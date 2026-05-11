Horóscopo de hoy: día lunes 11 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Holly Valance, 43; Amanda Freitag, 54; Frances Fisher, 74; Eric Burdon, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las oportunidades vienen de dentro. Los cambios que haga en casa y en su estilo de vida fomentarán nuevos comienzos y mayor comodidad. Una vida práctica y pasar menos tiempo en centros comerciales y más en la naturaleza, aliviarán el estrés y le ayudarán a reducir gastos. Resolver trámites burocráticos y gestionar las relaciones con las agencias o instituciones gubernamentales le ayudará a administrar su tiempo, energía y dinero de forma más eficiente. Sus números son 5, 17, 24, 27, 33, 42, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, capaz e ingenioso. Es enérgico y extrovertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención, mantenga la disciplina y diga no a quienes intenten venderle algo que no necesita. Evite suscribirse a servicios. Dedique su energía a actividades que no le cuesten dinero. Dar un paseo por la naturaleza, cuidar su estado físico y un estilo de vida saludable, y pasar más tiempo con sus seres queridos le levantará el ánimo y aumentará sus ahorros. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga el ritmo. Comparta sus ideas y ayude a alguien que se lo agradecerá. Un proyecto de mejoras en el hogar puede generar cierta fricción, pero al final lo acercará a sus seres queridos. Esfuércese físicamente; los resultados le harán recibir halagos. El romance está escrito en las estrellas. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): guarde sus pensamientos y planes para sí mismo. Concéntrese en investigar y descubrir nuevas formas de usar sus habilidades y experiencia para progresar. Use su energía, contactos e imaginación para marcar la diferencia o cultivar relaciones con personas que puedan ofrecerle algo a cambio. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tendrá sentimientos encontrados con respecto a algunas normas y reglamentos. No firme nada sin leer la letra pequeña. Una mente abierta y su honestidad le ayudarán a resolver las diferencias que tenga con un colega o alguien en una posición de autoridad. Guarde sus secretos y mantenga sus documentos personales actualizados y en un lugar seguro. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cumpla con sus responsabilidades para evitar críticas. Sea directo y comprensivo, y muestre dedicación y disposición para hacer su parte. Las actividades físicas que lo motiven a desarrollarse y dar lo mejor de sí serán beneficiosas si las realiza con regularidad. Escuche con atención; alguien podría exagerar sus propias capacidades. Enojarse no resolverá el problema, pero confiar en sí mismo sí lo hará. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reflexione, pregunte y obtenga respuestas y una firma para proteger sus intereses. Si empieza algo sin autorización, terminará en desventaja y podría dañar su reputación. Las situaciones emocionales serán agotadoras si no está dispuesto a ceder. Un cambio de planes de último minuto podría ayudarle a ahorrar dinero. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): esfuércese, termine lo que empieza, demuestre sus habilidades y avance en una dirección que fomente la creación de redes y la expansión de sus intereses y destrezas para satisfacer las demandas que se presenten. Establezca estándares altos, pero enfóquese en corregir solo aquello que perjudique sus expectativas y su éxito. Mejore su rutina de ejercicios y explore nuevos intereses. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): explore las posibilidades de aprender y participar en grupos que le interesen, viajar y resolver asuntos pendientes. La forma en que proyecte sus habilidades para adaptarse a las demandas será impresionante y le ayudará a obtener apoyo e interés en lo que puede hacer. Separe su vida personal de la profesional para asegurarse de que sus emociones no influyan en sus decisiones financieras. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): hable menos y observe más. Sea directo al presentar ideas y ganará impulso. Una relación romántica requerirá paciencia y comprensión. Concentre su energía donde tenga mayor impacto y le ayude a mantener sus emociones bajo control y sus sentimientos para sí mismo. Gastar de más o intentar comprar favores lo dejará en desventaja. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): logrará más si trabaja desde casa. Es de esperar que alguien no cumpla sus promesas. Prepárese para recuperar cualquier pérdida tomando las riendas. La atracción romántica hacia un colega profesional le generará emociones encontradas. Deje que su inteligencia tome el control. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga los pies en la tierra y trace un plan. Dedique más tiempo y esfuerzo a construir su propio estilo. La formación complementaria y las habilidades que desarrolle le ayudarán a acceder a puestos que le permitan mantener un estilo de vida confortable. Determine el costo y el tiempo que le llevará alcanzar su meta. Póngase en marcha ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): represéntese a sí mismo. Saber qué puede hacer y cómo quiere usar sus habilidades le ayudará a compartir su visión sobre cómo puede ayudar a otros a lograr sus objetivos. El pensamiento inteligente, junto con el desarrollo de una técnica que lo distinga, será bien recibido. Dedique su tiempo y energía a terminar lo que empieza. ***.

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.