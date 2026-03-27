Horóscopo de hoy: día viernes 27 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Fergie, 51; Nathan Fillion, 55; Mariah Carey, 57; Pauley Perrette, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es hora de salir de su zona de confort y analizar las posibilidades. Explore lo que disfruta hacer y considere cómo llevar al siguiente nivel lo que le brinda alegría. Desarrolle sus habilidades y contáctese con personas que ocupan puestos a los que se ve aspirando. Amplíe su consciencia y estructure su vida para adaptarla a sus sueños, esperanzas y deseos. La vida se trata de decisiones, y es hora de tomar medidas positivas. Sus números son 6, 18, 21, 28, 33, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es de espíritu libre, participativo y solidario. Es amable y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): divida su tiempo según la importancia primero y su preferencia en segundo lugar. Siga las reglas, investigue y formule un plan que mejore su rutina diaria, estilo de vida y perspectivas. Un cambio profesional fomentará una mayor socialización y encuentros con quienes enriquecen su vida. El romance está en auge, junto con la autoestima y el optimismo. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): el cambio empieza por usted. Considere qué le facilita la vida y empiece a modificar su rutina y entorno. Concéntrese en ir en una dirección que se adapte a las cualidades que más disfruta usar o que lo incentive a trabajar con personas que lo hagan sonreír y que aporten tanto como usted. Optimice su vida para asegurarse de sobresalir. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): inicie aquello que más lo apasiona. Llame a un viejo amigo y póngase al día, asista a una reunión o inscríbase en algo que pueda enriquecer su mente, cuerpo o alma. No deje que lo que otros hagan o digan se interponga en su camino. Aléjese de las relaciones o situaciones tóxicas y acérquese a personas, actividades y eventos que despierten su imaginación. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga preguntas, exprese su opinión y amplíe sus planes para ir más allá de las expectativas de los demás, y ganará respeto y oportunidades. Evite a las situaciones y las personas que lo hagan sentir vulnerable. Busque lo bueno y lo positivo en todos y siga a su corazón. Aclare sus intenciones y sentimientos, y explore las posibilidades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una vez que empiece tendrá mucho que ganar. Haga lo que sea necesario para alcanzar sus sueños. Investigar, asistir a una feria comercial o conferencia que le ofrezca información sobre algo que se ajuste a sus objetivos, o hacer planes con alguien a quien quiera conocer mejor le levantará el ánimo y le dará esperanza. Aproveche la oportunidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte el cambio y conviértalo en una oportunidad. Use sus habilidades, experiencia, fortaleza y un enfoque proactivo, y las recompensas llegarán. Eleve su consciencia y encontrará la felicidad que viene de hacer algo que beneficia a los demás. Esfuércese por resolver asuntos financieros, de salud o contractuales y superará sus expectativas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): quédese cerca de casa, relájese y reconsidere sus prioridades. Cuestionarse qué está haciendo, qué quiere hacer a continuación y cómo lograr sus sueños despertará sus sentidos y le ofrecerá una perspectiva de cómo proceder. El impulso de combinar lo antiguo con lo nuevo le ayudará a elaborar un plan oportuno y viable. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): piense en grande, reúna energía y póngase en acción para asegurarse de alcanzar sus objetivos. Viajar, aprender y socializar lo conducirán a encuentros interesantes con personas que tienen algo que ofrecer. Alguien tocará su fibra sensible. No ignore el mensaje que recibe; tómelo en serio, aborde el problema y convierta lo negativo en positivo. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): céntrese en el hogar, en las personas y en los pasatiempos que lo alegran. Una inversión o compra puede despertar su interés, pero tenga cuidado. Evite las empresas conjuntas, endeudarse o participar en entretenimientos superfluos que puedan provocar pérdidas financieras, lesiones o inestabilidad doméstica. Su mayor rentabilidad provendrá de las mejoras en el hogar que le ahorren dinero. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a lo que sucede a su alrededor. Si le da la oportunidad, alguien se interpondrá en su camino o lo desviará. Escuche con atención y comprenderá las posibilidades, lo que le permitirá cambiar la situación y salir victorioso. Puede divertirse si no se excede y sabe cuándo detenerse. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): está en una mejor posición de la que cree. No tenga miedo de iniciar cambios, pero antes resuelva los asuntos pendientes para poder disfrutar de las ventajas de una mente despejada y una idea innovadora. Un cambio de estilo de vida saludable lo motivará a renovar su imagen, expresar sus sentimientos y perseguir sus sueños. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): inscríbase en algo que disfrute hacer y explore las posibilidades. Salir, socializar y usar su talento creativo para destacar llamará la atención y lo conducirá a encuentros interesantes. Sea inteligente con su dinero y su corazón. Evalúe rápidamente las situaciones y siga adelante hasta que conecte con alguien que le parezca adecuado. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.