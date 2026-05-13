Horóscopo de hoy
13 de mayo de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 13 de mayo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Candice King, 39; Lena Dunham, 40; Stephen Colbert, 62; Stevie Wonder, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: surgirán oportunidades; ¡búsquelas! Un cambio de estilo de vida tendrá un mayor impacto en usted del que espera. Prepare el terreno, complete las solicitudes, hable con expertos, elabore su presupuesto y ponga en marcha su plan. Este es un año de cambios silenciosos que poco a poco eliminarán las pequeñas molestias de su vida. Renueve, recupere y reactive. Las puertas que estaban cerradas se abrirán y le darán la bienvenida. Sus números son 5, 12, 22, 29, 33, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, ambicioso y flexible. Es orgulloso y asertivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): póngase en marcha. El ejercicio, las conversaciones y estar en el centro de la acción potenciarán su imaginación creativa, dando paso a algo que lo apasione. No ceda a la influencia de las opiniones externas. En cambio, dirija el diálogo a favor de sus intereses. Deje que prevalezca su actitud persuasiva y obstinada, y triunfará. El beneficio personal se ve favorecido. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga el camino de menor resistencia. Use su experiencia y conocimiento para avanzar con perspicacia y si es necesario un plan B. Acepte los comentarios positivos, pero aléjese de la negatividad y de quienes intentan presionarlo para que haga algo que le genera dudas. Busque una forma de canalizar su frustración. La actividad física aliviará el estrés y fomentará el progreso. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede marcar la diferencia si se acerca a los demás, ayuda a alguien que lo necesita o canaliza su energía hacia un voluntariado que lo apasione. La forma en que emplea su tiempo determinará cómo se siente consigo mismo. Su percepción del mundo y de cómo puede mejorarlo cambiará gracias a las personas con las que se encuentre. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea audaz, decidido y considerado al tratar con los demás, y tendrá un impacto positivo sobre cómo se desarrollen las situaciones. La ira no resuelve nada, pero canalizar su energía para ser su mejor versión lo hará sentir bien consigo mismo y con lo que puede hacer. Guarde sus secretos y evite los chismes. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche, aprenda, tome notas y use la información que recopile para desarrollar algo que quiera lograr. Las acciones dicen más que las palabras y son más difíciles de manipular por parte de los demás. Confíe en su instinto y persiga sus deseos con entusiasmo y energía. El amor y el romance están escritos en las estrellas, y sus acciones le ayudarán a cumplir sus sueños. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): inicie un diálogo con alguien que pueda brindarle información valiosa sobre algo que desea lograr. Ya sea que busque mejorar sus habilidades, conocimientos, experiencia o estilo de vida, establecer un plan viable le dará la fuerza y la confianza para seguir adelante. No se deje engañar por los gestos o expresiones faciales de los demás. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): inscríbase en alguna actividad que eleve su conciencia y le dé algo en qué pensar que fomente un cambio positivo en su estilo de vida. Un gesto o señal que alguien le haga resonará con usted, ayudándole a reconocer posibilidades que puede integrar a sus planes. Es hora de dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): agárrese fuerte y muévase como el viento. Explore lo que está a su alcance y cómo puede incorporar sus sueños a una oportunidad que puede parecer descabellada para otros, pero que resuena con usted. Explore posibilidades y haga ofertas y contraofertas que fomenten nuevos comienzos y cambios positivos en su estilo de vida. Abrace sus pasiones y prospere. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa. Dese la oportunidad de asimilar lo que sucede a su alrededor y encuentre un lugar donde encaje y pueda aplicar lo que mejor sabe hacer para generar un cambio positivo. Una vez que aborde las mejoras en su hogar y sus problemas emocionales se sentirá mejor y podrá seguir adelante. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): agárrese fuerte. No es momento de hacer olas. La observación es su aliada y le ayudará a analizar la situación y a encontrar la mejor opción para el cambio. Usar la inteligencia y mantener la calma le dará la oportunidad de encontrar la mejor solución y llevar a cabo sus planes con total sinceridad. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): el dinero es importante, y establecer un presupuesto antes de comenzar algo le ayudará a reducir el estrés y a mantenerse enfocado en sus planes. Consulte con expertos y busque segundas opiniones, pero confíe en su capacidad de idear un plan que funcione para usted. Socializar lo llevará a conocer a alguien que despierte su imaginación y le dé algo interesante en qué pensar. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): permita que su intuición e inteligencia tomen el control. Las conversaciones sobre finanzas le ayudarán a decidir qué puede permitirse. Analice sus finanzas, administre su dinero y busque alternativas para crear el estilo de vida que desea. El trabajo duro y la disciplina le traerán cambios positivos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.