Horóscopo de hoy: día jueves 07 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alexander Ludwig, 34; Sydney Leroux, 36; Breckin Meyer, 52; Amy Heckerling, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: permita que su voz, no sus acciones, guíe el camino. Consiga toda la información y actúe solo cuando lo dicte el sentido común. Elija el camino correcto, independientemente de lo que decidan hacer los demás. Sea un líder, no un seguidor, y establezca reglas básicas que pueda seguir sin remordimientos. Mantenga sus gastos bajos, sus planes sencillos y su puerta abierta para quienes más le importan. Este año la sencillez le brindará resultados satisfactorios. Sus números son 3, 16, 21, 27, 34, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, ambicioso y sabe aprovechar las oportunidades. Es ingenioso y respetuoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reaccionar de manera exagerada lo meterá en problemas. Frene, escuche, aléjese y aclare sus diferencias antes de criticar a alguien por algo de lo que tiene poca o ninguna prueba. Su energía le servirá mejor si decide desafiarse físicamente y tomar acciones que lo lleven a ser la mejor versión de sí mismo. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): avance con ilusión y un plan sólido. La confianza es saber lo que puede hacer y cómo evitar que las situaciones se descontrolen. Confíe en sus instintos por encima de lo que digan o hagan los demás. Cíñase a sus ideas, méritos y convicciones, y no se desvíe del camino para complacer a nadie. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): abrace lo que le ofrece la vida. Un cambio será un renacimiento que satisfará su alma. Ha sido un proceso largo y no querrá perderse nada. Elija un camino vibrante que le brinde la libertad de seguir a su corazón, desarrollar su arte y sentir pasión por la vida, el amor y la felicidad. Viva y disfrute el momento. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga un perfil bajo y evite a quienes se interpongan en su camino. Busque y cree oportunidades que se adapten a sus necesidades. No puede trabajar con la máxima eficiencia si no recibe las recompensas que merece. Optimice sus oportunidades de abrir puertas que lo conduzcan a posibles socios y a personas con habilidades que complementen lo que hace mejor. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese en ayudar a los demás. Lo que aprenda y las personas con las que se encuentre cambiarán su perspectiva sobre cómo responde, reacciona y resuelve situaciones delicadas. Permita que comience su crecimiento personal, que se instale la satisfacción y que la gratitud prevalezca sobre el orgullo y sobre la expectativa de obtener algo a cambio. Aprenda sobre la marcha. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): concéntrese en aprender. Tómese su tiempo, aléjese de las personas insistentes y haga revisiones solo cuando sea necesario. Depende de usted hacer preguntas, revisar opciones y avanzar con confianza. Intégrese en la corriente principal donde pueda comprender mejor sus posibilidades. No arriesgue su salud ni su bienestar físico. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): trabaje junto a alguien que comprenda a qué se enfrenta y cómo desea avanzar. La comunicación requiere paciencia y consideración si quiere obtener resultados de los que no se arrepienta. Preste atención a su salud y esfuércese por fortalecer su cuerpo, mente y espíritu. Un cambio personal le dará una nueva perspectiva de la vida. **

ESCORPIO del 23 de octubre al 21 de noviembre): no imponga sus ideas o planes a los demás. Si quiere que algo se haga, hágalo usted mismo. Tome el control y encontrará la manera de alcanzar su meta sin conflictos. La investigación dará sus frutos y lo conectará con las personas adecuadas para impulsar sus teorías o perspectivas. Es hora de actuar. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique su energía a hacer mejoras en el hogar que le faciliten la vida. Permita que el deseo y el cambio vayan de la mano hasta sentirse cómodo en su entorno y con su círculo social o comunidad. Dese un gusto. Al levantar el ánimo, aliviará el estrés y abrirá un camino hacia algo o alguien especial. El romance se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): deténgase, observe, escuche, revise y reconfigure su plan de acción. Permita que su inteligencia y experiencia lo guíen. Su autoestima y confianza lo animarán a ignorar a quienes intentan desviarlo del camino. Confíe en sus instintos y manténgase alerta ante los obstáculos que puedan alterar sus planes. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): analice su situación financiera, el mercado laboral y la posibilidad de mejorar sus habilidades e ingresos. Un cambio en el hogar le ayudará a cuidar mejor de sí mismo y de sus pertenencias. Las entrevistas y solicitudes de empleo serán bien recibidas y le ofrecerán esperanza de un futuro más brillante. Menos palabras y más acción darán sus frutos. El romance está en auge. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): investigue. La información que le ofrezcan estará sesgada para beneficio ajeno, no para el suyo. Participe en eventos que le den una visión en tiempo real de lo que es necesario y posible. Reflexione sobre cómo puede convertir sus cualidades y habilidades en algo más lucrativo y que le guste. Elija la inteligencia sobre la fuerza bruta. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.