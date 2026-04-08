Horóscopo de hoy: día miércoles 08 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Kitsch, 45; Patricia Arquette, 58; Robin Wright, 60; John Schneider, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si no hace preguntas ni verifica los hechos e insiste en explicaciones, se asentará la confusión. Este año la comunicación y el cumplimiento de sus planes le ayudarán a alcanzar sus metas. No permita que la ira y la frustración lo desanimen. Canalice su energía hacia el camino correcto y convierta lo malo en algo bueno. Sea el dueño de su propio destino y no permita que las influencias externas dominen su vida. Sus números son 2, 10, 22, 28, 35, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es impulsivo, valiente e imaginativo. Es sociable y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deténgase, observe, escuche, resuelva y presione el botón de reinicio. Actuar por instinto puede poner trabas o ayudar, dependiendo de cómo elija usar su energía. Antes de poner en marcha sus esfuerzos calcule el resultado y modifique lo que no esté en consonancia con sus planes. La cautela y el coraje, combinados, lo llevarán a donde quiere ir. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reconozca la verdad, analice sus opciones y haga lo correcto. Es hora de rechazar aquello con lo que no está de acuerdo y defender lo que es importante para usted. No se arriesgue a sufrir insultos, lesiones o enfermedades, pero hágase oír fuerte y claro. Firme peticiones y haga una donación, su voz será escuchada. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no confunda la verdad con lo que no lo es. Las emociones y el dinero no se llevan bien. Tómese su tiempo para analizar lo que alguien le ofrece antes de dar un salto de fe y apostar por el futuro de otra persona. Elija hacer cambios que lo beneficien. Puede ayudar sin permitir que otros se aprovechen de usted. Establezca límites y proteja sus finanzas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ofrezca su ayuda, no dinero. Lo que marque la diferencia será lo que haga. Si le apasiona una causa, ofrezca su tiempo como voluntario. Las conexiones que establezca le brindarán oportunidades que superarán sus expectativas. Diga no a los acosadores y únase a quienes estén dispuestos a llevar a cabo el trabajo preliminar para lograr un cambio positivo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): acepte lo que es factible y aléjese de lo que no lo es. La disciplina, junto con una actitud emprendedora, ampliará su perspectiva y le ayudarán a modelar los cambios que mejorarán su vida. Aprenda todo lo que pueda y comparta sus planes con quienes lo apoyan y le ayudan a alcanzar sus metas. No arriesgue su reputación ni sus relaciones importantes. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la comunicación es el camino a la victoria. Una actitud apasionada ante la vida y el amor lo conducirá a la felicidad que desea. No puede comprar amor, pero puede ganarlo con acciones. Participar en una causa que sea importante para usted fomentará mejores relaciones con quienes comparten sus inquietudes. El voluntariado fomentará nuevos comienzos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado con lo que desea. Algo parece estar mal. Cuestione lo que otros hacen y dicen, y reflexione sobre cómo se siente al respecto. Es probable que reaccione de forma exagerada si no es directo y está dispuesto a escuchar. La comunicación conducirá a un cambio positivo, una mayor autoestima y una relación más cercana con quienes realmente importan. Aclare las cosas. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comente sus ideas a alguien de confianza y se revelará una oportunidad inesperada. Se vislumbran viajes, estudios y la exploración de algo que le apasiona. Participe en debates grupales, cree redes de contactos y amplíe sus posibilidades de avanzar. Una conexión personal tendrá muchos aspectos que considerar. Demuestre interés y preocupación, y analice opciones alternativas. El romance está en auge. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): proceda con precaución. Si no cuestiona lo que sucede a su alrededor o lo que le dicen será fácil que cometa un error. La exageración es evidente, al igual que el gasto excesivo. No permita que nadie lo convenza de aceptar algo que no necesita. Con respecto a asuntos domésticos, reparaciones o renovaciones obtenga una segunda opinión o presupuesto. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la negación jugará en su contra. Dedique sus esfuerzos a averiguar la verdad, qué es posible y qué debe evitar, a proteger sus inversiones, su hogar y sus pertenencias de las tácticas de presión y de los estafadores. Reconozca los desequilibrios en las asociaciones y nivele el campo de juego. La equidad es necesaria para lograr tranquilidad y mayor estabilidad afectiva a largo plazo en las relaciones cercanas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): proteja su salud y bienestar. Manténgase alejado de situaciones que puedan provocar enfermedades o lesiones. Confíe en su intuición y aplique su sabiduría, conocimiento y habilidades para progresar profesional o financieramente. Invierta más tiempo y dinero en su futuro y tranquilidad. Está en sus manos mejorar su vida generando cambios positivos. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la comunicación le ahorrará tiempo. Exprese lo que piensa y responda con compasión y comprensión, pero no renuncie a sus planes por alguien que no renunciará a los suyos. Un cambio de ambiente, lugar o escenario le ayudará a comprender lo que necesita para sentirse realizado, feliz y en paz consigo mismo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.