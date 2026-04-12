Horóscopo de hoy: día domingo 12 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Saoirse Ronan, 32; Claire Danes, 47; David Letterman, 79; Ed O’Neill, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención. Es evidente la manipulación emocional, si se deja llevar puede privarlo de su dinero, su reputación o sus objetivos. Defienda sus intereses, derechos y capacidades. Mantenga la mente abierta, pero no olvide expresar su opinión y tomar decisiones que se adapten a sus necesidades. Es el momento ideal de expandirse y tomar las riendas. Siga a su corazón, marque su rumbo y deje atrás el arrepentimiento. Sus números son 1, 17, 23, 27, 35, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es una persona dedicada, leal y afable. Es apasionado y visionario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tiene el poder de elegir. Tome lo que le pertenece y diríjase hacia aquello que lo reconforta y lo hace sentir bien con respecto a sus aportes y los resultados que logra. No pague por errores ajenos; para ganar sus batallas y superar sus expectativas elija usar inteligencia, no dinero. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evite compartir información personal o financiera. Alguien monopolizará su tiempo y si se lo permite se aprovechará de usted. Mire a través de cada lente y escuche con detenimiento. Cuestione las posibilidades y asegúrese de tener todo por escrito antes de comprometerse. Elija sus batallas con sabiduría. El encanto es su arma; úselo con justicia e inteligencia. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea el primero en defender lo correcto. Si quiere mantener su posición y reputación la verdad es fundamental. Aléjese de los chismes y de quienes lo tientan a caer en comportamientos de excesos. Busque soluciones que beneficien a los más necesitados y allanará su camino hacia una posición más alta. No deje nada al azar ni sin terminar. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deténgase antes de que las cosas se salgan de control. Use su inteligencia para manejar las conversaciones que puedan influir en cómo lo perciben los demás. Explore las posibilidades y dedique más energía a generar un cambio positivo. Si defiende a los demás el reconocimiento será suyo. Hable con el corazón. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no puede complacer a todos, pero puede ofrecer validez y decir la verdad. Permita que su voz guíe el camino y que su pasión brille. La oportunidad de compartir su historia o de iluminar una situación lo reconfortará. Adquiera conocimientos y experiencia, y el apoyo será la consecuencia de hacer lo correcto. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio será estimulante. Tómese un tiempo para despejar su mente y evaluar lo que sucede a su alrededor. Una fuerzas con personas afines, y alguien con quien conecte sacará lo mejor de usted. Confíe en sus instintos y sus palabras y acciones le ayudarán a generar un cambio positivo. El romance está en auge. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lo familiar le conviene. Mantenga una vida sencilla y asequible, y rodéese de quienes apoyan sus intereses. Una sociedad le dará la fortaleza y el respaldo que necesita para cumplir con sus plazos. Evalúe qué es factible y qué no. Dedique su energía a aprender, explorar e incorporar a su rutina diaria aquello que más le ayude. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si no tiene cuidado, las emociones y los impulsos chocarán. Elija sus palabras con atención y permita que su sabiduría y experiencia lo guíen. La oportunidad está a su alcance y el tiempo está de su lado. Sea amable, humilde y atento, y evitará cualquier problema o interferencia que pueda obstaculizar su camino. Elija la paz y el progreso en lugar de la incertidumbre y el caos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio de opinión lo llevará por un camino diferente. Haga un examen de conciencia, evalúe y afronte su salud, su situación económica y sus compromisos contractuales. Un cambio le ayudará a despejar la mente y a replantear su futuro. El hogar es donde está el corazón, y la comodidad le ayudará a encontrar su camino. Cíñase a lo que le parezca correcto y le funcione mejor. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga sus planes sencillos y asequibles. Las conversaciones tendrán peso, pero también darán lugar a tentaciones, incertidumbre y estrés. Dé un paso atrás y reflexione sobre cómo puede participar sin poner en riesgo su salud, reputación o bienestar emocional. Un cambio de ambiente o de redes sociales le ofrecerá una perspectiva única. Elija como objetivos la comodidad y la tranquilidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija la paz. Organice sus finanzas y elabore un plan. No permita que sus emociones y deseos tengan prioridad a la hora de gastar y ahorrar. Dedique su energía a generar un cambio positivo, a ordenar su espacio y su vida, y a descubrir cómo es llevar una vida tranquila y consciente en un entorno emocional y financiero seguro. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la inteligencia y las decisiones acertadas salvarán el día. No comparta demasiada información ni dé motivos para que otros duden de usted. Un encuentro casual en un evento social lo animará y le ofrecerá perspectivas que aún no había considerado. Organice sus ideas, reorganice sus planes y siga el protocolo necesario para seguir adelante. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.