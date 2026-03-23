Horóscopo de hoy: día lunes 23 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Victoria Pedretti, 31; Michelle Monaghan, 50; Keri Russell, 50; Chaka Khan, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dedique más tiempo y esfuerzo a acciones para avanzar. Aprenda de la experiencia y aplique lo que descubra a cómo gana y administra su dinero. Deje que sus emociones lo impulsen y que su deseo de marcar la diferencia lo motive a ser innovador en el proceso, lo que lo llevará a resultados positivos y nuevos comienzos. Elija minimizar su rutina y concéntrese en lo que realmente lo hace feliz. El cambio empieza con usted. Sus números son 5, 13, 21, 29, 33, 40, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, intuitivo y constante. Es sensible y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la disciplina y las ideas innovadoras lo conducirán a algo tangible. Confíe en lo que puede lograr y genere un cambio positivo. Su forma de conectar con los demás marcará la diferencia en cómo responden. No permita que los excesos lo agobien. Aplique su energía e inteligencia donde más le convenga. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje todo en orden antes de invitar a otros a opinar sobre su progreso. Logrará mucho más por su cuenta que enfrentando críticas. Dedique su energía a viajar, recopilar información y herramientas que le ayuden a completar cualquier misión que desee lograr. Proteja su salud y su dinero evitando darse demasiados gustos y cometer excesos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): siéntase orgulloso de lo que hace y termine lo que empieza. Hablar menos y actuar más le ayudará a allanar el camino, a la vez que se distancia de las confrontaciones emocionales. Conozca sus derechos y dé a quienes lo rodean la oportunidad de pensar por sí mismos. Dele sentido a su propósito y aumentará su conciencia y deseo de ayudar a los demás. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que otros se aprovechen de su amabilidad, conexiones y habilidades. Evite asumir responsabilidades que no le corresponden. Ofrezca solo lo que sea factible y lo que le ayude a acercarse a sus metas personales y profesionales. Manténgase al día con la tecnología e implemente las tendencias que le ayuden a mantener y superar su reputación y posición. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): observe, entre en acción y dedique su energía a marcar la diferencia. Su forma de responder y lo que ofrezca a sus asociados, amigos y familiares determinará la productividad de su día. No permita que los cambios que hagan otros lo intimiden. Sepa a dónde se dirige y complete su misión. Convierta el amor y el aprendizaje en algo significativo. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mediante la comunicación y el cumplimiento de sus promesas se abrirá una ventana de oportunidad. Sugiera cambios positivos y establezca pautas que otros puedan seguir. Si desea lograr lo que se propone sea quien marque el camino. Los viajes, la formación educativa y la comunicación son su mejor opción. Proteja su dinero, su salud y su bienestar emocional. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga la corriente y aproveche la oportunidad de forjar relaciones sólidas con las personas más influyentes de su vida. Deje que sus acciones sean su carta de presentación y que sus motivos sean transparentes, y avanzará. Sea directo, hable con el corazón y deje que alguien a quien quiere conocer mejor destaque en su círculo. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): respire, relájese y elimine cualquier idea de que el uso de la fuerza superará a la inteligencia para solucionar, formular o evitar una situación que le impide avanzar. Las emociones serán difíciles de controlar cuando entren en juego contratos, gastos compartidos o empresas conjuntas. Controle su ritmo, elija palabras sabias y proceda con confianza y la intención de mejorar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa. Evite iniciar una situación que lleve a palabras duras. Haciendo tareas domésticas encontrará la manera de reducir gastos generales y aprovechar mejor el espacio. Considere explorar una salida para las habilidades que más disfruta. Hable de sus intenciones con alguien con quien le guste estar. Socialice más y el romance llegará. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reduzca el ritmo, piense y planifique su próximo paso. Confíe en sus instintos, no en lo que le hagan creer los demás. No limite lo que puede hacer ni pague demasiado por lo que quiere. Proteja su bienestar físico evitando lugares que representen un riesgo para la salud o actividades que puedan provocar lesiones. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): está en una mejor posición de lo que cree. Tenga en cuenta su presupuesto, lo que quiere lograr, lo que le ofrecerá el mayor resultado y aplique su energía, dinero y capacidad de previsión para hacer realidad sus sueños. Con un poco de ingenio y disciplina saldrá ganando, con dinero en mano y satisfacción personal. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea amable, gentil y un buen oyente, y evitará contratiempos emocionales. Su forma de interactuar y responder a los demás marcará la diferencia en cómo lo perciben. Si es compasivo y comprensivo puede ser fuerte y audaz. Una mente y un corazón abiertos le ayudarán a mantener buenas relaciones y resultados positivos. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.