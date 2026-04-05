Horóscopo de hoy
05 de abril de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 05 de abril para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Pharrell Williams, 53; Mike McCready, 60; Mitch Pileggi, 74; Agnetha Faltskog, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: invierta tiempo y paciencia en su desarrollo personal. Reconozca sus posibilidades y cómo quiere utilizar sus habilidades, contactos y experiencia para perfeccionar su rutina y satisfacer sus necesidades. Está en usted descubrir sus decisiones de vida. Sea directo, defina sus objetivos para este año y descubrirá quién lo beneficia y quién lo obstaculiza. Saber cuándo reducir sus pérdidas y priorizarse es fundamental si desea sobresalir. Sus números son 7, 12, 22, 26, 34, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, enérgico y motivado. Es bondadoso y entretenido.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense en grande, presupueste de forma inteligente e invierta en sí mismo. Aprenda todo lo que pueda de quienes tienen más experiencia. Elija llevar a cabo un cambio en su estilo de vida que reduzca el estrés y le permita concentrarse en alcanzar su meta. Tenga cuidado; correr un riesgo financiero, emocional o físico podría volverse en su contra si comparte demasiada información personal. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): experimentará un cambio emocional relacionado con un suceso o intervención inesperada. Sea receptivo al cambio y trace un camino que enriquezca su vida. El crecimiento personal le ayudará a mejorar sus relaciones mediante el dar y recibir. La equidad es la base de una buena relación con las personas especiales para usted. El romance está escrito en las estrellas. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado a quién ofrece su ayuda. No todos serán sinceros al contar su historia. Evite la ira y reemplácela con sugerencias y gestos positivos, descubrirá rápidamente quién y qué vale la pena salvar. No ponga en riesgo su bienestar físico; reconozca lo que es factible y proteja sus intereses. Evite riesgos; hacer una investigación le dará una ventaja. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): niéguese a ignorar la verdad o a permitir que el orgullo interfiera. Hablar con honestidad y admitir sus errores le ayudará a salir victorioso. Los hechos son los hechos, y reconocer su lugar y lo que puede hacer hará que su camino sea asequible y lleno de acontecimientos. Elija avanzar con amor y una actitud positiva. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): entre en acción, haga su parte, aprenda de la experiencia y comparta lo que descubra. Tome decisiones que mejoren su vida y aléjese de las personas y situaciones que lo frenen. No deje pasar una oportunidad ni se deje tentar por la complacencia cuando la concentración y la disciplina pueden ayudarle a alcanzar un futuro mejor. Proteja su reputación. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio le ofrecerá una perspectiva singular y opciones diferentes. Una conversación con alguien de su interés le ayudará a descifrar un plazo y un presupuesto. Las sugerencias o exigencias que se salgan de su alcance son una señal de alerta de que podría estar yendo en la dirección equivocada. Sea audaz, honesto y esté dispuesto a alejarse de situaciones extravagantes. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase al tanto de las novedades que se avecinan y que pueden afectar su forma de trabajar o de ganar dinero. Amplíe sus conocimientos, su perspectiva y su capacidad de iniciar cambios rápidamente si es necesario. Evalúe sus relaciones y verifique quién enriquece su vida. Aléjese de las malas influencias, los estafadores y los pasatiempos costosos. Establezca metas que le exijan mejorar sus cualificaciones. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): estire las piernas; participe en eventos o actividades que inviten a la interacción social y que ofrezcan conversaciones interesantes así como la oportunidad de establecer contactos que le resulten útiles tanto a nivel personal como profesional, de cara al futuro. Un cambio en cómo o hacia dónde cree que se dirige tocará una fibra sensible y enriquecerá su vida. El amor y el romance están escritos en las estrellas. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuanto más adapte su espacio a sus necesidades, más feliz será. Es un buen momento para iniciar conversaciones, compartir sentimientos y planes, e invitar a otros a participar y ayudar. Evite caer en estafas con promesas poco realistas. El cambio positivo comienza con usted, no con un producto que compre ni con el intento de comprar el amor de alguien. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): manténgase al tanto de lo que otros hacen y dicen, y controle cómo responde. Cíñase a la verdad, ofrezca soluciones prácticas y económicas, y no permita que nadie lo convenza de algo que no lo beneficia. Si lleva a cabo lo que es mejor para usted y permite que quienes lo rodean hagan lo mismo llegará un resultado positivo. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dejarse llevar por las emociones lo cambiará todo, pero antes de que eso suceda, evalúe las consecuencias. Haga los cálculos y considere las pérdidas personales, financieras y físicas antes de actuar. Es mejor empezar de cero, examinar sus opciones y buscar soluciones que incluyan un compromiso saludable que vivir con arrepentimiento. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga algo revitalizante que le brinde una sensación de pertenencia o logro. Escuche y aprenda de conversaciones sinceras con sus seres queridos. Conocer los deseos y necesidades de los demás y compartir sus expectativas le ayudará a redefinir las reglas y los límites que conducen a la unidad, la comodidad y la paz interior. Elija la paz y el amor en lugar de la discordia y el caos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.