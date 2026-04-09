Horóscopo de hoy
09 de abril de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 09 de abril para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Elle Fanning, 28; Kristen Stewart, 36; Leighton Meester, 40; Dennis Quaid, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la oportunidad llama a su puerta, así que aprenda a reconocer lo que le conviene y lo que podría convertirse en un problema que lo conduzca a comportamientos excesivos. Antes de comprometerse a seguir adelante tómese el tiempo necesario para calcular el costo de cualquier proyecto que quiera emprender. Enfóquese en su salud, su apariencia y en ser la mejor versión de si mismo. Mire hacia adentro, desafíese y redistribuya su energía para asegurarse de alcanzar sus metas. Sus números son 5, 19, 23, 31, 34, 42 y 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, carismático y enérgico. Es impulsivo y optimista.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga más presión en lo que más importa y resuelva asuntos de interés antes de que sea demasiado tarde. Procrastinar conducirá al arrepentimiento; haga lo que le corresponde y evite contratiempos. La oportunidad está a su alcance, si es conciso y preciso con respecto a sus cualificaciones, enviar su currículum y hacer llamadas en frío jugará a su favor. **

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de comenzar algo nuevo ate los cabos sueltos. Demuestre su aprecio y gratitud. Una actitud positiva le permitirá llegar a más personas y propiciar las oportunidades necesarias para maximizar sus objetivos. La forma en que se presente a sí mismo, su imagen y sus inquietudes cautivarán a alguien que esté en posición de ayudarle. Las conexiones que haga pueden dar lugar a relaciones para toda la vida. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reflexione sobre cómo puede marcar la diferencia y póngase manos a la obra. Está en sus manos generar un cambio. Deje de procrastinar y empiece a actuar. Ponga su energía en la investigación, los detalles y la presentación. Si cumple sus promesas, una oportunidad para promocionar lo que puede hacer reportará recompensas que superarán sus expectativas. Diga la verdad. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): amplíe sus intereses y conectará con personas que pueden enriquecer su vida. Las oportunidades son evidentes, pero también la exageración. Cuestione cualquier oferta que no sea realista. El crecimiento personal, la superación y la renovación de su imagen le aportarán una actitud positiva y un aumento de la confianza. Los eventos sociales y de establecimiento de contactos se ven favorecidos y el amor y el romance se ven prometedores. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): estire las piernas, participe en eventos que aborden sus inquietudes y marque la diferencia. Su disciplina e ideas originales le ayudarán a posicionarse para el liderazgo. Una presentación apasionada le abrirá puertas que estuvieron cerradas en el pasado. Aspire a lo más alto e inspirará a otros a hacer lo mismo, pero no ponga en riesgo su reputación exagerando la verdad. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): está concentrado y listo para un cambio. Piense en aquello que lo hace feliz, le da paz y lo reconforta, y comience una nueva aventura. No permita que las acciones o palabras de los demás se interpongan en su camino. Evite a quienes le prometen lo imposible y buscan aprovecharse de usted. Tome decisiones que lo beneficien. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede soñar todo lo que quiera, pero cuando la realidad se impone, el realismo es lo que cuenta. Controle cuidadosamente sus finanzas, reacciones y relaciones. Mantenerse fiel a lo que sabe y hace mejor aliviará el estrés y demostrará coherencia, lo que generará confianza en los demás al tratar con usted. Haga a un lado sus emociones y concéntrese en cumplir sus promesas. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mente abierta y la disposición a llegar a acuerdos le serán útiles. Si adopta una postura ofensiva, encontrará una oposición similar. El mejor camino a seguir requerirá comunicación abierta, alternativas creativas y mucha investigación. Viajar, estudiar y comprender le ayudará a superar la resistencia, permitiendo que se produzca un cambio positivo. Cultive relaciones significativas y surgirán chispas. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): priorícese. Invierta más tiempo y esfuerzo en si mismo, en su entorno y en su futuro. Gastar de más en procedimientos costosos o entretenimiento innecesario tendrá un impacto negativo en su vida. Un cambio profesional o una inversión que garantice su seguridad financiera le darán tranquilidad y lo animará a poner orden en su vida de arriba a abajo. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): permitir que las emociones dicten las conversaciones provocará malentendidos. Sea muy conciso sobre lo que quiere y espera a cambio. Preste atención a cómo se ve, vive y ama. Las críticas dificultarán la comunicación y le impedirán resolver asuntos delicados. Reúna fuerzas para sonreír, ofrezca alternativas y muestre disposición para llegar a un acuerdo. No gaste de más en cosas innecesarias. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): supervise cuidadosamente cómo gana o distribuye su dinero. Una mala decisión puede endeudarlo. Cambie solo lo necesario y lo que esté dentro de sus posibilidades. Un cambio de estilo de vida requerirá mucha planificación, energía e ingenio. Será difícil resistir la tentación y el comportamiento de excesos. Enfóquese en hacer más por si mismo, fomentando la disciplina y priorizando la accesibilidad económica. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): expanda su mente, su cuerpo y su alma siendo fiel a si mismo. Busque actividades que fomenten la fuerza, la buena salud y la oportunidad de hacer nuevos amigos con personas que compartan sus objetivos. Visite nuevos lugares y aprenda algo que amplíe sus cualificaciones y le dé ideas sobre cómo generar ingresos extra. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.