Horóscopo de hoy: día domingo 22 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Reese Witherspoon, 50; Elvis Stojko, 54; Bob Costas, 74; William Shatner, 95.

FELIZ CUMPLEAÑOS: use su visión y sabiduría para evaluar las situaciones y encontrar la mejor manera de lograr sus objetivos. Dedique su energía a hacer mejoras en el hogar, y a mantener sus pertenencias seguras y sus documentos al día. Gestionar su vida requerirá un presupuesto ajustado y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos o inversiones para impulsar su crecimiento financiero y un futuro estable y seguro. Mantener planes y objetivos razonables y claros le ayudará a mantener el estilo de vida que ha elegido. Sus números son 3, 8, 19, 24, 33, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, exigente y reactivo. Tiende a los excesos y es generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): crea en sí mismo, en su capacidad y en su deseo de paz mental. No permita que las dificultades dominen su comportamiento y disminuyan su oportunidad de experimentar las ventajas del trabajo duro y la retribución. Dirija su fuerza, sabiduría y experiencia hacia la superación personal y a construir una base sólida donde albergar su corazón y sus esperanzas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque la ayuda de quienes tienen más conocimiento y experiencia, y creará una conexión duradera. Su comportamiento en situaciones que requieren su atención determinará la percepción que los demás tengan de usted y de sus aportes. Hablar demasiado y actuar poco, ceder a la tentación o no compartir le costará caro. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio requiere fuerza de voluntad, tiempo, esfuerzo y acción. Mire a su alrededor y obtenga fuerza de lo que observa. Permita que quienes dan un buen ejemplo sean su visión de futuro. Diga no a la extravagancia y sí a un estilo de vida sin despilfarros. No deje que la ira le robe la alegría; adopte una actitud positiva y prospere. Elija el amor y rechace el odio. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use la cabeza. Elabore un plan y haga todo lo posible por llevarlo a cabo. Aléjese de quienes son cortos de miras y egoístas. Una fuerzas con personas afines y haga todo lo posible por tener un impacto positivo en los demás. Cumpla con sus responsabilidades para evitar las críticas. Elija avanzar de forma proactiva y pacífica. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome un camino que lo conduzca al conocimiento, la experiencia y la sabiduría para tomar la mejor decisión. Ponga su energía a trabajar para usted y resuelva asuntos pendientes. Deje atrás el pasado; libere su alma de cualquier tentación y tristeza que se interponga entre usted y un nuevo comienzo. Déjelo ir, acepte lo que le espera y algo bueno sucederá. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): está en el camino correcto. Sea receptivo a las sugerencias y prepárese para alinear lo que reciba con lo que pueda lograr. El intelecto y la acción van de la mano cuando vive, aprende e interactúa con los demás. Abrace las asociaciones con la equidad en mente y la felicidad encontrará el camino hacia su corazón. El cambio comienza con usted. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): son evidentes las decisiones, la tentación, la incertidumbre y las consecuencias. Manténgase ocupado, cerca de casa, y encárguese de los asuntos pendientes. Será necesario apelar a la disciplina para evitar que alguien lo arrastre hacia sueños que no son suyos. Colocarse en un segundo plano cuando su reputación o sus relaciones están en peligro lo pone en una posición vulnerable. Haga lo que sea mejor para usted. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las emociones nublarán su memoria. No pierda de vista el pasado. El mejor camino hacia adelante es el que recuerda los errores del pasado. Permita que su experiencia lo guíe hacia un futuro libre y próspero. Use su inteligencia y previsión para generar cambios que promuevan el amor, la paz mental y los recuerdos felices. Elimine la negatividad y presione el botón de reinicio. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aléjese de quienes intentan controlar su vida. Discutir es una pérdida de tiempo, es mejor evitar juntarse con quienes alteran su horario, valores o perspectivas. Proteja su hogar, su salud y su bienestar financiero. Concéntrese en las mejoras personales y del hogar, y persiga sus sueños. Elija el amor en lugar de la discordia y podrá prosperar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite las multitudes, los viajes y las situaciones que generen incertidumbre. Use su inteligencia, influencia y conexiones para gestionar sus deseos y sacar el máximo provecho de aquello que desea lograr. Tiene a su alcance un cambio positivo si verifica la información y usa la fuerza y el coraje para crear oportunidades y resistirse a las tentaciones. Establezca un presupuesto y ahorre para un futuro mejor. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga el impulso y el flujo de dinero en una dirección que le ofrezca mayor seguridad. Evite las decisiones emocionales y los gastos que prometen lo imposible y no cumplen. Tómese un tiempo para revisar sus planes a largo plazo y lo que su lista de tareas le dicta para alcanzar su destino antes de dejar que la tentación lo conduzca a atajos ambiguos. Póngase a sí mismo en primer lugar. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la forma en que gana y administra su dinero le brindará oportunidades inesperadas. Trate con las figuras de autoridad para asegurarse de cumplir con las normas y regulaciones y de obtener los mejores resultados. Una oportunidad puede cambiar la forma o el lugar donde vive. Un evento social le planteará dificultades si cede a demasiadas concesiones, mientras que las conversaciones sinceras y profundas rendirán mejores frutos. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.