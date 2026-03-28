Horóscopo de hoy: día sábado 28 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lady Gaga, 40; Julia Stiles, 45; Reba McEntire, 71; Dianne Wiest, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no está solo. Acérquese y aproveche su círculo social para generar un cambio positivo. Utilice su imaginación creativa para mejorar sus habilidades y ayudar a abordar situaciones que puedan influir en quienes lo rodean. Atrévase a mostrarse tal como es; sea el líder del grupo y la persona que encuentra paz ayudando a los demás. Marque su lugar, deje huella y no permita que la negatividad externa arruine sus planes. Sus números son 6, 11, 20, 27, 34, 43, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amigable, divertido y cariñoso. Es adaptable y decidido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea audaz; participe, socialice y haga aquello que lo motive a ayudar a los demás y a disfrutar de la vida. Su perspicacia y su atractivo le abrirán puertas, y combinar negocios con placer le ayudará a brillar ante quienes quiere impresionar. Elija el camino hacia el estrellato, el reconocimiento y a marcar la diferencia en su comunidad. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese su tiempo y proteja sus activos. Siga los canales adecuados y busque alternativas que reduzcan el estrés y hagan que su vida fluya con mayor eficiencia. La sincronización lo es todo, y ajustar su ritmo a sus exigencias aumentará su confianza y le asegurará alcanzar sus objetivos. Un cambio personal requerirá ingenio y compromiso para florecer. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piense antes de actuar. Su tendencia a actuar con rapidez solo lo beneficiará si ya está inmerso en lo que quiere cambiar. El conocimiento y el instinto son sus boletos al estrellato. Confíe en su juicio, investigue los hechos y deslumbre a todos con su perspectiva sobre situaciones llenas de caos e incertidumbre. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): brille con fuerza en lugares concurridos y ofrezca una plataforma para promover sus propósitos. Ya sea que intente ampliar sus intereses, hacer nuevos amigos o incorporar un estilo de vida diferente a su rutina diaria, el resultado dependerá de con quién se alinee y de cuánto tiempo, esfuerzo y dinero dedique. No arriesgue su salud ni sus inversiones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el viaje valdrá la pena. Una mente abierta y la conexión con personas con experiencia lo animarán a elegir su tarea en un proyecto o movimiento al que quiera unirse. Un cambio de estilo de vida lo conectará con personas que ofrecen alternativas originales que cambiarán su perspectiva sobre lo que puede y debe hacer a continuación. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): amplíe sus intereses y explore las posibilidades que le ofrece el aprendizaje de nuevas habilidades. Atienda sus necesidades físicas antes de que se conviertan en algo más difícil de tratar. Reconozca las señales que le envían su cuerpo y su mente. Preste atención a los detalles, investigue sus opciones y colabore con quienes comparten sus convicciones. Invierta en su salud y bienestar. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): accione el botón de reinicio y tome un rumbo diferente, o conéctese y comparta algo especial con alguien haciendo sugerencias y concesiones. Una asociación que ofrece equidad y añade valor a lo que quiere lograr parece prometedora. Invierta más tiempo y esfuerzo en el compromiso, en sí mismo, en sus convicciones y en la búsqueda del amor y el romance. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): prepare el terreno para el éxito. Relaciónese, diviértase, socialice y comparta sus ideas con el universo. Canalice su energía hacia lo que importa, obtenga la información y cambie lo que ya no se aplique a su situación. Ahora es el momento de realinearse con lo actual y útil para alcanzar su destino. Sea un líder; comparta sus ideas. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): proteja su hogar y reemplace prácticas ineficientes y costosas. Los cambios domésticos que reduzcan sus gastos generales y lo animen a usar su espacio para generar más ingresos lo harán verse como una superestrella. Investigue y descubrirá cómo generar ingresos adicionales y estirarlos para que se adapten a sus necesidades. El romance está escrito en las estrellas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participe, ofrezca su tiempo, energía y experiencia para ayudar a marcar la diferencia, y conectará con alguien que lo haga sentir bien consigo mismo. Elija amarse más y permita que su confianza le ayude a atraer el apoyo que necesita para avanzar en sus planes. Apéguese a la verdad, cuestione las causas de la incertidumbre y evite los comportamientos excesivos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): confíe en su intuición al abordar situaciones financieras, asociaciones y tendencias que pueden ayudarlo a usar sus habilidades para generar más dinero. No permita que nadie lo convenza de un costoso proyecto de mejoras en el hogar cuando tiene mejores usos para el dinero que tanto le ha costado ganar. Concéntrese en la paz mental y el bienestar físico y emocional. El romance está en auge. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio personal le brindará una oportunidad que puede aumentar su potencial de ingresos. Socializar, establecer contactos y combinar negocios con placer le brindará sugerencias que pueden transformar su vida en algo nuevo y emocionante. Abrace lo que tiene por descubrir con la mente abierta, un corazón alegre y un espíritu creativo, y los resultados lo conducirán a un cambio positivo en su estilo de vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.