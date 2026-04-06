Horóscopo de hoy: día lunes 06 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Eliza Coupe, 45; Candace Cameron Bure, 50; Zach Braff, 51; Paul Rudd, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga su vida sencilla; cíñase a la verdad, a los hechos y a la moderación, y descubrirá la paz interior. Dedique su energía a hacer aquello que lo hace sentir agradecido y feliz. Tienda la mano y ayude a los demás de forma significativa. Piense fuera de la caja. El crecimiento personal nace del corazón. Si quiere algo, vaya por ello; si no, déjelo ir. Sus números son 6, 17, 24, 27, 32, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, decidido y adaptable. Es de mente abierta y expresivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe en algo que le ayude a reconocer sus talentos. Elija optimizar sus gastos o proyectos para evitar deudas innecesarias. La tranquilidad proviene de hacer lo correcto y lo mejor para sí mismo. Explore, investigue y negocie el mejor trato antes de comprometerse. Los resultados de la disciplina y de invertir bien su tiempo y energía serán gratificantes. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): analice detenidamente lo que le espera antes de arriesgarse, tomar una decisión o comenzar algo nuevo. El tiempo está de su lado, y es necesario resolver todos los problemas para evitar retrocesos. Verificar datos y precios le ayudará a evitar errores costosos y le dará una idea de cómo puede obtener beneficios. Evite reaccionar de forma exagerada y tomar decisiones apresuradas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dirija su energía a proyectos creativos, termine lo que empieza y haga todo lo posible por ocuparse de lo que le importa y le preocupa, y estar para quienes más lo necesitan. El crecimiento personal y financiero está a su alcance. Una actitud positiva le brindará recompensas y oportunidades para progresar y marcar la diferencia, lo que lo animará a ampliar sus horizontes y objetivos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): concéntrese en el trabajo, no en asuntos personales o emocionales. Los excesos le dificultarán lograr su objetivo. Dé un paso atrás y considere las consecuencias antes de iniciar cambios o asumir más responsabilidades de las que puede manejar. Proteja su reputación, aléjese de las malas compañías y no comparta sus planes con sus competidores. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda y explore las posibilidades. Si prueba algo nuevo o se ofrece como voluntario para una causa cercana a su corazón descubrirá lo que es posible. Es momento de ampliar sus intereses, conocimientos y experiencia. El resultado será único: forjará amistades y descubrirá sus próximos objetivos. Despeje el camino y persiga sus sueños. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): pase a la acción y diga las cosas como son. La verdad tiene importancia, y estar del lado correcto de la historia marcará la diferencia. Inscríbase en eventos, proyectos o pasatiempos que le den el impulso que necesita para ganar confianza y le proporcionen los recursos necesarios para llevar a cabo sus planes. Se vislumbra un cambio positivo. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): piense antes de compartir sus ideas. Disfrute del tiempo que pasa con quienes enriquecen su vida. Evite que emociones intensas dominen las conversaciones que puedan afectar sus relaciones. Gestione con cuidado su dinero, su salud y sus compromisos. Ofrezca sugerencias, pero no cargue con errores ajenos. Sea firme y diga no a la tentación, a los estafadores y a los comportamientos de excesos. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si es directo y audaz, puede salir airoso de cualquier situación. Surgirán oportunidades gracias a su franqueza y a su capacidad de actuar con confianza. Lo mejor para usted son los viajes, las reuniones y las negociaciones. Un encuentro con alguien que lo presiona le ayudará a cerrar ese capítulo con respecto a esa relación. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las emociones y los asuntos domésticos requerirán paciencia, planificación y establecer límites. Compartir espacio y gastos puede generar situaciones estresantes. Su tiempo le reportará mayores beneficios si se centra en resolver asuntos pendientes en lugar de intentar que los demás vean las cosas a su manera. El cambio empieza con usted. Dé un paso en la dirección correcta. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): observe antes de involucrarse en algo que podría ser contraproducente. Infórmese bien, considere las consecuencias y concéntrese en el mantenimiento y en reducir sus gastos. Es hora de apoyarse a sí mismo en lugar de anteponer a los demás. La manipulación emocional es evidente; ante la duda, diga no. Haga que sus principales opciones sean los logros personales y su propia superación. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elabore un presupuesto y mejore su espacio, su estilo de vida o sus cualificaciones. Prepárese para el éxito y encontrará su lugar. Necesita un cambio, y con un poco de iniciativa, descubrirá algo que lo llene de satisfacción. Es hora de dejar atrás el pasado y convertir sus sueños en realidad. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): amplíe su mente; considere las posibilidades y el costo para alcanzar su meta. Un cambio de aire o de ubicación estimulará su imaginación y lo animará a revisar sus planes, aprender algo nuevo o analizar con más detenimiento cómo gestiona su salud, dinero y perspectivas. Evite situaciones que puedan provocar lesiones o enfermedades. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.