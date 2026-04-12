Horóscopo de hoy
12 de abril de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 12 de abril para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Saoirse Ronan, 32; Claire Danes, 47; David Letterman, 79; Ed O’Neill, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención. Es evidente la manipulación emocional, si se deja llevar puede privarlo de su dinero, su reputación o sus objetivos. Defienda sus intereses, derechos y capacidades. Mantenga la mente abierta, pero no olvide expresar su opinión y tomar decisiones que se adapten a sus necesidades. Es el momento ideal de expandirse y tomar las riendas. Siga a su corazón, marque su rumbo y deje atrás el arrepentimiento. Sus números son 1, 17, 23, 27, 35, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es una persona dedicada, leal y afable. Es apasionado y visionario.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tiene el poder de elegir. Tome lo que le pertenece y diríjase hacia aquello que lo reconforta y lo hace sentir bien con respecto a sus aportes y los resultados que logra. No pague por errores ajenos; para ganar sus batallas y superar sus expectativas elija usar inteligencia, no dinero. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evite compartir información personal o financiera. Alguien monopolizará su tiempo y si se lo permite se aprovechará de usted. Mire a través de cada lente y escuche con detenimiento. Cuestione las posibilidades y asegúrese de tener todo por escrito antes de comprometerse. Elija sus batallas con sabiduría. El encanto es su arma; úselo con justicia e inteligencia. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea el primero en defender lo correcto. Si quiere mantener su posición y reputación la verdad es fundamental. Aléjese de los chismes y de quienes lo tientan a caer en comportamientos de excesos. Busque soluciones que beneficien a los más necesitados y allanará su camino hacia una posición más alta. No deje nada al azar ni sin terminar. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deténgase antes de que las cosas se salgan de control. Use su inteligencia para manejar las conversaciones que puedan influir en cómo lo perciben los demás. Explore las posibilidades y dedique más energía a generar un cambio positivo. Si defiende a los demás el reconocimiento será suyo. Hable con el corazón. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no puede complacer a todos, pero puede ofrecer validez y decir la verdad. Permita que su voz guíe el camino y que su pasión brille. La oportunidad de compartir su historia o de iluminar una situación lo reconfortará. Adquiera conocimientos y experiencia, y el apoyo será la consecuencia de hacer lo correcto. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio será estimulante. Tómese un tiempo para despejar su mente y evaluar lo que sucede a su alrededor. Una fuerzas con personas afines, y alguien con quien conecte sacará lo mejor de usted. Confíe en sus instintos y sus palabras y acciones le ayudarán a generar un cambio positivo. El romance está en auge. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lo familiar le conviene. Mantenga una vida sencilla y asequible, y rodéese de quienes apoyan sus intereses. Una sociedad le dará la fortaleza y el respaldo que necesita para cumplir con sus plazos. Evalúe qué es factible y qué no. Dedique su energía a aprender, explorar e incorporar a su rutina diaria aquello que más le ayude. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si no tiene cuidado, las emociones y los impulsos chocarán. Elija sus palabras con atención y permita que su sabiduría y experiencia lo guíen. La oportunidad está a su alcance y el tiempo está de su lado. Sea amable, humilde y atento, y evitará cualquier problema o interferencia que pueda obstaculizar su camino. Elija la paz y el progreso en lugar de la incertidumbre y el caos. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio de opinión lo llevará por un camino diferente. Haga un examen de conciencia, evalúe y afronte su salud, su situación económica y sus compromisos contractuales. Un cambio le ayudará a despejar la mente y a replantear su futuro. El hogar es donde está el corazón, y la comodidad le ayudará a encontrar su camino. Cíñase a lo que le parezca correcto y le funcione mejor. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga sus planes sencillos y asequibles. Las conversaciones tendrán peso, pero también darán lugar a tentaciones, incertidumbre y estrés. Dé un paso atrás y reflexione sobre cómo puede participar sin poner en riesgo su salud, reputación o bienestar emocional. Un cambio de ambiente o de redes sociales le ofrecerá una perspectiva única. Elija como objetivos la comodidad y la tranquilidad. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija la paz. Organice sus finanzas y elabore un plan. No permita que sus emociones y deseos tengan prioridad a la hora de gastar y ahorrar. Dedique su energía a generar un cambio positivo, a ordenar su espacio y su vida, y a descubrir cómo es llevar una vida tranquila y consciente en un entorno emocional y financiero seguro. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la inteligencia y las decisiones acertadas salvarán el día. No comparta demasiada información ni dé motivos para que otros duden de usted. Un encuentro casual en un evento social lo animará y le ofrecerá perspectivas que aún no había considerado. Organice sus ideas, reorganice sus planes y siga el protocolo necesario para seguir adelante. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.