Horóscopo de hoy: día viernes 22 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Novak Djokovic, 39; Apolo Ohno, 44; Ginnifer Goodwin, 48; Naomi Campbell, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: póngase a prueba y superará sus expectativas. Es hora de adoptar un enfoque diferente en cómo maneja sus relaciones, inversiones y entretenimiento. Amplíe sus intereses, aprenda algo nuevo y explore diferentes estilos de vida. Hable con pasión sobre sus metas e intenciones, y comprenderá quién comparte su visión y quién podría interponerse en su camino. Sus números son 3, 16, 22, 30, 34, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, afectuoso y servicial. Es perspicaz y disciplinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escuche, cultive relaciones significativas y resuelva rápidamente los problemas domésticos. Un cambio en su forma de ganarse la vida o de gestionar sus inversiones o flujo de efectivo le ayudará a superar cualquier deuda que desee eliminar. Su inteligencia y visión de futuro lo llevarán a trabajar dentro de instituciones, agencias gubernamentales o redes. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): use su energía con sabiduría. Ocúpese de los asuntos pendientes en lugar de estresarse por lo que ha dejado sin hacer. Completar las cosas es clave para avanzar. Use su voz para atraer interés y la ayuda necesaria para lograr los deseos de su corazón. Es hora de abrir un nuevo capítulo y controlar el resultado. El romance se presenta prometedor. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): organice su tiempo y agenda en torno a lo que más le importa. Considere organizar un evento o recibir en su casa a personas con las que le gusta pasar tiempo o a quienes no ha visto en mucho tiempo. Retome el contacto, reconecte y recuerde viejos tiempos. Un proyecto para el hogar o de desarrollo personal que le facilite la vida resultará mejor de lo que espera. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): considere todos los ángulos y, sobre todo, sea honesto consigo mismo sobre lo que es posible y lo que no. Verifique la información, consulte con expertos y evite endeudarse o asumir demasiadas responsabilidades. Dedique más esfuerzo a mejorar su apariencia y sentirse mejor. Reconozca quién está de su lado y quién se está aprovechando de usted. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a los detalles. Elija un camino creativo o útil. Consulte con especialistas para descubrir recursos que pueda aprovechar y asegurarse de que todo lo que haga se realice con buenas intenciones. Ayudar a los demás puede ser reconfortante, pero también decepcionante. Busque organizaciones que cuenten con una infraestructura que le facilite la vida. Cuide su salud. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): vaya con calma; la espontaneidad puede meterlo en problemas. Dedique su energía a investigar, buscando fallos y prestando atención a lo que sucede a su alrededor. Lo mejor para usted es el crecimiento personal. Intentar cambiar a los demás le costará caro a nivel mental, financiero o físico. Elija un enfoque sencillo y disciplinado para todo lo que decida hacer. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio inesperado revitalizará sus planes. Las conversaciones darán lugar a algo concreto, así que tome el teléfono y haga que las cosas sucedan. La forma en que exprese sus intenciones tendrá peso entre quienes realmente desean marcar la diferencia. No arriesgue su salud ni su reputación. Diga no a la tentación. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique más esfuerzo a cultivar relaciones significativas. Las conversaciones y los gestos amables le ayudarán a acceder a información útil. No acepte algo que no pueda pagar o que beneficie más a otros que a usted. Los eventos sociales y los viajes no saldrán como esperaba. Observe el ambiente antes de compartir información personal. Proteja su corazón. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): póngase en el centro de atracción y comparta sus ideas. Una oportunidad de mejorar su vida, su hogar y las relaciones que más le importan valdrá la pena. Reorganizar su espacio estimulará su imaginación y lo animará a prestar más atención a su salud y bienestar. Establezca un presupuesto y evite los excesos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): quédese en casa para ocuparse de los asuntos familiares. Prepare su hogar para cualquier evento que quiera organizar o para que su vida sea más cómoda y práctica. No permita que lo afecten las insinuaciones de los demás. Averigüe con las fuentes, verifique los hechos y aléjese de los chismes y de quienes intentan crear problemas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se exija demasiado físicamente ni se meta en situaciones sin salida. La felicidad vendrá de pasar tiempo con sus seres queridos y de ocuparse de sus finanzas, lo que contribuirá a un entorno estable y libre de estrés. Un cambio en el hogar fomentará el crecimiento personal, la superación y el esfuerzo por alcanzar sus metas. Reconsidere sus opciones profesionales. Consiga por escrito lo que desea. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): evite conversaciones dudosas con personas manipuladoras o que intenten cambiar sus convicciones. Preste más atención a sus necesidades y a aquello que lo hace feliz, y rodéese de quienes le ofrezcan consuelo y alternativas prácticas. Actualice sus cualificaciones y habilidades para cumplir con las exigencias profesionales. Maneje los asuntos domésticos con sensatez y analice con cautela los presupuestos que reciba. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.