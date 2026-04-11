Horóscopo de hoy
11 de abril de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 11 de abril para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Yoo Yeon-seok, 42; Tricia Helfer, 52; Jennifer Esposito, 53; Bill Irwin, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ayudar le alegrará el día. Inscríbase, preséntese como voluntario o participe en una misión que le resulte gratificante, y descubrirá un campo que le dará la esperanza de un futuro mejor. Busque oportunidades para mejorar su estilo de vida, su hogar y sus inversiones. Si combina imaginación con disciplina para trazar un camino sensato y original el crecimiento personal y financiero está a su alcance. Sus números son 4, 18, 21, 26, 35, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, cariñoso y auténtico. Es inteligente y sensible.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): arranque el motor y avance. Ponga su energía donde realmente importa y aproveche al máximo su tiempo y esfuerzo. Si es firme y valiente en sus intenciones y acciones tiene mucho que ganar. Un cambio en la forma en que gana o usa su dinero lo incentivará a tomar la iniciativa. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): controle sus emociones y guarde sus pensamientos para sí mismo. Reflexione sobre las situaciones y busque alternativas y soluciones que no perjudiquen su reputación, su hogar ni sus metas profesionales. Trabaje con diligencia entre bastidores para lograr lo máximo con la menor interferencia posible. Adapte su espacio a su estilo de vida. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio es importante. La inactividad le generará estrés. Haga lo que sea necesario para que su vida sea más manejable y para encontrar paz mental. El cambio es ideal, y la investigación, hablar con expertos y explorar posibilidades lo guiarán hacia adelante. Recurra a sus apoyos si eso le ayuda a resolver problemas y mejorar su estilo de vida. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): observe el panorama general, pero no se sobrecargue. Controle sus finanzas y céntrese en llevar un estilo de vida saludable; así, las oportunidades de explorar nuevas posibilidades, asociaciones y pasatiempos lo conducirán a la felicidad personal. No permita que aquello que hagan los demás interfiera con sus planes. Siga a su corazón y explore las posibilidades. Viva la vida a su manera. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): antes de hacer un cambio filtre la información. Tiene mucho que ganar si es observador, minucioso y no gasta ni se excede. Las asociaciones pueden compensar el costo de sus planes si logra llegar a un acuerdo sobre el precio y un programa que satisfaga ambas partes. Tenga cuidado de no caer en estafas de productos de belleza que prometen el oro y el moro y ofrecen pocos resultados. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): esfuércese por estar presente, cumplir con sus responsabilidades y tener un impacto positivo en los demás. Permita que la inteligencia guíe el camino y los demás lo seguirán. La participación es la mejor manera de generar cambios. Si las conversaciones se descontrolan aflorarán las emociones. Mantenga la calma y podrá superar a cualquiera que intente oponérsele. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aléjese de cualquiera que no esté de acuerdo con sus planes. Dedique el tiempo y el esfuerzo necesarios para convertir sus ideas en algo constructivo. No permita que nadie lo convenza de sobrecargar su agenda o gastar más de lo que puede permitirse. Para llegar a donde quiere ir confíe en sí mismo, en su inteligencia y en su experiencia. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aproveche cualquier oportunidad para combinar negocios y placer. Congeniar con alguien que comparta su trayectoria profesional le brindará oportunidades que superarán sus expectativas. Los viajes y la comunicación están en auge. Un cambio conducirá al romance, la aventura o a nuevos comienzos. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): actúe por instinto. Ponga cuerpo y alma en todo lo que emprenda y abra su propio camino. Las mejoras en el hogar y el uso innovador de sus habilidades le darán ideas sobre cómo aumentar sus ingresos o reducir sus gastos. Administrar sus finanzas e implementar un estilo de vida saludable y menos estresante está a su alcance. Negocie a su favor. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome el camino correcto, guarde sus pensamientos para sí mismo y evite la discordia, las interferencias y las tentaciones. Preste atención a cómo se ve y a cómo se siente, y realice cambios en su hogar que le faciliten la vida y reduzcan el estrés financiero. Ordene y venda lo que ya no necesita. Preste atención y cultive las relaciones significativas para usted. El romance se ve favorecido. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise su situación financiera y considere cómo mejorarla. Lea la letra pequeña y establezca un plan de ahorro y disciplina que le ayude a reducir gastos y aliviar el estrés. Un cambio de estilo de vida o una mudanza lo motivarán a afrontar las situaciones que lo frenan y a seguir adelante con su vida. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si quiere evitar el despilfarro, las deudas o las interferencias innecesarias es esencial saber cuándo empezar y cuándo parar. Use su inteligencia, sus contactos y su experiencia para conseguir mejores resultados. Diga no a los comportamientos de excesos y sepa reconocer cuando alguien ofrece una perspectiva exagerada. Elija pasatiempos y entretenimiento asequibles. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.