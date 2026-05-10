Horóscopo de hoy
10 de mayo de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 10 de mayo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Missy Franklin, 31; Kenan Thompson, 48; Bono, 66; Donovan, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reflexione sobre sus pensamientos y sentimientos, y considere dónde y cómo puede marcar la diferencia. Menos palabras y más acción dirán mucho sobre quién es y qué está dispuesto a hacer. Este año sus contribuciones influirán en las metas que desea alcanzar. Es hora de liberarse del pasado y establecer nuevas reglas para el futuro, priorizando la dedicación y la disciplina. Sus números son 3, 16, 20, 32, 37, 44, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es constante, conversador y servicial. Es posesivo y dinámico.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un enfoque estratégico de la vida le ayudará a mantener el control. Reconectar con alguien de su pasado le hará darse cuenta de cuánto ha crecido. Ser capaz de dejar de lado su orgullo y sus emociones lo hará sentir bien consigo mismo y con sus planes para el futuro. Deje atrás el pasado y avance con gracia. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las emociones darán lugar a mensajes contradictorios. Si no entiende las instrucciones, pregunte. Asumir demasiadas deudas o trabajo le causará enojo y frustración. Retirarse, reflexionar y reprogramar le dará tranquilidad y le permitirá cumplir sus promesas. Concéntrese en el crecimiento personal y en mantener un estilo de vida saludable. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): implemente cambios, dele emoción a su vida y persiga sus sueños. No permita que sus emociones dicten cómo maneja las situaciones. Elija la amabilidad y la consideración en lugar de las exigencias y la discordia. Sea servicial y comprensivo, pero no olvide. Protéjase a sí mismo y a su reputación de quienes intentan superarlo. Abrace el romance. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase ocupado. Cuanto más haga, mejor se sentirá y menos tiempo tendrá para que la negatividad y el síndrome de “pobre de mí” se apoderen de usted. Ofrecer su tiempo y sus habilidades como voluntario le dará un propósito y lo animará a socializar. Cree oportunidades y ejercerá una influencia positiva en las personas con las que se encuentre. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no sea tan duro consigo mismo y viva el momento. Póngase en contacto con las personas con las que disfruta pasar tiempo y juntos comenzarán una nueva aventura. Las alianzas, los planes y la visión de futuro lo conducirán a algo o alguien nuevo y emocionante. No permita que el orgullo ni los gastos impulsivos lo perjudiquen. Cíñase a estándares altos, a un presupuesto y al romance. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): comparta sus ideas y marcará la diferencia. Un cambio despertará su imaginación y lo animará a iniciar un diálogo que mejorará su estilo de vida. Mantenga bajo control sus emociones para evitar malentendidos o reacciones negativas que puedan arruinar sus planes. Los gastos compartidos le causarán preocupación si no ha establecido límites. Proteja sus bienes. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): simplifique su vida. Es más probable que lo sencillo satisfaga su alma. Tómese un respiro para cuidarse. El descanso le ayudará a comprender qué es importante y cómo alcanzar su zona de confort. Un cambio en su estilo de vida, su entorno o con quién se asocia le ayudará a reconocer las cosas y personas que más disfruta. Confíe en su intuición. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje de soñar y empiece a hacer. Sea audaz y apasionado por la vida, el amor y la felicidad que desea. Explore su creatividad y a las personas, lugares y pasatiempos que le apasionen. Convierta algo que ama en un ingreso extra. El optimismo lo impulsará al éxito. Dé un salto de fe. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): antes de dejar su destino al azar deténgase, observe y escuche. Puede avanzar si toma las precauciones adecuadas, hace preguntas y se informa bien sobre las posibilidades. Necesita un cambio, pero un paso en falso puede hacer que retroceda. Un evento social o una actividad física le darán una idea de cómo proceder. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las conversaciones pueden ser engañosas. Pida pruebas, verifique los hechos y niéguese a asumir responsabilidades a ciegas. Tómese un tiempo para desafiarse físicamente, liberar tensiones, reorganizarse y repensar su próximo paso. Una respuesta clara le ayudará a evaluar la legitimidad de la persona con la que está tratando. Sea inteligente, no débil. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deténgase y piense antes de hablar. Una lengua afilada habla mal de usted, no de la persona a la que se refiere. El cambio ocurre cuando está dispuesto a ceder y mostrar compasión y comprensión. Si no puede controlar sus emociones o su ira, tómese un momento para relajarse, reflexionar o hacer algo que disfrute. Elija la paz en lugar de la discordia. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): adapte su actitud y sus planes a sus necesidades. Un evento social le ayudará a ampliar su círculo, a participar en algo diferente o a iniciar un proyecto inspirador que impulse su confianza y bienestar emocional. Es momento de priorizarse y construir el estilo de vida y las relaciones que enriquezcan su vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.