Horóscopo de hoy
07 de abril de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 07 de abril para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Russell Crowe, 62; Jackie Chan, 72; John Oates, 77; Francis Ford Coppola, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenerse abierto a sugerencias, al aprendizaje y a probar cosas nuevas enriquecerá su vida. Cuanto más explore e implemente nuevas ideas, conceptos y habilidades en su rutina diaria, más prosperará. Cuanto más tiempo y energía dedique a crecer y alcanzar sus metas, más fácil le resultará creer en sí mismo y en lo que puede lograr. Controle los malos hábitos y reemplácelos con retos saludables. Sus números son 8, 15, 21, 32, 36, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es impaciente, emocional y constante. Es exagerado y demostrativo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): empiece a ordenar, devuelva favores y reduzca sus gastos. Una conversación de corazón a corazón le ayudará a establecer nuevos estándares de vida que ofrezcan menos estrés. Si se protege de enfermedades o lesiones un cambio lo beneficiará. Evite lugares concurridos y tareas físicas poco realistas. Revise amistades poco saludables y modifique su horario para proteger su bienestar. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque lo bueno en todos y en todo. La gratitud es su boleto hacia adelante. Domine el arte de la paz sobre el caos y el universo se alineará con lo que esté tratando de lograr. Aléjese de quienes usan tácticas de presión, manipulación emocional y comportamientos de excesos. El cambio positivo y ocuparse de los asuntos importantes van de la mano. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): lo que importa son sus acciones. El chantaje emocional, distorsionar la verdad y culpar a otros por sus defectos lo perjudicará. Tómese un tiempo para reflexionar sobre el pasado y déjelo ir. Hoy es un nuevo día: un nuevo comienzo y un momento para perdonar y olvidar. Evite situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar físico y emocional. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piense antes de actuar. Si es negativo o autoritario surgirán problemas. Elija perdonar, ser objetivo y ver el lado positivo de la vida. La energía que transmita determinará lo que reciba a cambio. Tome el camino correcto; difunda alegría, ofrezca sugerencias positivas y ayuda práctica, y algo bueno sucederá. El crecimiento personal se ve favorecido. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una reacción rápida le ayudará a controlar los daños. Ante la duda, haga preguntas. Tome el control y use su imaginación. Reaccionar de forma exagerada lo perjudicará, pero recopilar información y tomar una decisión tranquila y calculada lo conducirá a la victoria. Elija sabiamente sus batallas y a sus amigos por quienes son y por lo que representan. Aléjese de los acosadores. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si no está dispuesto a ceder, surgirán emociones intensas por problemas de compromiso, gastos compartidos y falta de equidad en sus relaciones significativas. Concéntrese en lo que puede hacer para equilibrar la situación y generar un cambio positivo. Mantenga un discurso sencillo, sincero y fácil de entender. La atención a los detalles y la precisión simplificarán las cosas. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija socializar, establecer contactos y conocer mejor a las personas nuevas en su vida. Escuche más y comprenderá mejor lo que desean los demás y lo que recibirá a cambio. Deje que su intuición lo guíe y abra su propio camino utilizando los recursos disponibles. Integre a sus proyectos las nuevas tecnologías y proteja sus perspectivas, inversiones y bienestar físico. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): permita que su mente, inteligencia y consciencia lo guíen. Aléjese de las personas insistentes que intentan minar su confianza. Ponga su corazón y su alma en hacer el mejor trabajo posible y superará a cualquiera que intente competir con usted. Elija ampliar sus habilidades, experiencia y cualificaciones, y apunte a las estrellas. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si se encuentra con oposición tendrá que salir de su zona de confort. Reconozca cuando alguien exagera y contrarréstelo con soluciones innovadoras; así cambiará la dinámica con respecto a lo que los demás perciben de usted. Mantenga su vida simple, demuestre amabilidad, dedicación y lealtad, y actúe con la intención de cumplir sus promesas. Sea un ejemplo a seguir. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga a un lado las emociones y distinga lo real de lo ficticio. Si es demasiado complaciente alguien intentará aprovecharse de usted o separarlo de su dinero. Sea usted quien haga las preguntas y busque en internet mejores alternativas. No hay problema en cambiar de rumbo si algo se lo indica. Siga a su intuición. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deténgase, observe a su alrededor, evalúe su situación y no tema dar marcha atrás. Si es racional y está dispuesto a ceder, hay una alternativa más sencilla a su alcance. No permita que las emociones lo conduzcan por un camino con pocas ventajas. Hay poder que proviene de la madurez, la comunicación y la capacidad de ver todos los aspectos de una situación. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ordene sus ideas antes de compartirlas. Tiene mucho que ganar si investiga y traza un camino que lo conduzca a un resultado beneficioso. Es mejor prometer de menos y sorprender a todos superando las expectativas. Evite la tentación, darse demasiados gustos y permitir que otros dicten sus próximos pasos. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.