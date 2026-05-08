Horóscopo de hoy: día viernes 08 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Stephen Amell, 45; Enrique Iglesias, 51; David Keith, 72; Sir David Attenborough, 100

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo, respire y analice cada aspecto de una situación antes de actuar. El momento oportuno lo es todo y afectará el resultado si se apresura. Esté abierto a sugerencias, pero no tan ansioso por compartir sus secretos. Se avecinan cambios, y para sacar el máximo provecho de lo que se presente, es esencial que primero analice el panorama general y descifre los posibles resultados. Sus números son 9, 17, 25, 33, 39, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, respetuoso y constante. Es cariñoso y nostálgico

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque una salida creativa y use su imaginación para ayudar a quienes hayan perdido el rumbo. Su forma de relacionarse con los demás cambiará la forma en que lo perciben. Un cambio en sus finanzas aliviará el estrés y le ayudará a ahorrar para su próximo objetivo. No asuma las deudas ni las responsabilidades de otros. Ofrezca consejos. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hay una oportunidad personal a su alcance. Los cambios en su vivienda, su entorno doméstico, su lugar de residencia o sus sentimientos hacia alguien cercano influirán en su futuro. No comparta sus secretos ni dé información que lo ponga en una posición vulnerable. Elija proyectos de superación personal que refuercen su autoestima. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): su capacidad para pensar con claridad le ayudará a abrirse camino. Se desenvolverá bien bajo presión y superará a cualquiera que intente desafiarlo. Su singular manera de ayudar a los demás le brindará el apoyo necesario para alcanzar su meta. Su energía y encanto atraerán tanto el amor como la amistad. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reúna información y especifique lo que quiere y espera de los demás. Su habilidad para negociar le ayudará a convertir una situación negativa en algo positivo. La inteligencia y la disposición al compromiso serán más efectivos que las tácticas de presión y los diálogos acalorados. Participe en una causa que le interese y transformará su vida y la de los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que la terquedad se interponga entre usted y lo que desea. Busque un punto intermedio y tranquilice a los demás. La energía, el amor incondicional y la promoción de cambios positivos en cómo trata y ayuda a los demás allanarán el camino hacia mejores relaciones. Deje que sus acciones guíen el camino. Elija una mayor unidad y exija menos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): confíe en su capacidad de investigar y elaborar un plan realista antes de ceder el control a otra persona. Aprenda de la experiencia y dedique su tiempo a ser diferente, prestando atención a los detalles y ejecutando sus planes con dedicación y disciplina. Concédase el derecho de hacer las cosas a su manera. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): simplifique su rutina y concéntrese en lo que más disfruta. Es momento de tomar decisiones de vida que le den tranquilidad y le brinden los beneficios que son más importantes para usted. El ejercicio físico, los viajes y la formación académica que mejoren sus habilidades, conocimientos y experiencia lo animarán a rodearse de personas que complementen sus fortalezas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): guárdese para sí mismo sus pensamientos y emociones. Preste atención a cómo reaccionan los demás y aléjese de quienes buscan una discusión. La disciplina y la originalidad darán profundidad a sus aspiraciones, animándolo a establecer planes sólidos mientras avanza. Cuando se trate de relaciones importantes deje su orgullo a un lado. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga adelante con sus propósitos y recibirá el impulso que necesita para lograr un cambio positivo. Un cambio de trabajo puede aliviar una situación que lo está frenando. Pasar más tiempo en casa o emprender un negocio remoto lo animará a explorar formas originales de usar sus habilidades y experiencia en su beneficio. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): al hablar de asuntos domésticos escuche con atención. Su forma de gestionar el hogar y de manejar las emociones determinará lo que suceda en adelante. Una oportunidad para cambiar la dinámica de la relación con sus seres queridos le ayudará a dejar atrás el pasado. Evite que el orgullo y la ira se filtren en las conversaciones. La actividad física se ve favorecida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuando la confusión se apodere de usted, la disciplina y el ingenio le serán útiles. Reflexione y defina qué es lo más importante y qué es necesario para alcanzar su meta. La ira, los gastos excesivos y los cambios profesionales le causarán incertidumbre, dejándolo con dudas sobre su pasado, presente y futuro. Se recomienda algo que lo anime, alivie el estrés y le suba la autoestima; el romance está escrito en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): explore y amplíe sus intereses, amistades y habilidades. No permita que los cambios a su alrededor lo empujen en una dirección que no se adapta a su estilo de vida. Reflexione y dedique más energía a lo que sabe hacer y hace mejor e incorpore sus cualidades a su rutina. Establecer una rutina que le brinde comodidad y bienestar lo beneficiará. ***.

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.