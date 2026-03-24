Horóscopo de hoy: día martes 24 marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Peyton Manning, 50; Alyson Hannigan, 52; Jim Parsons, 53; Tig Notaro, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año difunda alegría. La comunicación es su boleto hacia el futuro. La honestidad protege su reputación y le ayuda a simplificar su vida. Las mayores recompensas vendrán de ayudar a los demás y usar su perspicacia y conexiones para generar un cambio positivo. Mantenga el rumbo, concéntrese en lo importante y solo hágase cargo de lo que sea factible. Evite vivir por encima de sus posibilidades. Reduzca sus deudas, elimine lo que sobra y simplifique su vida. Sus números son 3, 16, 22, 27, 31, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, emocional e ingenioso. Es proactivo e incansable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): al abordar problemas domésticos elija la compasión. La visión de futuro lo animará a crear un plan que funcione para usted y para quienes trata a diario. Acérquese a personas que lo apoyen y apúntese a trabajos voluntarios. Lo que aprenda de quienes encuentre será beneficioso. Simplifique su vida arreglando su espacio para adaptarlo a sus necesidades. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): impulse sus propósitos compartiendo sus ideas con quienes pueden ayudarlo a hacer realidad sus sueños. Lo que los demás aporten le facilitará la vida y mejorará sustancialmente sus objetivos. Las emociones y el dinero lo desestabilizarán. Dé pequeños pasos para asegurarse de no poner en peligro su estilo de vida. Tomar un riesgo hará que se arrepienta. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piense antes de hablar. Comprenda la importancia de sus palabras y cómo pueden influir en la vida de los demás. Concéntrese más en recopilar información y buscar soluciones beneficiosas. La oportunidad de promocionarse a sí mismo y a sus habilidades de una manera original le brindará nuevas y emocionantes oportunidades. Un cambio lo hará respirar tranquilo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga a un lado sus emociones y hable de sus deseos y necesidades con quienes puedan influir en su vida personal o profesional. Ofrezca soluciones que crea que beneficiarán a todos. Una mente clara y sugerencias ingeniosas elevarán su perfil y le darán la oportunidad de marcar la diferencia. Evite realizar demasiado trabajo físico. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): use estratégicamente sus fortalezas. Usted brilla más cuando hace sonreír a los demás. Una palabra, broma o gesto amable tranquilizará a los demás, facilitando el acceso a la información que desea. Participe en eventos o actividades que fomenten su creatividad y le ayuden a iniciar lo que quiere lograr. Se favorecen el romance y la superación personal. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hable por aquellos que no pueden. Su perspicacia y consideración le ayudarán a generar un cambio positivo. Aprenda de su experiencia al tratar con personas de orígenes o habilidades diferentes a las suyas. Amplíe sus planes mientras persigue sus intereses y el crecimiento llegará. Accione el botón de reinicio y viva la vida al máximo. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): concéntrese en su objetivo y aborde la vida con pragmatismo. Una respuesta audaz pero compasiva marcará la diferencia e iluminará el camino hacia nuevas iniciativas que lo guíen hacia un futuro más brillante. Tendrá opciones que requieren reflexión e investigación para asegurarse de mantener el equilibrio. Evite los excesos de cualquier tipo. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una respuesta rápida hará que se arrepienta. Dese la oportunidad de asimilar lo que se le pide y lo que está dispuesto a hacer. La oportunidad es el resultado de hacer lo correcto y lo mejor para sí mismo. Lleve a cabo su tarea, formule un plan y deje claro, antes de proceder, qué es factible, negociable o inaceptable. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): lo que importa es lo que hace. Guárdese sus pensamientos, sea observador y concéntrese más en lo que puede hacer para asegurarse de cumplir con sus exigencias. Al abordar asuntos financieros, contractuales o médicos adopte una actitud minimalista y evitará asumir más de lo que puede manejar. Elija la comodidad y la conveniencia. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense antes de actuar. Tiene más margen de maniobra del que cree, y los cambios antes de tiempo harán que se arrepienta. Si anhela un cambio, considere visitar un nuevo destino que despierte su imaginación y lo impulse a pensar y actuar con más ahínco en algo que le garantice ganancias. Evite prometer lo imposible o empezar algo que no pueda terminar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): arregle su entorno. Designe un espacio que le permita acceder fácilmente a sus aficiones o a un proyecto de mejoras en el hogar que quiera comenzar. Investigue antes de someterse a un cambio físico. Si no gestiona con prudencia su presupuesto es probable que asuma más de lo que puede manejar y que no cumpla con sus expectativas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las conversaciones emotivas requieren sentido común y una vía de escape. Escuche con atención, pero no responda. Tenderá a reaccionar de manera exagerada, lo que activará las alarmas y dañará una relación que necesita más cuidado que críticas. Tómese un respiro; vaya a hacer ejercicio, al spa o a cualquier lugar que le dé tiempo para procesar la información antes de responder. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.