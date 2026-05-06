Horóscopo de hoy: día miércoles 06 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Angel Reese, 24; Gabourey Sidibe, 43; George Clooney, 65; Tom Bergeron, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: avance con entusiasmo, preguntas y respuestas. Tómese en serio los desafíos. Cíñase a la verdad y verifique los datos. Para aprovechar las oportunidades será fundamental mantener una reputación impecable. Buscar ocasiones que le permitan aprender le dará la posibilidad de hacer algo que disfruta y, al mismo tiempo, ganar más dinero. Sus números son 6, 19, 22, 27, 34, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es empático, perspicaz y reservado. Es decidido y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): baje el ritmo y concéntrese en lo que está a su alcance para simplificar su vida. Deje ir lo que no puede controlar y enfóquese en cómo y dónde puede marcar la diferencia. No levante la voz, mantenga sus pensamientos claros y concisos, y sus palabras amables y consideradas. Elija la superación personal sobre la crítica a los demás y siga adelante. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): exprese sus ideas, intenciones y sentimientos, y esté dispuesto a respaldar sus palabras con acciones. Al comunicarse con los demás, descubrirá oportunidades y opciones inesperadas. Tratar con instituciones, agencias y trámites burocráticos será laborioso y requerirá atención de su parte. La desinformación es evidente; cuestione todo. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): su deseo de cambio requiere su atención. Revise sus opciones y accione el botón de reinicio. Aceptar algo nuevo y emocionante le devolverá la vida y la alegría. Cree la vida que anhela en lugar de solo soñarla. Si algo le apasiona, hágalo realidad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore su comunidad y descubra qué hay disponible. La participación es fundamental si quiere sacar lo mejor de sí mismo. Exprese su opinión, comparta sus ideas y sea quien marque la diferencia. Las oportunidades llegan a quienes perseveran, no a quienes se quejan o critican. La ira no resuelve nada, pero los gestos amables impactan el alma. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): comparta su historia, antecedentes y experiencia. Cuanto más ofrezca, más recibirá. Defienda sus convicciones, siga los canales adecuados y tome una postura que tenga impacto. Dígale no a cualquiera que lo presione o que intente manipularlo para hacer algo que le incomoda. Sea dueño de su destino y avance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea un buen oyente y observador. Asista a eventos que le interesen y preste atención a lo que dicen los demás. Encontrará significado en las respuestas que reciba. Participar en eventos lo acercará a una decisión o cambio que necesita hacer. Un cambio personal le ayudará a adaptar su rutina diaria a sus necesidades. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acepte el cambio, descubra qué hay a su disposición y concentre su energía donde realmente rinda frutos y le brinde mayor satisfacción. Simplifique su vida para concentrarse en lo que más valora y explorar las posibilidades que le ayuden a alcanzar sus objetivos. Estudiar, adquirir experiencia práctica y descartar lo que resulta demasiado costoso dará sus frutos. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite que la ira se asiente y que las reacciones exageradas tomen el control. En sus palabras y acciones enfóquese en la compasión, la comprensión y la búsqueda de soluciones. Las oportunidades surgen al tomar las decisiones correctas. Escuche atentamente y cambie lo necesario para alcanzar sus metas. Hable con el corazón y aléjese de las situaciones sin salida. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): manténgase cerca de casa y de sus seres queridos. Proteja de pérdidas o daños sus bienes y posesiones. Controle sus gastos y si alguien intenta aprovecharse de usted use el sentido común y la disciplina. Concéntrese en actividades físicas, retos y proyectos de superación personal que estén a su alcance. El romance y las mejoras en el hogar se ven favorecidos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense antes de actuar. Si es demasiado rígido o no está dispuesto a ver o comprender la gravedad de una situación surgirán problemas. Quédese cerca de casa, escuche a los expertos y elija el camino más sencillo. Haga lo que le parezca correcto y proteja sus intereses. Aléjese de las disputas; la ira le traerá más problemas, no menos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea audaz en sus acciones, no en sus palabras. Siéntase orgulloso de cómo y dónde vive. Dedique más tiempo y dinero a su apariencia y bienestar, y menos a criticar o hacer comparaciones irreales. Vuelva a lo básico y considere qué quiere hacer a continuación. No deje nada al azar ni en manos de otros. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): piense bien las cosas. El tiempo está de su lado, y le conviene considerar las consecuencias de sus acciones antes de actuar. Mantenga en secreto sus ideas e intenciones hasta tener establecido un plan. Actuar con prisa lo conducirá al fracaso. Actúe con amabilidad, no con ira. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.