Horóscopo de hoy: día lunes 30 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Katy Mixon, 45; Celine Dion, 58; Eric Clapton, 81; Warren Beatty, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: despeje el desorden y permita que su visión guíe el camino. Es hora de soltar lo que ya no necesita y dárselo a alguien que sí. La libertad que conlleva tener menos lo impulsará a pasar más tiempo de calidad con sus seres queridos o a disfrutar de pasatiempos que le brinden alegría. Viva la vida a su manera: sea innovador, reflexione y cree aquello que lo haga sentir pleno. Sus números son 2, 15, 21, 29, 33, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, entretenido y optimista. Es amigable y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): base sus decisiones en el tiempo y la energía que le llevará completar lo que se proponga. Tenga cuidado de no responsabilizarse de más de lo que pueda manejar ni emprender proyectos que sean poco realistas. Investigue sobre subvenciones e incentivos para reducir sus gastos. Incorporar una dieta adecuada y ejercicio a su rutina aumentará su confianza. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome la iniciativa; inicie conversaciones, aborde los asuntos que le preocupan y póngase al día con las actualizaciones, cancelaciones y tareas pendientes. Despeje el camino para nuevos comienzos, decisiones acertadas y el cuidado de sí mismo. Socializar y disfrutar de pasatiempos que lo alegren lo prepararán para un futuro mejor. Elija la comodidad, la paz y el amor. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): para afrontar sus batallas elija la inteligencia antes que la fuerza bruta. El conocimiento es su camino hacia la solidaridad y las propuestas innovadoras, y la constancia en sus acciones lo pondrá en el centro de atención. Confíe en su intuición y use sus contactos para alcanzar sus metas. Sea audaz; es hora de sacudir las cosas y marcar la diferencia. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): anímese, tome el control, exprese su opinión y cumpla su palabra. Tome la iniciativa para reestructurar su entorno para asegurarse de aprovechar al máximo sus conocimientos y habilidades. El cielo es el límite cuando se mantiene firme y se enfoca en lo que es importante para usted; las recompensas llegarán. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elija la disciplina sobre la distracción. Evite riesgos que puedan dañar su reputación, posición o estabilidad financiera. Reflexione sobre las posibilidades antes de involucrarse en algo que probablemente tenga consecuencias y repercusiones que lo perseguirán. Por ahora, adopte una actitud positiva y trabaje con diligencia para construir un futuro mejor desde la intimidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deslumbrará a todos con sus palabras de sabiduría. Concéntrese en el efecto que tendrá en los demás y transmita positividad y apoyo a todos los que encuentre. Es momento de abrir puertas y explorar las maravillas de la vida. Disfrute de lo que puede hacer y aléjese de la negatividad y el caos. El cambio comienza con usted. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga su pasión. Transforme sus cualidades en algo tangible y acorde a los tiempos cambiantes. No se conforme con menos cuando sabe que merece más. Revise sus relaciones y quédese con quienes influyen positivamente. El día solo tiene una cantidad limitada de tiempo; reduzca sus expectativas y concéntrese en aquello que lo ayude a conseguir lo que desea. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): resuelva cualquier diferencia con quienes viven con usted o cerca. Sea abierto, reflexivo y dispuesto a llegar a acuerdos, y se producirá un cambio positivo. Un cambio en el entorno le obligará a actuar. Prepárese para hacer oír su voz. Investigue, haga voluntariado y forme parte de la solución. Piense antes de actuar. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómese un tiempo para desconectar, reflexionar y trazar un plan que le permita lograr un cambio positivo. Deje atrás el drama y elija un camino que fomente un estilo de vida mejor, más seguro y más eficiente. Ponga su tiempo, energía y dinero a trabajar para usted. Invierta en cómo se ve y en cómo se siente, y mejore sus habilidades y cualificaciones. Ponga a prueba sus talentos. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise sus inversiones, gestione su dinero y considere cómo usar sus habilidades para sobresalir. No dependa de otros para que lo defiendan. Los celos, el orgullo y la competencia se interpondrán entre usted y sus sueños. Los resultados positivos dependen de cómo maneje las situaciones, las personas y las oportunidades. Un cambio emocional o un cambio en su vida personal le ayudará a reestructurar el resultado. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise cómo gana y gasta su dinero. Nada es gratis; antes de creer que está obteniendo algo sin costo, haga preguntas directas y negocie a su favor. Asuma la responsabilidad de cómo se desarrollan las cosas. Conviértase en el dueño de su destino, ya sea en casa, en el trabajo o en su tiempo libre. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): adquiera información de todas sus fuentes e implemente cambios en su estilo de vida que lo conduzcan a una mejor salud y mayor bienestar. Manténgase abierto a programas que fomenten el movimiento, la socialización y la realización de sus deseos. La inactividad no le creará buenos recuerdos, pero en el momento en que haga algo que resuene con su mente, cuerpo y alma, ocurrirá algo mágico. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.