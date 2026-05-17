Horóscopo de hoy: día domingo 17 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nikki Reed, 38; Derek Hough, 41; Trent Reznor, 61; Craig Ferguson, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga lo que dice. Si es ostentoso, lo criticarán. Confíe en sus instintos, use su inteligencia y realice cambios que mejoren su vida. Reconozca la verdad y asegúrese de no difundir rumores. Este año, la integridad será fundamental si quiere ser aceptado y relacionarse con personas que le transmitan energía positiva y le ayuden. Busque la equidad, el dar y recibir, el detalle y la perfección. Sus números son 3, 11, 20, 28, 35, 43, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, servicial y extrovertido. Es intuitivo y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija la creatividad. Trabajar en algo que le apasione le ayudará a aliviar la frustración que siente por la conducta de los demás. Aléjese del pasado y de lo que ya no lo beneficia, y disfrute de aquello que lo hace sonreír y lo llena de energía. Elija la paz y el amor en lugar de la discordia. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga a punto su hogar, replantee su estilo de vida y reduzca sus gastos. Hay mucho que puede hacer para aliviar el estrés y generar seguridad. Hacer algo que le importe le permitirá establecer conexiones valiosas. Un plan inteligente se adaptará fácilmente a su rutina y será bien recibido por quienes lo rodean. Honre a los demás y ellos lo honrarán. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): comuníquese, recopile información y familiarícese con el protocolo adecuado antes de presentarse con confianza. Una actitud positiva marcará la diferencia y atraerá la ayuda que necesita para convertir en positivos los aspectos negativos de su vida. Los sueños son bonitos, pero no son la realidad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): puede ayudar a los demás, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Tener buenas intenciones y querer agradar a todos lo hará vulnerable. Analice las situaciones que se le presenten y use su inteligencia, experiencia y contactos, no su dinero, para guiar a quienes lo necesitan en la mejor dirección posible; luego concéntrese en su crecimiento personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): acérquese a algo en lo que cree o a alguien que persiga un sueño similar. Puede ahorrar tiempo si aprovecha la corriente y se beneficia de lo que otros han descubierto antes que usted. Un gesto amable, una palabra cordial y una sugerencia original lo pondrán en una posición favorable. Deje que su encanto y entusiasmo marquen la pauta y triunfará. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga una pausa, observe y guarde sus pensamientos para sí mismo. Es probable que un cambio de última hora altere sus planes. Escuche, investigue y revise sus gastos antes de comprometerse. Las empresas conjuntas y los gastos compartidos le generarán pérdidas. Aléjese de situaciones irritantes o de personas manipuladoras. Diga no a los excesos y a la tentación. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga a su corazón y si tiene dudas pregunte. Sea honesto y su actitud resultará refrescante. Socialice, investigue o inscríbase para dominar habilidades que mejoren su currículum. Dele un toque de emoción a su vida con una nueva apariencia, un pasatiempo y un nuevo grupo de amigos. Expresar sus intenciones y sentimientos dará sus frutos. El romance está escrito en las estrellas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): amplíe sus horizontes y conéctese con quienes comparten sus intereses mediante eventos de establecimiento de contactos. Colaborar con alguien que pueda ofrecerle lo que le falta y viceversa le ayudará a avanzar rápidamente. No arriesgue su salud, su dinero ni sus emociones. Lea la letra pequeña y estipule sus opciones con total sinceridad. Aléjese de la tentación. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): relaciónese con los demás. Socializar y participar en actividades que desafíen y eleven su conciencia, fortaleza y valentía le ayudará a destacar entre sus compañeros. Mantenga la paz en casa. Sea honesto, comprensivo y dispuesto a llegar a acuerdos, y evitará los problemas que surgen al descuidar sus asuntos personales. El romance se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que nadie se interponga en su camino. Escuche, asimile y responda con precisión y determinación sobre lo que puede hacer y lo que hará. Marque la pauta y controlará el resultado. La información que recopile al socializar cambiará su perspectiva sobre una organización. Confíe en sus instintos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acepte lo que la vida tiene para ofrecer. No espere a que el cambio llegue a usted; imponga sus deseos al mundo que lo rodea. Revise su lista de tareas pendientes y avance con optimismo y el deseo de hacer lo mejor para usted y para sus seres queridos. La ira y la negatividad son sus enemigos. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): infórmese bien antes de comprometerse con algo costoso o que requiera mucho tiempo. Rodéese de personas que tengan algo interesante que aportar. Buscar conocimiento, respuestas y alternativas le dará algo tangible con lo que trabajar. No deje que los cambios que hacen los demás influyan para que los imite. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.