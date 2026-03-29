Horóscopo de hoy
29 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 29 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Hilty, 45; Lucy Lawless, 58; Amy Sedaris, 65; Eric Idle, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome nota. Sea original, creativo y proactivo al decidir cómo prefiere ayudar y apoyar a los demás. Aprenda a poner límites a sus consejos gratuitos, ayuda práctica y generosidad con aquellas personas que tienden a aprovecharse de su deseo de ganarse la aprobación. Elija priorizar sus intereses y preocupaciones y concéntrese en verse y sentirse lo mejor posible. Una mentalidad positiva y un cuerpo sano lo llevarán lejos. Sus números son 2, 13, 24, 30, 37, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, popular y entretenido. Es cariñoso y despreocupado.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): planifique una cita para jugar con alguien con quien le guste estar. El amor, la paz mental y la oportunidad de relajarse y revitalizarse le darán la fuerza para prepararse para la próxima semana. Permita que su rostro feliz y su capacidad para hacer sonreír a los demás marquen el camino, y algo bueno ocurrirá. Haga del romance una prioridad. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una reacción física a un cambio que se está produciendo requerirá moderación. Reduzca la velocidad y considere el resultado antes de lanzar su respuesta. La paciencia y la reflexión determinarán cómo lograr el mayor beneficio. Dejar que la espontaneidad lo domine provocará emociones encontradas y un cambio en lo que alguien siente por usted. Elija cultivar el amor, no lo ponga a prueba. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): arregle aquello que lo deprime. Trabaje solo; dedique tiempo y energía a corregir lo que nubla su visión y se interpone entre usted y sus aspiraciones. Simplifique y priorice sus acciones y palabras, y recuperará la concentración y la capacidad de usar sus fortalezas y conexiones para enfocarse en aquello que le atrae y le conviene. El romance se ve favorecido. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si quiere que los demás respondan favorablemente, predique con el ejemplo. Dedique más tiempo a construir una base sólida y a adaptar lo que tiene y sabe a su estilo de vida cambiante. Mantenga sus emociones ocultas y deje que su efusión intelectual sea el factor decisivo en cómo los demás le responden y lo apoyan. Elija la superación personal en lugar de criticar a los demás. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): diseñe su rutina para que se adapte a sus exigencias. Asuma la responsabilidad y recopile información que le ayude a coordinar su tiempo y esfuerzo, permitiéndole obtener los mejores resultados. Analice cada perspectiva y use su sabiduría e inteligencia para guiar a los demás en una dirección positiva. Sus aportes fomentarán oportunidades lucrativas. El romance está escrito en las estrellas y un compromiso parece prometedor. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): comparta abiertamente sus sentimientos, intenciones y emociones y eliminará cualquier posibilidad de ser malinterpretado o de perpetrar eventos que puedan afectar negativamente su reputación o posición. Muestre amabilidad, honestidad e integridad, y se abrirá camino con su ingenio para ganarse el corazón de quienes encuentre a lo largo del día. El romance se ve favorecido. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): antes de implementar un cambio personal, haga su tarea. No deje que sus emociones influyan en sus decisiones ni se interpongan entre usted y alguien que le importa. Una actitud de dar y recibir en busca de la equidad le ayudará a mantener el statu quo y a consolidar el mejor camino a seguir. Descubrirá una salida única para sus habilidades, cualidades y experiencia. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un nuevo lugar estimulará sus sentidos y le dará mucho que asimilar. Los viajes, las actividades formativas y el hecho de conocer gente nueva influirán en cómo y dónde viva. Organizar un evento o usar su espacio personal para crear algo nuevo y emocionante fortalecerá sus vínculos con alguien que comparte sus intereses. El romance está en auge. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): viva el momento y diviértase, y algo mágico ocurrirá. El amor y el crecimiento personal están en auge y le ayudarán a adaptarse a un patrón cambiante que se desarrolla a su alrededor. Menos palabras y más acción le ayudarán a convertirse en la persona a la que aspira ser. Un cambio positivo en casa cambiará su perspectiva sobre el compromiso. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche las sugerencias y las oportunidades llegarán. Un cambio en la forma en que gana o usa su dinero se traducirá en ganancias. Protéjase a sí mismo y a su buena fortuna de quienes buscan aprovecharse de usted. Haga a un lado su orgullo y prepárese para el éxito. Un cambio de planes le presentará a alguien o algo interesante. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aplique presión donde más importa. Puede convertir algo que disfruta hacer en un nuevo comienzo. Las personas que conozca y la forma en que promocione lo que puede hacer influirán en su horario y su potencial de ingresos. Haga movimientos y planes estratégicos que le ayuden a seguir a su corazón. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): explore las posibilidades. Acepte invitaciones que le ayuden a conocer gente nueva, y atrévase a desarrollar nuevas habilidades, a llevar un estilo de vida más saludable o a descubrir un ámbito que no sabía que existía. Salga de su zona de confort y descubrirá lo que puede hacer para valerse por sí mismo y construir una infraestructura mejor. La superación y el crecimiento personales se ven favorecidos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.