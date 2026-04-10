Horóscopo de hoy: día viernes 10 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alex Pettyfer, 36; Haley Joel Osment, 38; Shay Mitchell, 39; Dion Phaneuf, 41.

FELIZ CUMPLEAÑOS: controle sus emociones y evite reaccione negativas. Si quiere generar un cambio positivo, siga los canales adecuados y documente cada paso. Puede lograr mucho si es específico con respecto a sus intenciones y necesidades. No se puede comprar el amor, pero si está dispuesto a ceder puede ganarse el afecto de los demás. El compromiso es su boleto para avanzar. Cuando sea necesario actuar no se quede de brazos cruzados. Sus números son 3, 11, 20, 27, 32, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, creativo y adaptable. Es proactivo y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que nadie lo convenza de algo que no necesita. Abundan las estafas y pagar de más por un producto sobrevalorado o un presupuesto inflado lo perjudicará. Ante la duda, absténgase y concéntrese en los proyectos pendientes que pueda realizar usted mismo. Elija aquello que más lo beneficie económica, emocional y físicamente. El ejercicio y la investigación se ven favorecidos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ocúpese de los asuntos pendientes. Siga las normas, instrucciones y reglamentos cuyo incumplimiento pueda retrasarlo. Si solicita un puesto o concurre a una entrevista surgirá una oportunidad. Asegúrese de hacer preguntas y obtener lo que quiere por escrito. Un enfoque enérgico en sus proyectos será bien recibido. El romance se ve favorecido. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea parte de la solución, no del problema. Considere los cambios positivos que puede lograr si verifica la información e investiga la mejor manera de proceder. Su popularidad dependerá de cómo ayude a los demás. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Si se desvía del camino correcto, surgirán problemas con figuras de autoridad, inversiones y asuntos médicos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedique más tiempo a apreciar lo que le sale bien y menos tiempo a preocuparse y criticar lo que no. Cuando quiere lograr sus objetivos la actitud lo es todo. Piense en cómo puede mejorar su vida, su apariencia y sus relaciones. Empiece con un plan que lo haga verse y sentirse lo mejor posible. El romance está escrito en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manos a la obra. Viajar, hacer nuevos amigos y disfrutar de algo que expanda su mente, sus habilidades y su perspectiva sobre cómo quiere que se desarrolle su vida cambiarán su rumbo. No comparta demasiada información personal; escuche, asimile y determine qué y quiénes están en sintonía con usted, sus convicciones y sus valores. La equidad es esencial. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): establezca contactos, interactúe con quienes tienen tanto que ofrecer como usted e implemente cambios positivos que le ayuden a ampliar su visión de lo que es posible. El amor está en auge, y las conversaciones constructivas que compartan expectativas ayudarán a consolidar una relación significativa. Lo que haga para animar, apoyar y ayudar a otros o a una causa marcará la diferencia. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): disminuya la velocidad y piense antes de gastar. Ofrezca solo lo que sea factible y haga promesas que pueda cumplir. La disciplina y el ingenio junto a la realización lo conducirán a la victoria. No permita que la pereza influya en el resultado de una relación. Rodéese de personas que compartan sus expectativas y evite un resultado negativo. Un cambio de aires se ve favorecido. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reflexione y se le ocurrirá una idea que lo impulsará a una nueva aventura. Una oportunidad de colaboración personal o profesional parece prometedora y lo que más le conviene es tomar medidas para garantizar que se desarrolle de manera oportuna. Los eventos sociales y los temas de conversación delicados requerirán tacto y discreción. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga tiempo, dinero y atención a su vivienda. Es hora de mejorar su entorno para que se adapte a sus necesidades. Haga usted mismo la mayor parte del trabajo que pueda y disfrute del resultado. Un espacio de trabajo adecuado le ayudará a ser más productivo. Un cambio en su forma de ganarse la vida le permitirá obtener mayores ingresos o aliviar sus deudas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): empiece poco a poco con lo que quiera hacer y evite sobrecargarse o empeorar una situación que ya está tensa. Trabaje en su crecimiento personal, en su salud y realice cambios positivos en si mismo. Cultive relaciones significativas, escuche, llegue a acuerdos y encontrará soluciones que alivien las situaciones estresantes. No se complique la vida, es momento de salir de apuros. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga un perfil bajo y logrará lo máximo. Hay en sus planes un cambio de estilo de vida, y poner las piezas en su lugar le dará tranquilidad. El hogar es donde está el corazón, y la comodidad y la alegría a las que aspira determinarán el resultado. Una mentalidad positiva lo motivará a abrir puertas a nuevos comienzos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga una vida sencilla y asequible. Inicie cambios positivos y tome decisiones saludables. Un cambio en su imagen personal lo animará y lo motivará a participar en eventos o actividades de su interés. Alguien que conozca le ofrecerá ideas sobre cómo usar sus habilidades de manera más efectiva. Si en lugar de excederse establece límites el éxito personal está a su alcance. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.