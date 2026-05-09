Horóscopo de hoy: día sábado 09 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Steve Yzerman, 61; John Corbett, 65; Billy Joel, 77; Candice Bergen, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cumpla con sus responsabilidades y plazos, y mantenga una buena reputación. No deje que caduquen los documentos urgentes. Si reacciona de manera exagerada o se retrasa será difícil tratar con las instituciones. Le conviene esforzarse más de lo esperado para compensar los contratiempos. Asegúrese de tener la información correcta, sea directo y termine lo que empiece. Es su responsabilidad tomar el control, trabajar con lo que tiene a su alcance y usar sus experiencias como trampolín hacia el éxito. Sus números son 4, 12, 18, 24, 30, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reflexivo, trabajador y proactivo. Es apasionado y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): analice las situaciones y dedique el tiempo suficiente para marcar la diferencia. La forma en que ayude a los demás determinará cómo lo perciben y qué están dispuestos a hacer a cambio. Ofrecer su tiempo y experiencia le reportará mayores beneficios que hacer una donación en efectivo. Ponga su energía en ejercicios que mejoren su rendimiento. El romance se ve favorecido. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): comparta sus ideas, pero muestre disposición para negociar. Mantenga una mente abierta ante las críticas constructivas. Al mejorar su entorno no se exceda del presupuesto. Gastar de más le causará estrés y arrepentimiento. No permita que nadie lo presione para asumir más de lo que puede manejar. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): esfuércese para lograr los cambios que desea. Soñar no hace el trabajo. Perder tiempo y esfuerzo discutiendo o intentando lo imposible solo le causará cansancio y decepción. Explore sus posibilidades; aprenderá algo nuevo y superará aquello que lo frena. Necesita un cambio de perspectiva o de ambiente. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga su vida sencilla, sus proyectos viables y su mente enfocada en lo que es importante para usted. La forma en que se relaciona con los demás marcará la diferencia. Las críticas y la negatividad no lo acercarán a la resolución de sus problemas financieros, emocionales ni morales. Para obtener resultados positivos ofrezca paciencia, sinceridad y ayuda. Piense en grande; elabore un presupuesto con inteligencia. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo que cuenta es lo que hace. Pensar demasiado o discutir lo frenará. Canalice su energía hacia donde pueda ser útil o le ayude a avanzar. Un cambio personal en su forma de presentarse, o actualizar su apariencia para captar la atención, atraerá colaboraciones. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): investigar y prestar atención a los detalles le ayudará a ampliar su conocimiento y perspectivas. Deje que sus palabras siembren sugerencias que animen a otros a participar. El desgaste emocional lo dejará vulnerable, dando a quienes quieren aprovecharse de usted la oportunidad de interferir. Los riesgos pueden tentarlo, pero lo mejor para usted es el sentido común. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): los eventos sociales cambiarán su perspectiva sobre el amor, el aprendizaje y el estilo de vida. Acérquese a alguien que llame su atención y descubrirá que tiene más opciones de las que cree. Renueve su imagen, disfrute de un pasatiempo que lo haga sentir libre y dese la oportunidad de crecer emocionalmente. El romance está escrito en las estrellas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si habla de planes domésticos con alguien cercano surgirán emociones encontradas. Evite reaccionar de manera exagerada ante las sugerencias de alguien más. Accione el botón de reinicio, discúlpese si es necesario y ofrezca consuelo, no confusión. Preste atención a su bienestar físico y fortalezca su cuerpo con ejercicio regular. Comparta con alguien las tareas y los gastos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga el impulso y permita que sus expectativas sigan creciendo. Afronte cada reto con una mentalidad competitiva y una actitud que llame la atención. Alcanzará el éxito que desea. Mantenga a todos en vilo mientras se mueve con la seguridad de saber lo que quiere. Convierta su hogar en su refugio. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se preocupe por lo que no puede cambiar; en cambio, dedique más tiempo y esfuerzo a rodearse de lo que lo hace feliz, le da paz y lo anima a explorar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. El cambio está sobrevalorado cuando tiene más que ver con el orgullo que con la bondad y la gratitud. Elija el compromiso, la paciencia y la paz. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): de usted depende generar el cambio. Deje de permitir que lo que no le gusta dicte lo que va a suceder a continuación. Dele sabor a su vida, descubra en quién se ha convertido y tantee el terreno para ver qué lo reconforta. Preste atención a los detalles y transforme su mente y su cuerpo en la mejor versión de sí mismo para ver qué sucede. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reflexione sobre lo que disfruta y cómo se gana la vida. Ponga mayor énfasis en el intelecto y la administración del dinero, y menos en la tentación y el gasto excesivo en cosas que no necesita. Busque actividades que fomenten el crecimiento personal y la conexión con personas que compartan sus convicciones, valores y aficiones, y la felicidad llegará. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.