos. Escuche con atención; si no dice rápidamente que no, alguien se aprovechará de usted. Una actitud disciplinada lo protegerá de estafadores y manipuladores emocionales que intentan influir en su mente. Elija la paz y el amor en lugar del caos y la discordia. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): póngase a prueba mental y físicamente. Las situaciones competitivas lo animarán a esforzarse más. Su objetivo de aliviar el estrés y construir mejores relaciones con personas afines puede ayudar a generar un cambio positivo. Evite gastar de más o dejar que el orgullo interfiera en su progreso. Tome la iniciativa; sea un líder, no un seguidor. Consuma menos y ahorre más. Haga que su meta sea la superación personal. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.