Horóscopo de hoy: día martes 12 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emily VanCamp, 40; Domhnall Gleeson, 43; Tony Hawk, 58; Ving Rhames, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense en grande, pero practique el minimalismo. La correlación entre ambos se plasmará, brindándole lo mejor de ambos mundos. Al allanar el camino hacia un estilo de vida más sencillo, descubrirá un mundo que le ofrece claridad sobre cómo quiere invertir su tiempo. Convierta lo que más disfruta hacer en su camino hacia la paz interior y la promesa de un futuro mejor. Sus números son 2, 16, 21, 23, 33, 35, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es trabajador, dedicado y leal. Es sensible y considerado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): improvise y avance con entusiasmo. Tiene mucho que ganar si comparte su visión con quienes tienen algo que aportar. Un cambio requerirá un presupuesto ajustado e ingenio, pero una vez implementado, se encontrará en terreno firme con mucho que esperar. Una actividad física se convertirá en un pasatiempo apasionante. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga soñando. Descubra qué lo motiva, lo entusiasma y lo guía hacia una dirección que lo llena de ilusión. Concéntrese en su hogar, su familia y el espacio donde vive, y realice mejoras que le den más tiempo libre. Ocúpese de los documentos urgentes o de los problemas de salud que requieran atención. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): apunte y ejecute sus planes. El momento oportuno lo es todo, y tener claridad sobre sus expectativas le ayudará a plasmar sus planes al emprender el vuelo. No hay tiempo ni espacio para dudar si quiere cumplir con una fecha límite o marcar la diferencia. Es hora de redoblar esfuerzos y hacer lo que sea necesario para satisfacer sus necesidades. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea honesto consigo mismo y con quienes pueden influir en sus sueños profesionales. Las conversaciones sinceras le brindarán información sobre cómo puede usar sus habilidades para ayudarse a sí mismo o a una causa que le preocupa. Deje que una mente abierta y el impulso de marcar la diferencia alimenten su pasión. Concéntrese en lo que importa y controle cualquier señal de enojo. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga una comunicación abierta e imparcial. Aléjese de quienes no desean ver su punto de vista. Dedique su tiempo y energía a hacer las cosas, seguir las instrucciones y ocuparse de sus asuntos. La disciplina y la capacidad de terminar lo que empieza se complementarán una vez que se ponga en marcha. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no se sienta obligado a hacer cambios ni a mudarse para complacer a otra persona. Priorícese y base cada decisión en la investigación, los detalles y dónde obtendrá el mayor beneficio. Ya sea que esté ayudando a una causa o a sí mismo, dese espacio para respirar y terminar lo que empieza. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ocúpese de sus asuntos personales. Reconsidere la posibilidad de tomar una decisión que le ayude a reducir el estrés y le brinde una base sólida para sus planes a largo plazo. Dedicar más tiempo y energía a su entorno o compartir su espacio con alguien que le atrae le ayudará a reorientar su objetivo. Un estilo de vida único le ayudará a despejar la mente y fomentará el romance y el crecimiento personal. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la comunicación es la clave para avanzar. Programe reuniones y resuelva los problemas que puedan frenar su progreso. Sea proactivo y busque activamente la mejor manera de alcanzar su objetivo. Su dominio de lo necesario y rentable le ayudará a obtener una posición de liderazgo que inspire a otros a valorar lo que quiere lograr. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): póngase a prueba físicamente. Las actividades que lo conduzcan a estar más saludable o a un mejor estilo de vida lo beneficiarán y lo animarán a soñar en grande. No permita que las influencias externas se inmiscuyan en su espacio ni cambien su forma de hacer las cosas. Su actitud proactiva lo hará más atractivo para quien quiera impresionar. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea más observador y evitará caer en una trampa. Hay estafadores por todas partes buscando la manera de sacarle el dinero rápidamente. Tómese su tiempo, investigue y haga negocios solo con personas de confianza. Una súplica emocional le impedirá obtener información fundamental. Tenga paciencia. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio en su hogar le dará energía y lo animará a pasar más tiempo en casa recibiendo invitados y disfrutando de la vida. Una incorporación innovadora a su entorno que lo relaje y lo inspire a ser más creativo y a conectar con la naturaleza, o una manualidad o actividad que lo motive a superarse, mejorará su vida y su relación con los demás. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuide mejor de sí mismo, de sus pertenencias y de sus seres queridos. La inestabilidad emocional requerirá reflexión, paciencia y un presupuesto que le ayude a transformar una experiencia negativa en una alternativa positiva. Asistir a una feria comercial o hablar con un experto le ayudará a encontrar una opción que se adapte a sus necesidades y a su presupuesto. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.