Horóscopo de hoy: día martes 05 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Adele, 38; Henry Cavill, 43; Danielle Fishel, 45; Tina Yothers, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no permita que lo domine la ira cuando es necesario un cambio en su forma de pensar y reaccionar. Cree un estilo de vida que satisfaga sus necesidades. Siga los canales adecuados, sea valiente y amable, y se ganará el apoyo de las personas que son la clave para alcanzar sus objetivos. Reorganizar su espacio le facilitará la vida. Busque la paz interior. El crecimiento personal le dará el impulso que necesita para prosperar. Sus números son 4, 13, 19, 26, 32, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es preciso, intenso y persistente. Es empático y auténtico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): necesita un cambio. Use su imaginación para descubrir algo o a alguien que le alegre la vida. Deje ir lo que no puede cambiar y dedique más energía, tiempo y disciplina a mejorar su vida familiar y sus relaciones personales. Reflexione sobre lo que le falta en la vida y reorganice su agenda para satisfacer sus necesidades. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): acelere el ritmo y ocúpese de los asuntos de negocios, de salud y legales que no pueden esperar. Su forma de manejar las responsabilidades no pasará desapercibida. Siga adelante con la frente en alto. Mantenga la calma, reflexione y prepárese para iniciar el cambio. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Elija el camino de menor resistencia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase cerca de su gente, de quienes lo entienden y comparten sus opiniones, y encontrará esperanza y apoyo. Tenga cuidado de no revelar demasiada información personal ni comprometerse sin comprender las consecuencias ni los costos ocultos. Al enfrentar cambios la simplicidad, la formalidad y la planificación financiera son su salvación. Cuente sus bendiciones, no sus posesiones. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evite desperdiciar tiempo y energía en personas y situaciones que no puede controlar. Mire hacia adentro y considere cómo puede satisfacer mejor sus necesidades. Ser la mejor versión de sí mismo lo animará y le dará la confianza necesaria para marcar la diferencia o tomar una decisión. Los problemas con alguien que puede influir en su futuro requieren paciencia y comprensión. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): pruebe algo nuevo. Participe en un evento o actividad que le suponga un reto físico y ganará fuerza y comprensión para afrontar los desafíos intelectuales. Sea más observador y menos crítico para ganarse la confianza de quienes pueden marcar la diferencia en su vida. El compromiso tendrá un impacto positivo en usted. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase al tanto de lo que sucede a su alrededor. Un cambio inesperado puede ser beneficioso si está preparado para actuar. Una sonrisa, una actitud positiva y una respuesta amable marcarán la pauta. No permita que el orgullo ni la rigidez se interpongan en su camino. Un plan, un presupuesto y el optimismo le ayudarán a convertir sus ideas en algo espectacular. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ante la duda quédese quieto, observe y reflexione. Dele mayor importancia a la actividad física, a los hábitos alimenticios y a la salud, y use su inteligencia para estabilizar su situación financiera. Una relación requerirá ajustes. Mantenga la mente abierta, pero no ceda ante la insistencia de nadie. Su intelecto y compasión darán sus frutos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): amplíe sus horizontes. Actualice sus habilidades y amplíe su red de contactos siempre que tenga la oportunidad. Sus vínculos y la forma en que construya sus relaciones determinarán hasta dónde llegará. Controle la ira y aproveche al máximo sus cualidades, su perspicacia y sus técnicas de gestión financiera. Su desempeño lo llevará más lejos que si ejerce presión. Sea creativo y dé lo mejor de sí mismo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): inicie el cambio y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Es hora de jugar el juego en lugar de quedarse al margen. La procrastinación no le ayudará a sanar viejas heridas ni a dejar atrás el pasado. Concéntrese en su objetivo final y en su capacidad para estar a la altura de cualquier circunstancia. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a lo que sucede en casa. Lea entre líneas, haga preguntas y transforme lo negativo en positivo. El respeto y la comprensión le ayudarán a crear un entorno sólido para desarrollar y hacer crecer sus aspiraciones. No oculte ni retenga información. Los hechos tienen importancia y la honestidad es esencial. Sea claro con sus sentimientos e intenciones. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a los asuntos económicos. La forma en que gana y administra sus finanzas tendrá más influencia de lo que cree en sus relaciones importantes. Un cambio de planes o de espacio le dará la oportunidad de apretar el botón de reinicio mientras se esfuerza por cumplir sus deseos. El trabajo duro dará sus frutos. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise sus opciones. Preste atención a los detalles. Evite asumir demasiadas responsabilidades o reaccionar de manera exagerada a lo que otros hacen o dicen. El equilibrio y la equidad son esenciales para sentirse bien con el resultado de cualquier situación que enfrente con amigos, familiares o asociados. Dar y recibir, la amabilidad y el sentido común le ayudarán a seguir adelante. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.